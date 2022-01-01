Наша рецензия

Нью-Йорк, 1981 год. Бизнесмен Абель Моралес (Оскар Айзек), владелец топливной компании, расширяет бизнес в очень непростых условиях. В экономике рецессия, вызванная недавним энергетическим кризисом. Растет уровень безработицы, а вместе с ним и уровень преступности. На рынке нефтепродуктов — жесточайшая конкуренция. И пока Абель заключает с главой местной еврейской общины договор о покупке нового терминала, неизвестные организовывают череду нападений на его фуры, а суровый окружной…