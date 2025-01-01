Bud CarterСвятой Августин однажды сказал: «Ненависть — это как пить яд и надеяться, что умрет другой».
Title CardВесной 1983 года одно задержание привело полицейского к осведомителю на юге Луизианы. Вместе они свергли преступную империю.
Bud CarterУ копов есть правила, у преступников — нет. И если ты переступишь эту черту, это может стоить тебе жизни. Добро пожаловать в Дикси.
MorrisСлушай, чем меньше ты знаешь, тем лучше для тебя.
WatkinsХорошо. Значит, чем меньше я тебе скажу, тем спокойнее мне будет.
[первые реплики]
Bud Carter[закадровый голос]Южная Луизиана 80-х — это было другое время и другое место. Кто-то называл это беззаконием. Но это не так. Другие говорили, что у нас тут просто свои порядки. Но и это неправда. Я же называю это так, как есть — ад без крышки.