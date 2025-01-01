Меню
Киноафиша Фильмы Перекрестный огонь Цитаты из фильма Перекрестный огонь

Цитаты из фильма Перекрестный огонь

Bud Carter Святой Августин однажды сказал: «Ненависть — это как пить яд и надеяться, что умрет другой».
Title Card Весной 1983 года одно задержание привело полицейского к осведомителю на юге Луизианы. Вместе они свергли преступную империю.
Bud Carter У копов есть правила, у преступников — нет. И если ты переступишь эту черту, это может стоить тебе жизни. Добро пожаловать в Дикси.
Morris Слушай, чем меньше ты знаешь, тем лучше для тебя.
Watkins Хорошо. Значит, чем меньше я тебе скажу, тем спокойнее мне будет.
[первые реплики]
Bud Carter [закадровый голос] Южная Луизиана 80-х — это было другое время и другое место. Кто-то называл это беззаконием. Но это не так. Другие говорили, что у нас тут просто свои порядки. Но и это неправда. Я же называю это так, как есть — ад без крышки.
Lutin Adams Живёшь по клейму — умрёшь по клейму
Catfish Stanton [стреляет в ливийского торговца оружием] К чёрту тебя, песок###
[последние слова]
Буд Картер [обращение к задержанному Лютину Адамсу] Хочешь кофе?
Morris Мне нужна одна услуга.
Watkins Это не услуга, а преступление!
John Nokes [на тех, кого назначили на ликвидацию] Если я номер два в этом списке... то кто, чёрт возьми, номер один?
[Джесси кивает в сторону Бада]
