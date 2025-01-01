[первые реплики]

[закадровый голос]

Южная Луизиана 80-х — это было другое время и другое место. Кто-то называл это беззаконием. Но это не так. Другие говорили, что у нас тут просто свои порядки. Но и это неправда. Я же называю это так, как есть — ад без крышки.