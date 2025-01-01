Меня зовут Каий Марций — тот, кто причинил тебе и всем Вольскам великое зло и беду. Свидетельством моей фамилии служит имя: Королианус. Тяготы службы, крайние опасности и пролитые за мою неблагодарную страну капли крови оплачены этим именем. Хорошая память и свидетельство той злобы и недовольства, которое ты должен ко мне носить. Только это имя осталось. Жестокость и зависть народа, позволённые нашими подлыми благородными, которые все меня покинули, поглотили прочее и заставили меня быть изгнанным из Рима голосом рабов. Теперь эта крайность привела меня к твоему порогу. Не из надежды — не забывай: чтобы спасти мою жизнь, ибо если бы я боялся смерти, из всех людей на свете я бы избегал тебя. Но из чистой злобы, чтобы окончательно расплатиться с теми моими изгнанниками, стою здесь перед тобой. Тогда, если у тебя найдётся сердце, которое отомстит твоим личным обидам и прекратит позор твоей страны, ступай прямо и сделай мою муку службой себе. Так используй это, чтобы моя мстительная служба оказалась тебе благом. Ибо я буду сражаться против моей проклятой страны со злостью всех нижних демонов. Но если так быть, ты не осмелишься на это, и чтобы доказать больше удачи, если ты устал, то одним словом — жить мне осталось дольше, крайне усталым. И представлю тебе своё горло и твою древнюю вражду, которую не перерезать бы сделало тебя лишь дураком...
[Кориолан опускается ниц]
Coriolanus
...п since I have ever followed thee with hate, drawn tuns of blood out of thy country's breast, and cannot live but to thy shame, unless it be to do thee service.
[Вольский лейтенант, подошедший к Королиану сзади клинком, обменял клинок на носовой платок Ауфи́дия]
Aufidius
O Martius, Martius. Each word thou hast spoke hath weeded from my heart a root of ancient envy.
[Ауфи́дийус подходит сзади Королиана, держась за нож к его шее]
Aufidius
If Jupiter should from yon cloud speak divine things and say 'tis true'...
[Ауфи́дийус целует лоб Королиана]
Aufidius
...I'd not believe them more than thee... all noble Martius!
[Сзади Ауфи́дийус притворяется, что перерезает горло Королиану, и обходит его]
Aufidius
Let me twine my arms about that body, where against my grained ash an hundred times hath broke and scarred the moon with splinters.
[Ауфи́дийус опускается перед потрясённым Королианом, тянет его за руки]
Aufidius
Here I clip the anvil of my sword, and do contest as hotly and as nobly with my love, as ever in ambitious strength I did contend against thy valour.
[Держa за лицо, Ауфи́дийус долго целует Королиана в губы]
Aufidius
Know thou first, I loved the maid I married...
[Ауфи́дийус в возбуждении встаёт]
Aufidius
...never a man sighed truer breath. But that I see thee here, thou noble thing, more dances rapt my heart...
[Кориолан встаёт, очарованный речью Ауфи́дийуса]
Aufidius
...then when I first my wedded mistress saw bedstride my threshold, why, thou Mars, I tell, we have a power on foot. And I had purpose once more to hew thy target from thy brow or lose my arm for it. Thou hast beat me out twelve several times, and I have nightly since dreamt of encounters 'twixt thyself and me. We have been down together in my sleep...
[Рука Ауфи́дийуса движется к лицу Королиана, к его горлу]
Aufidius
...unbuckling helms, fisting each other's throat, and waked half dead with nothing. Worthy Martius, had we no quarrel else to Rome, but that art thence banished, we would muster all from twelve to seventy, and pouring war into the bowels of ungrateful Rome, like a bold flood o'er-bear... Come, go in, and take our friendly senators by the hands, who now are here, taking their leave of me, who am prepared against your territories, though not for Rome itself.
[Ауфи́дийус опускается перед потрясённым Королианом, хватая его за руки]
[Кориолан и Ауфи́дийус обнимаются в дружбе]