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Вилла Амалия
Вилла Амалия, 2009: актеры и роли
Villa Amalia
Вилла Амалия
2009 / Франция / Швейцария
5.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Вилла Амалия, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бенуа Жако
Benoît Jacquot
В ролях
Изабель Юппер
Isabelle Huppert
Жан-Юг Англад
Jean-Hugues Anglade
Ксавье Бовуа
Xavier Beauvois
Майя Санса
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Клара Бинди
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