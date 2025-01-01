«Ляп и очень большой»: историк Черемин разобрал на запчасти «Адмирала Кузнецова» — вопросы к сериалу имеются серьезные

Мэджик вернется на экраны уже в августе: герой Прилучного окажется на волоске от смерти

Серия идет 5 минут, но дети смотрят этот мультик по 2 часа: выбран самый популярный хит — в топе Коржик

Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза

Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала

Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт

Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные

Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами

Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет

8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу