Киноафиша Фильмы Лего. Фильм Цитаты из мультфильма Лего. Фильм

Цитаты из мультфильма Лего. Фильм

Batman [во время атаки] К Бэтмобилю!
[Плохие парни стреляют по Бэтмобилю, взрывая его]
Batman Чёрт побери...
Wonder Woman К Невидимому Самолёту!
[Плохие парни стреляют в пустое место рядом с Бэтмобилем, вызывая взрыв]
Wonder Woman Чёрт побери...
[последние реплики]
Duplo Мы с планеты Дупло, и мы пришли вас уничтожить.
Emmet О, блин.
Batman Я работаю только в чёрном, а иногда — в очень, очень тёмно-сером.
Robot [На разгрузочной платформе Октан] Кого вы пришли навестить?
Batman Я пришёл... к твоей жопе!
Robot Фамилия — Жопа, имя — Твоя...?
Robot [Бэтмен бросает бэтаранг в робота и отрубывает ему голову] О, боже мой!
[Бэтмен и Бенни смеются, затем Бэтмен бросает ещё один бэтаранг в кнопку ворот, но промахивается]
Batman Пах!
[он бросает ещё один, но снова промахивается]
Batman Бах!
[он бросает ещё один и опять промахивается]
Batman Кецап!
[он потом кидает бэтаранги один за другим, пока наконец не попадает в кнопку, и она не загорается зелёным]
Batman С первого раза!
Бэтмен [Люси] Если у нас с тобой что-то получится, мне нужно иметь свободу тусить с кучей незнакомцев, когда захочу. Я тебе напишу.
Green Lantern Не волнуйся, Супермен, я тебя вытащу отсюда!
Superman [в жвачке] Нет, не надо!
Green Lantern О боже, у меня руки прилипли. Ноги тоже прилипли.
Superman Я тебя люто ненавижу.
Emmet Эй, ребята? Мы сейчас врежемся в солнце.
Batman Да ну, зато будет очень круто выглядеть.
Emmet Тебе не обязательно быть злодеем. Ты самый талантливый, самый интересный и самый необыкновенный человек во Вселенной. И ты способен на невероятные вещи. Потому что ты Особенный. И я тоже. И все мы такие. Пророчество — выдумка, но в то же время правда. Оно обо всех нас. А сейчас — о тебе. И ты... всё ещё... можешь изменить всё.
Vitruvius Мы входим в твой разум...
Emmet Что?
Vitruvius Чтобы доказать, что у тебя есть разблокированный потенциал стать Мастером Строителем.
[Витрувиус и Вайлдстайл издают заклинательные звуки вокруг Эммета, после чего яркая вспышка света]
Emmet [парим в космосе] Вау, мы что, прямо сейчас внутри моего мозга? Он такой большой. Значит, я умный.
Vitruvius Здесь не слышится особо много активности.
Lucy Не думаю, что у него когда-либо была оригинальная мысль... в жизни.
Emmet [смеётся] Это не так. Например, как-то я хотел пригласить друзей посмотреть телевизор, нечто похожее на этот телик, который тут вдруг появился. И не все могли уместиться на моём одном диване, и я подумал, а что если сделать что-то вроде двухъярусной кровати, но дивана? Представляю вам двухъярусный диван! Чтобы все могли смотреть телевизор вместе и быть друзьями!
Lucy Это, честно, самая тупая идея, что я когда-либо слышала.
Vitruvius Пожалуйста, Вайлдстайл, дай мне с этим разобраться. Эта идея просто ужасна.
Bad Cop Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт возьми!
Emmet Эй, эээ, послушай. Ты можешь объяснить мне, почему я так одет? И что за большие слова в небе? И, типа, где мы сейчас... во времени?
Lucy Твой дом, Бриксбург, — это одно из многих королевств во вселенной. Есть ещё Пиратская Бухта, Рыцарский Клуб, Викингский Пристань, Клоунский Город и куча других, о которых мы даже не говорим. Лорд Бизнес, или, как ты думаешь, Президент Бизнес, украл Крегл — самый могущественный объект во вселенной...
[медленным мечтательным голосом]
Lucy ... бла-бла-бла. Имя собственное. Название места. История...
Emmet Ммм-хмм
Lucy [нормальным голосом] ... это Специальный. Специальный...
[медленным мечтательным голосом]
Lucy ... я такая красивая. Ты мне нравишься. Но я почему-то злюсь на тебя...
Emmet Ммм-хмм
Lucy [нормальным голосом] ... вставь Частицу Сопротивления в Крегл и обезвредь его навсегда!
Emmet Отлично. Кажется, я понял. Но на всякий случай... расскажи всё сначала, я не слушал.
Bad Cop Притворяешься тупым, Мастерстроитель?
Emmet Нет! Я- Мастерстроитель?
Bad Cop Ах, так ты никогда не слышал пророчество?
Emmet Нет, я...
Bad Cop Или о Специальном?
Emmet Нет! Нет, я...
Bad Cop Ты лжец!
[Начинает пинать и драться со стулом]
Emmet Слушай, эм... Я много смотрю полицейских сериалов... разве не должен быть хороший коп?
Bad Cop [Бросает стул и швыряет его по комнате] О, да, но мы ещё не закончили.
[Лицо меняется на дружелюбное Хороший Коп]
Bad Cop Привет, дружище! Я твой добрый сосед-полицейский! Хочешь стакан воды?
[Ставит стакан с водой на стол]
Emmet Да.
[Тянется за стаканом]
Emmet Да, на самом деле...
Bad Cop [Лицо снова меняется на Злого Копа] Жаль.
[Сбивает стакан со стола]
Batman Я не хочу портить вечеринку, но кто-нибудь еще заметил, что мы застряли посреди океана на этом диване? То есть, не то чтобы какой-то огромный корабль внезапно появился и спас нас, БОЖЕ МОЙ.
Emmet Это сигнал, но щит ещё поднят.
Batman Тогда, видимо, придётся импровизировать.
[Пауза]
Batman Это игра слов с «летучей мышью».
Эммет [во время вождения] Я хочу домой!
[дом приземляется посреди дороги, и Эммет врезается в него]
Эммет Я же не это имел в виду!
[лорд Бизнесу]
Витрувиус Однажды талантливый парень или девчонка, особенный с жёлтым лицом, найдёт Частицу Сопротивления в её тайном убежище под землёй, и с благородной армией во главе этот Мастер-строитель остановит Крегла, спасёт королевство и станет величайшим, самым интересным и самым важным человеком всех времён. Всё это правда, потому что рифмуется.
President Business Всё, чего я хочу — это абсолютное совершенство.
Benny Отключи щит! Давай! Ты меня подрываешь!
Computer Какую фразу нужно подчеркнуть?
Benny Отключи щит!
Metalbeard Дай я попробую.
[к компьютеру]
Metalbeard Пусть будет отключен сей щит.
Computer Щит отключается.
Benny Что?
Люси [Эммету] Пойдем со мной, если хочешь остаться живым.
Люси [про песню Бэтмена] Это настоящая музыка, Эммет. Бэтмен — настоящий артист. Мрачный. Задумчивый.
Эммет Эй, я тоже могу быть мрачным и задумчивым — Ребята, смотрите, радуга!
[Вдруг Эммет замечает что-то впереди]
Эммет Ребята, смотрите, радуга!
Emmet [для Мастеров-строителей] У меня нет опыта ни в бою, ни в руководстве, ни в планировании. Будет очень сложно, но я...
Metalbeard [Встаёт с места, крича] Очень сложно?
[Надвигается над Эмметом]
Metalbeard ВЫТИРАТЬ ЗАД С КРЮКОМ ВМЕСТО РУКИ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО! ЭТО НЕВОЗМОЖНО!
Abraham Lincoln Дом, раздираемый изнутри... был бы лучше этого!
Люси [Президент Бизнес требует шедевр, который есть у Эммета] Лучше пусть он умрёт, чем отдаст тебе.
Эммет Я... не хочу, чтобы он умирал.
[повторяющаяся реплика]
Бенни Космический корабль!
The Man Upstairs Знаешь правила, это не игрушка!
Finn Ну... на самом деле, это как игрушка.
The Man Upstairs Нет, на самом деле это сложная система взаимосвязанных кирпичиков.
Finn Но мы купили её в магазине игрушек.
The Man Upstairs Мы купили, но то, как я её использую, делает это вещью для взрослых.
Finn На коробке написано "От 8 до 14 лет"!
The Man Upstairs Это всего лишь рекомендация. Их обязаны это указывать.
Emmet Я сразу скажу — я вообще не понимаю, что здесь происходит и что это за место.
Unikitty Привет! Я принцесса Уникитти, и я приветствую вас в Облако-Пуфляндии!
Emmet Значит, тут нигде нет никаких указателей. Как тогда люди понимают, что нельзя делать?
Unikitty В Облако-Пуфляндии нет правил: нет правительства, нет нянь, нет отбоя, нет хмурых лиц, нет пышных усов и никакой негативщины.
Lucy Ты слово «нет» сказал около тысячи раз.
Unikitty И ещё нет никакой последовательности.
Batman [клоун и ящерка танцуют вокруг него] Ненавижу это место.
Unikitty Любая идея хороша, кроме грустных. Их мы загоняем глубоко внутрь, где ты никогда, никогда, никогда, НИКОГДА их не найдёшь!
Люси Сегодня не будет ТАКО вторника. Сегодня будет Пятница свободы, но всё равно во вторник!
Metalbeard [описание офиса Президента Бизнеса] ... Охраняется армией роботов и всеми возможными средствами. Лазеры, акулы, лазерные акулы, назойливые помощники...
[первые реплики]
Витрувий Он идёт. Прикрой задницу.
President Business Привет, я Президент Бизнеc, президент корпорации Октан и всей планеты. Давайте внимательно следовать инструкциям, иначе вас уложат спать, и не забывайте, что следующий вторник — такос-вечеринка.
Бэтмен [о Стране Облаков] Ненавижу это место.
President Business Привет, я Президент Бизнес, президент корпорации Октан и всего мира. Давайте очень внимательно следовать инструкциям,
President Business [Шёпотом] иначе вас отправят в спячку.
President Business И не забудьте, что на следующей неделе будет Тако Вторник! В этот день каждый законопослушный гражданин получает бесплатное тако и мою любовь. Всем хорошего дня!
Emmet И тебе отличного дня, Президент Бизнес. Он такой классный парень. Я всегда хочу слышать больше о том, как...
Emmet [Осознал про Бизнеса] Погоди, он сказал «отправят в спячку»?
Vitruvius Мои собратья Мастера-строители. Включая, но не ограничиваясь Робин Гудом, Русалочкой, Гэндальфом, Болотным существом, парнем из космоса 80-х...
Benny Привет.
Vitruvius ...Звёздами НБА 2002 года и Чудо-женщиной. Вы прибыли сюда издалека, чтобы стать свидетелями важного момента. Мы узнали, что Лорд Бизнес планирует применить полностью вооружённый Крегл во Вторник с тако, чтобы положить конец миру, каким мы его знаем.
[толпа начинает нервничать]
Vitruvius Успокойтесь, Зелёный Ниндзя, Милхаус, Милый Вампир, Микеланджело, Микеланджело и Клеопатра. Есть ещё одна надежда. Особенный пробудился.
Gandalf Пусть молодой человек выйдет вперёд.
Vitruvius Как прикажете, Дабблдор.
Gandalf Я — Гэндальф!
Dumbledore Правильно произносится Дамблдор.
Vitruvius Дабблдор?
Dumbledore Нет, Дамблдор.
Vitruvius Я думал, ты сказал Дабблдор.
Gandalf Витрувий!
Vitruvius Ах, нам надо это всё записать, потому что я не запомню ни слова, но поехали. Особенный сейчас произнесёт красноречивую речь.
[обращаясь к Эммету]
Vitruvius Давай, парень, у тебя получится.
Unikitty Так почему ты вернулась?
Metalbeard Этот диван с двойным дном. Я видел, как войска Лорда Бизнеса полностью его проигнорировали. Значит, нам нужны ещё такие идеи!
Emmet О, спасибо.
Metalbeard Идеи такие тупые и плохие, что никто никогда не подумает, что они могут быть полезными.
Emmet О, спасибо.
Emmet Разве нет хорошего копа?
Bad Cop [Меняется на хорошего копа] Привет, дружище! Хочешь водички?
Emmet Да, на самом деле.
Bad Cop [Меняется обратно на плохого копа]
[Отшвыривает воду]
Bad Cop Жаль!
Benny [внезапно появляется] Привет, я Бен! Но можешь звать меня Бенни! И я могу построить космический корабль. Смотри.
[начинает строить космический корабль]
Benny Космический корабль! Космический корабль! Космический корабль! Космический корабль! Космический корабль!
Lucy Нет! Нельзя. Небо окружено.
Benny Ничего, я и не хотел строить космический корабль. В любом случае, классно.
[пинает свой недостроенный космический корабль, и он разваливается]
Emmet Президент Бизнес собирается уничтожить мир? Но он же такой хороший парень! И Октан — у них классные вещи: музыка, молочка, кофе, телешоу, системы наблюдения, все учебники по истории, избирательные машины... постой-ка!
Vitruvius Эммет...
Emmet Кто это сказал?
Vitruvius Я. Я — призрак Витрувия. Уууу. Эммет, ты не дал мне договорить раньше, потому что я умер. Причина, по которой я придумал пророчество, в том, что я знал: кто найдёт этот кусок — тот и станет Избранным. Потому что всё, что нужно, чтобы стать особенным — это поверить, что ты особенный. Знаю, звучит как лозунг с котом, но это правда. Посмотри, что ты сделал, поверив в себя. Тебе просто нужно поверить ещё сильнее.
Emmet Но как я могу просто решить поверить, что я особенный, если это не так?
Vitruvius Потому что от этого зависит весь мир. Уууу.
Vitruvius Готов ли ты?
Emmet Да, вроде готов.
[после того, как Бэтмен прилетает и спасает их]
Batman Спокойно, я здесь.
Emmet Бэтмен!
[Люси]
Batman Что случилось, детка?
Lucy Детка!
Emmet Что?
Lucy Ой, прости.
[Бэтмену]
Lucy Бэтмен, это Эммет.
[Эммету]
Lucy Эммет, это мой парень. Бэтмен.
Batman Я — Бэтмен.
Emmet Это твой парень?
[Бэтмен резко маневрирует своим летательным аппаратом, чтобы не попасть под удар Плохого Копа, который гонится за ними]
Emmet Бэтмен, да? Где вы познакомились?
Lucy На самом деле забавная история. Правда, Бэт...?
[она оборачивается и видит, что Бэтмена нет]
Bad Cop Вот он!
Batman Рад встрече, Плохой Коп.
[Плохой Коп видит, что Бэтмен приземлился на его машину]
Bad Cop Бэтмен! Взаимно!
[Плохой Коп бьёт Бэтмена, затем они начинают драться на крыше машины Плохого Копа]
Batman Знаешь что, ты большой тупой малыш? Твоя тачка — детская коляска.
[Бэтмен превращает машину Плохого Копа в детскую коляску, и она начинает падать на землю]
Vitruvius Мне Эмметт нравился ещё до того, как это стало модно.
Плохой коп Тебя нашли на стройке в судорогах с какой-то странной деталью.
Эммет Это отвратительно!
TV Presenter Сегодня в программе «Где мои штаны?»...
"Where are my pants?" guy Дорогая? Где мои штанишкиииии?
Shaq Вы готовы к этому?
Shaq О, нет! Они были к этому готовы.
Unikitty Бизнес, бизнес, бизнес. Цифры. Это работает?
Robot Да.
Unikitty Да!
Vitruvius Эммет, у тебя было видение.
Emmet У меня?
Vitruvius Мастера-строители годами тренируются, чтобы очистить разум и хоть мельком увидеть Человека Наверху, а у тебя он и так пустой — там нечего очищать. С правильной подготовкой ты мог бы стать великим Мастером-строителем.
Vitruvius Мой дорогой Эммет, подойди ближе. Ты должен кое-что знать о пророчестве.
Emmet Я знаю. Я стараюсь изо всех сил, но... я не-я не понимаю.
Vitruvius Пророчество... я его выдумал.
Emmet Что?
Vitruvius Я его выдумал. Это неправда.
Emmet Но тогда получается, что я просто... я не особенный?
Vitruvius Ты должен слушать. То, что я собираюсь тебе сказать, изменит ход истории...
[Драматическая пауза. Затем Витрувиус умирает]
Vitruvius Бларгх.
Bad Cop Слезай с моего поезда.
Batman Брюс Уэйн? А кто это? Звучит как классный парень.
Batman Бэтмен не так умирает.
Витрувиус Эти механические птички передадут наше сообщение. Они отправятся в интернет-кафе и вышлют электронное письмо оставшимся Мастерам-Строителям, которые встретятся с нами в секретном царстве Облачного Городка.
[беспорядочно выбрасывает птичек в окно]
Unikitty Выйти замуж за зефирку.
Emmet Кажется, я услышал свист.
Emmet О боже мой!
Batman Знаешь что, ты большой глупый малыш? Твоя тачка — это детская коляска.
Emmet Аааа! Я хочу домой!
Emmet Это не то, что я имел в виду!
Emmet Вайлдстайл, ты такая потрясающая личность. И если Бэтмен этого не видит, значит он просто слеп, ну, такой же слепой, как человек, у которого глаза перестали работать.
President Business Эй, уже не такой особенный, да? А знаешь что? Никто никогда не говорил мне, что я особенный! Мне никогда не давали приз просто за то, что я пришёл! Я не какая-то особенная снежинка! Нет! Но хоть я и не особенный, ты в тысячу миллиардов раз менее особенный, чем я!
Unikitty Тебе нужно быть дружелюбнее!
Batman Первый раз.
Unikitty [Мэтлбирду] Так почему ты вернулся?
Metalbeard Это двойной диван! Я видел, как войска Лорда Бизнеса просто прошли мимо. Значит, нам нужны идеи именно такие!
Emmet О, спасибо.
Metalbeard Идеи такие тупые и плохие, что никто и подумать не мог, что они могут пригодиться.
Emmet [Разочарованно] О. Спасибо.
President Business [после установки Крегля с Частицей Сопротивления] Эммет... спасибо. И я просто хочу, чтобы ты знал от всего сердца, с этого момента я торжественно обещаю, что никогда-
[Крегль взрывается]
Superman Хуже уже не бывает.
Green Lantern Эй, сосед.
Superman О, нет.
Green Lantern Это Зеленый Фонарь. Боже мой, мы с ним соседи по квартире. Как же это круто!
Superman У кого-нибудь есть криптонит, который вы могли бы мне дать?
Emmet [к Металборду] Кто ты такой?
Metalbeard Меня зовут Металбород. И я расскажу тебе свою печальную историю.
Vitruvius О, отлично, опять начинается.
Президент Бизнес [после того, как вставил Крегл с Кусочком Сопротивления] Эммет... спасибо тебе. И я хочу, чтобы ты знал, что от всего сердца, с этого момента я торжественно обещаю, что никогда не-
[Крегл взрывается]
Batman О чём вы, неудачники, базарите? Решил вам помочь. Оставил странного кота отвлекать их.
President Business Это не лично, просто бизнес... Лорд Бизнес.
Benny Привет! Я Бен, но можешь звать меня Бенни, и я могу построить космический корабль! Смотри!
Emmet Юникитти, ты же должна следовать инструкциям, помнишь?
Unikitty Извини.
The Statue of Liberty [по-французски] Бонжур.
Superman Эй, Статуя, что ты сейчас делаешь?
Green Lantern Эй, Супермен!
Superman О, привет. Как дела?
Green Lantern Фонарь. Зелёный Фонарь.
Superman Да-да.
Green Lantern Хотел бы сесть со мной на собрании?
Superman Эм... Мне нужно — мне нужно вернуться на Криптон.
[Супермен улетает]
Green Lantern [уходит] Разве Криптон не взорвался?
Superman Не могу двинуться!
Green Lantern Не волнуйся, Супермен! Я тебя вытащу!
Superman Нет! Не надо...
Green Lantern Ааа! О боже, у меня руки приклеились. И ноги тоже.
Superman Я тебя просто ненавижу.
Плохой полицейский [после того, как он присоединился к стороне Эммета] Надеюсь, во мне ещё остался "хороший полицейский".
Хороший полицейский [крутит головой туда, где было лицо Хорошего полицейского, и рисует на нём банальную улыбку] Ура!
Lucy Кстати, у меня есть парень.
Emmet Эээ, не совсем понимаю, зачем ты это сказала.
Lucy Он очень серьёзный. С ним шутки плохи.
Emmet Понял.
Lucy Так что не строй иллюзий.
Emmet У меня вообще никаких иллюзий нет.
Metalbeard [после того, как Бенни несколько раз пытался отключить щиты безуспешно] Дай-ка я попробую.
[к компьютеру]
Metalbeard Ты отключаешь эти щиты?
Computer Щиты отключаются.
Benny Что?
Unikitty Твои товарищи Мастера Строители собрались в Собаке.
Emmet В чём?
[Уайлдстайл и Эммет собираются войти в салун в "Диком Западе", чтобы найти Витрувия]
Люси Тебе просто нужно слиться с толпой и вести себя, как будто ты тут свой.
Эммет О, идеально!
[Эммет врывается, прыгает и говорит с плохим южным акцентом]
Эммет Ну, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Я ковбой! Бах-бах, бах-бах-бах!
[все в салуне уставились на него]
Эммет Стрель-стрель-стрель, пуля-пуля-пистолет! Цап-цап-цап-бах, цап-бах!
[Уайлдстайл тянет его обратно на улицу]
Эммет На что они смотрят?
Люси Я-я-я ошиблась. Тебе лучше просто стоять. Веди себя, как табуретка... стоп!
Эммет [врывается снова] Здорово, ребята!
Люси Тише. Нет, табуретки не разговаривают...
Эммет [наклоняется и снова прыгает] Не садись на меня!
Люси [снова тащит Эммета обратно на улицу] Табуретки не разговаривают... ладно, тсс. Я покажу, как надо.
[Уайлдстайл входит в салун с Эмметом, прикрываясь веером. Потом плюет в ближайшее плювальницу]
Ковбой Вот это женщина!
[посетители салуна возвращаются к своим делам]
Emmet Brickowski Эй, эй, эй. Я этого не рисовал. Это я взрываюсь?
Vitruvius А я разве не говорил раньше? Если соединить деталь с Креглом, она может взорваться.
Emmet Brickowski Нет, но может и не взорваться, да?
Vitruvius [пауза] Ну да, ну да, давай так и скажем.
President Business Что происходит? Перестань уже собирать эту фигню! Просто перестань!
[когда они пролетают над Бриксбургом]
President Business Продолжай и закончи начатое.
Bad Cop Конечно, сэр.
Good Cop [переключается] Нет, я не хочу!
Bad Cop [переключается] Ты должен!
Good Cop [переключается] Я не хочу!
Bad Cop [переключается] Ты, пожалуйста, заткнись!
Good Cop [переключается] Я не могу!
Bad Cop [переключается] Ты обязан!
Good Cop [переключается] Но они...
Bad Cop [переключается] Заткнись!
Good Cop [переключается] Это нехорошо!
Bad Cop [переключается] Это твоя работа!
Good Cop [переключается] Я не могу! Они же невинные!
Batman Что... чёрт... это такое?
Emmet Это двухъярусный диван, казалось хорошей идеей, но теперь я понимаю — не очень-то и полезен. Зато у него, знаешь, подстаканники, сиденья откидываются, а под ними холодильники.
Batman Ты разочаровываешь меня на многих уровнях.
Vitruvius Почему мои штаны холодные и мокрые?
Lucy Фу.
Vitruvius Эм...
Bad Cop Президент Бизнес. Он у меня прямо здесь, сэр. Да, мы сказали ему, что он останется в живых, чтобы он не пытался сбежать. Но... мы ему врём.
Emmet Brickowski Постой, что он только что сказал?
Robot Не шевелись.
Emmet Brickowski Здесь явно какая-то ошибка! Вы ошиблись.
Хороший полицейский Всем привет! Как там плавка?
[переходит в Режим Плохого полицейского]
Плохой полицейский Эй, эй, эй, ЭЙ! Красная тревога! Мне нужны все, повторяю — все, чтобы гнаться за этим особым!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Will Arnett
Коби Смолдерс
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Крис Пратт
Крис Пратт
Chris Pratt
Джона Хилл
Джона Хилл
Jonah Hill
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Морган Фриман
Морган Фриман
Morgan Freeman
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Liam Neeson
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Charlie Day
Ник Офферман
Ник Офферман
Nick Offerman
Уилл Форте
Уилл Форте
Will Forte
Jadon Sand
Элисон Бри
Элисон Бри
Alison Brie
Кристофер Миллер
Кристофер Миллер
Christopher Miller
Шакил О’Нил
Шакил О’Нил
Shaquille O'Neal
