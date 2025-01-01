Robot [На разгрузочной платформе Октан] Кого вы пришли навестить?

Batman Я пришёл... к твоей жопе!

Robot Фамилия — Жопа, имя — Твоя...?

Robot [Бэтмен бросает бэтаранг в робота и отрубывает ему голову] О, боже мой!

[Бэтмен и Бенни смеются, затем Бэтмен бросает ещё один бэтаранг в кнопку ворот, но промахивается]

[он бросает ещё один, но снова промахивается]

[он бросает ещё один и опять промахивается]

[он потом кидает бэтаранги один за другим, пока наконец не попадает в кнопку, и она не загорается зелёным]