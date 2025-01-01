EmmetТебе не обязательно быть злодеем. Ты самый талантливый, самый интересный и самый необыкновенный человек во Вселенной. И ты способен на невероятные вещи. Потому что ты Особенный. И я тоже. И все мы такие. Пророчество — выдумка, но в то же время правда. Оно обо всех нас. А сейчас — о тебе. И ты... всё ещё... можешь изменить всё.
VitruviusЧтобы доказать, что у тебя есть разблокированный потенциал стать Мастером Строителем.
[Витрувиус и Вайлдстайл издают заклинательные звуки вокруг Эммета, после чего яркая вспышка света]
Emmet[парим в космосе]Вау, мы что, прямо сейчас внутри моего мозга? Он такой большой. Значит, я умный.
VitruviusЗдесь не слышится особо много активности.
LucyНе думаю, что у него когда-либо была оригинальная мысль... в жизни.
Emmet[смеётся]Это не так. Например, как-то я хотел пригласить друзей посмотреть телевизор, нечто похожее на этот телик, который тут вдруг появился. И не все могли уместиться на моём одном диване, и я подумал, а что если сделать что-то вроде двухъярусной кровати, но дивана? Представляю вам двухъярусный диван! Чтобы все могли смотреть телевизор вместе и быть друзьями!
LucyЭто, честно, самая тупая идея, что я когда-либо слышала.
VitruviusПожалуйста, Вайлдстайл, дай мне с этим разобраться. Эта идея просто ужасна.
EmmetЭй, эээ, послушай. Ты можешь объяснить мне, почему я так одет? И что за большие слова в небе? И, типа, где мы сейчас... во времени?
LucyТвой дом, Бриксбург, — это одно из многих королевств во вселенной. Есть ещё Пиратская Бухта, Рыцарский Клуб, Викингский Пристань, Клоунский Город и куча других, о которых мы даже не говорим. Лорд Бизнес, или, как ты думаешь, Президент Бизнес, украл Крегл — самый могущественный объект во вселенной...
[медленным мечтательным голосом]
Lucy... бла-бла-бла. Имя собственное. Название места. История...
ВитрувиусОднажды талантливый парень или девчонка, особенный с жёлтым лицом, найдёт Частицу Сопротивления в её тайном убежище под землёй, и с благородной армией во главе этот Мастер-строитель остановит Крегла, спасёт королевство и станет величайшим, самым интересным и самым важным человеком всех времён. Всё это правда, потому что рифмуется.
President BusinessПривет, я Президент Бизнеc, президент корпорации Октан и всей планеты. Давайте внимательно следовать инструкциям, иначе вас уложат спать, и не забывайте, что следующий вторник — такос-вечеринка.
Vitruvius...Звёздами НБА 2002 года и Чудо-женщиной. Вы прибыли сюда издалека, чтобы стать свидетелями важного момента. Мы узнали, что Лорд Бизнес планирует применить полностью вооружённый Крегл во Вторник с тако, чтобы положить конец миру, каким мы его знаем.
[толпа начинает нервничать]
VitruviusУспокойтесь, Зелёный Ниндзя, Милхаус, Милый Вампир, Микеланджело, Микеланджело и Клеопатра. Есть ещё одна надежда. Особенный пробудился.
BennyНичего, я и не хотел строить космический корабль. В любом случае, классно.
[пинает свой недостроенный космический корабль, и он разваливается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
EmmetПрезидент Бизнес собирается уничтожить мир? Но он же такой хороший парень! И Октан — у них классные вещи: музыка, молочка, кофе, телешоу, системы наблюдения, все учебники по истории, избирательные машины... постой-ка!
VitruviusЯ. Я — призрак Витрувия. Уууу. Эммет, ты не дал мне договорить раньше, потому что я умер. Причина, по которой я придумал пророчество, в том, что я знал: кто найдёт этот кусок — тот и станет Избранным. Потому что всё, что нужно, чтобы стать особенным — это поверить, что ты особенный. Знаю, звучит как лозунг с котом, но это правда. Посмотри, что ты сделал, поверив в себя. Тебе просто нужно поверить ещё сильнее.
EmmetНо как я могу просто решить поверить, что я особенный, если это не так?
VitruviusПотому что от этого зависит весь мир. Уууу.
VitruviusМастера-строители годами тренируются, чтобы очистить разум и хоть мельком увидеть Человека Наверху, а у тебя он и так пустой — там нечего очищать. С правильной подготовкой ты мог бы стать великим Мастером-строителем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
VitruviusМой дорогой Эммет, подойди ближе. Ты должен кое-что знать о пророчестве.
EmmetЯ знаю. Я стараюсь изо всех сил, но... я не-я не понимаю.
ВитрувиусЭти механические птички передадут наше сообщение. Они отправятся в интернет-кафе и вышлют электронное письмо оставшимся Мастерам-Строителям, которые встретятся с нами в секретном царстве Облачного Городка.
EmmetВайлдстайл, ты такая потрясающая личность. И если Бэтмен этого не видит, значит он просто слеп, ну, такой же слепой, как человек, у которого глаза перестали работать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President BusinessЭй, уже не такой особенный, да? А знаешь что? Никто никогда не говорил мне, что я особенный! Мне никогда не давали приз просто за то, что я пришёл! Я не какая-то особенная снежинка! Нет! Но хоть я и не особенный, ты в тысячу миллиардов раз менее особенный, чем я!