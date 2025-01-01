5 культовых фильмов, чьих авторов обвинили в плагиате: «Аватар» и «Корпорация монстров» отбились дважды

Пока толкинисты проклинают «Кольца власти», пересматриваю сериал в третий раз: и вот причины, по которым он круче «Властелина колец»

20 лет спустя: «Дьявол носит Prada» возвращается — напоминаем точную дату сиквела

Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько

«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает

Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные

Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт

Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом

Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза

8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу