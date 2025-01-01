Меню
Volscian Lieutenant Как не ваши собственные желания?
Coriolanus Нет, сэр, мне никогда не хотелось обременять бедных попрошайничеством.
Volscian Lieutenant Вы должны понимать, что если мы что-то вам даём, то надеемся получить выгоду.
Coriolanus Тогда скажите, какая цена за консульство?
Emsemble Цена — просить об этом любезно.
Coriolanus [С обидным сарказмом] Любезно? Мадам, прошу... дайте мне его!
[Щёлкает пальцами]
Coriolanus У меня есть раны, которые я покажу вам наедине.
[Смотрит на гражданина]
Coriolanus Ваш голос, сэр. Что скажете? Сделка, сэр. Итого два достойных голоса просят.
[Гражданин уходит]
Coriolanus Прощайте.
[Подходит другой гражданин]
Coriolanus Прошу вас, если согласны, чтобы я стал консулом, у меня тут обычная мантия.
Ensemble Вы славно послужили своей стране и в то же время не заслужили её благосклонности.
Coriolanus Ваша загадка?
Ensemble Вы были бичом для врагов и розгой для друзей. Но простому народу вы не были любимы.
Coriolanus Вы должны считать меня добродетельнее за то, что я не был прост в своей любви. Я буду, сэр, льстить моему клятвенно брату — народу, чтобы заслужить у них большую признательность. Им кажется, что это мягкое условие. И раз уж их мудрость больше ценит мою шляпу, чем моё сердце, я буду практиковать льстивое кивание и притворяться для них самым искусным образом. Возможно, я и стану консулом.
Valeria Вы получили много ран за свою страну.
Coriolanus Я не стану доказывать вам это, показывая их.
[Саркастично щиплет удостоверение]
Coriolanus Я дорожу вашими голосами и не буду вас больше беспокоить.
[Кориолан и гражданин смеются, он с вызовом]
Coriolanus Самые сладкие голоса! Лучше умереть, лучше голодать, чем просить награду, которую мы сначала заслужили. Почему я в этой волчьей тоге должен стоять и просить Хоба и Дика, которые появляются с ненужными поручениями? Обычай зовёт меня к этому. Если обычай требует, чтобы мы во всём так поступали, пыль древних времён останется неубранной, и горы ошибок будут слишком велики, чтобы истина могла их перекрыть. Лучше уж пусть высокий пост и честь достанутся тому, кто так поступит.
Coriolanus Теперь поставьте щиты перед сердцами и сражайтесь с сердцами крепче, чем щиты.
Coriolanus Если кто считает, что смелая смерть лучше плохой жизни, и что родина дороже себя самого — пусть он один, или все, кто так думает, так поднимут руки, чтобы показать своё намерение, и пойдут за Марцием!
Coriolanus Благодарю вас, генерал, но я не могу заставить своё сердце принять взятку, чтобы заплатить мечом: я отказываюсь и стою на своём, как и те, кто видел, что произошло.
Coriolanus Вы плебеи, если они сенаторы! Они выбирают своих магистратов, и такую, как она, которая ставит своё «надо» — своё народное «надо» — выше более строгой скамьи, чем когда-либо хмурилась в Греции. Клянусь Юпитером, это делает консулов низкими, и душа моя болит от мысли, как скоро при двух властях, ни одна из которых не верховна, в разрыв между ними войдёт хаос и поглотит одну другую. Кто дал консулу право раздавать зерно из казны даром, как это бывало когда-то в Греции...
Menenius Ну, ну. Хватит об этом.
Coriolanus ...хотя там у народа была большая власть, я говорю, что они поощряли непослушание, кормили разрушение государства...
Brutus Почему народ должен отдавать голос тому, кто говорит так?
Coriolanus Я дам им причины! Более достойные их голосов! Они знают, что зерно не было нашей наградой, будучи уверены, что никогда не служили за него. Когда призывали на войну, даже когда самой сердцевине государства угрожали, они не шли через ворота. Такого рода служба не заслуживала раздачи зерна даром. Во время войны их мятежи и бунты, где они проявляли доблесть, не говорили в их пользу. Обвинения, которые они часто выдвигали против сената — все безосновательны — никогда не могли быть поводом для нашей столь откровенной раздачи. Ну, и что тогда? Как это раздвоенное сердце переварит любезность сената? Пусть дела скажут то, что слова пока не могут.
[Кориолан занимает помпезную позицию]
Coriolanus «Мы просили об этом, мы — большинство; и в истинном страхе они дали нам наши требования». Так мы унижаем природу наших должностей и позволяем черни называть нашу заботу страхом, что со временем взломает замки сената и впустит ворон к журавлям.
Menenius Хватит, достаточно!
Brutus Хватит! С избытком.
Coriolanus Нет! Берите больше! Всё, что может быть скреплено клятвой, и божественной, и человеческой, я завершу ею.
[Кориолан с грохотом бьёт кулаком и обращается к толпе]
Coriolanus Это двойное поклонение, где одна часть презирает с основанием, а другая оскорбляет без причины. Где дворянство, титул, мудрость не могут решать иначе, как по «да» или «нет» всеобщей невежественности. Это упускает реальные нужды и уступает нестабильной легковесности. При таком замысле ничего не делается как следует. Поэтому, умоляю вас — вы, кто склонен быть трусливее, чем мудрее, кто любит фундаментальную часть государства больше, чем боится её перемен, и предпочитает благородную жизнь долгой: выдёргивайте многоголосый язык, не позволяйте им лизать то сладкое, что для них же яд. Ваша бесчестность уродует истинное суждение и лишает государство той целостности, которая ему к лицу. Не имея силы делать добро из-за зла, что им управляет.
Brutus Достаточно сказал.
Sicinia Он говорил как предатель и ответит как предатели!
Titus Lartius О, благородный человек!... Кто разумно бросается на безумный меч и, когда тот склоняется, встаёт? Ты остался, Марций: даже целый крупный камень, такой же большой, как ты, не был бы такой ценностью. Ты был воином, каким желал бы Като. Не только свирепым и страшным в ударах; но своим грозным видом и громовым грохотом голосов ты заставлял врагов дрожать, словно мир был в лихорадке и трясся.
Cominius Где Марций?
Titus Lartius Потерян. Один сражается в Кориолах.
Cominius О, Марций, такую доблесть называют безумием, когда она стоит против рушащегося строя. Если бы ты только вздохнул, мы бы вышли как римляне: ни глупыми в стойках, ни трусливыми при отступлении. Поверьте, господа, на нас снова нападут.
[Кориолан входит, весь в крови после боя]
Aufidius Условия! Хотел бы я быть римлянином; ибо будучи волском, не могу быть тем, кто я есть. Условия! Какие хорошие условия может найти договор для проигравшей стороны? Пять раз, Марций, я сражался с тобой: столько раз ты меня побеждал, и, думаю, так будет и дальше, если мы встретимся столько же раз, сколько едим. Клянусь стихиями, если я снова встречу его лицом к лицу, он будет мой или я — его. Моя жажда не так велика, как прежде, ведь там, где я думал сокрушить его равным боем, мечом против меча... я как-нибудь его одолею — либо яростью, либо хитростью.
Волскский лейтенант Он дьявол.
Aufidius Смелее, хоть и не так изощрён... Моя доблесть отравлена. Где бы я ни нашёл его — у него дома, в убежище или в столице — голым, больным, спящим, ни молитвы священников, ни жертвы времени не защитят его от моей ненависти к Марцию. Где бы ни был — я омою свои яростные руки в его сердце.
Menenius Вы вините Марция в гордости.
Brutus Мы не одни, сэр.
Menenius Я знаю, что одному тебе мало что под силу; ведь у тебя много помощников, иначе твои поступки были бы поистине одинокими: твои способности слишком детские, чтобы делать многое в одиночку. Ты говоришь о гордости: о, если бы ты мог обратить взгляд на затылок своей шеи и заглянуть внутрь себя самого. О, если бы мог.
Brutus Что же тогда, сэр?
Menenius Тогда ты бы обнаружил пару незаслуженных, гордых, вспыльчивых, сварливых магистратов, то есть дураков, каких только в Риме найдешь.
Menenius Он не ранен? Он обычно возвращался домой раненным.
Virgilia О, нет, нет, нет.
Volumnia О, он ранен. Я благодарю богов за это.
Menenius Я тоже благодарю, если это не слишком. Если он приносит победу в кармане, раны ему к лицу.
Volumnia На его лбу, Мениний, он в третий раз возвращается домой с дубовым венком.
Menenius Сенат в курсе этого?
Volumnia Добрые дамы, пойдёмте... Да, да, да, сенат получил письма от генерала, где он даёт *моему сыну* полное имя войны. В этом походе он превзошёл свои прежние подвиги вдвойне.
Menenius Да хранит вас бог, сэры, Марций возвращается домой. Ему есть чем гордиться. Где он ранен?
Volumnia В плече и в левой руке. Будут большие шрамы, чтобы показать народу, когда он станет занимать свой пост. При отражении Тарквиния он получил семь ран по телу.
Menenius Одно в шее и два в бедре, я знаю о девяти.
Volumnia До этой последней экспедиции у него было двадцать пять ран!
Menenius Теперь двадцать семь. Каждая рана — могила врага.
[Барабаны бьют]
Menenius Слушайте, барабаны.
Volumnia Это вестники Марция. Впереди него — шум, а позади — слёзы. Смерть, этот тёмный дух, лежит в его мускулистой руке, которая, наступая, отступает, и тогда люди умирают...
Cominius Знайте, Рим, что один лишь Марций сражался у ворот Кориоля: где он добывал славу и имя Гаю Марцию, теперь почётные звали его «Кориолан». Добро пожаловать в Рим, прославленный Кориолан!
[Толпа скандирует]
Coriolanus Хватит этого, сердце моё болит: прошу, больше не надо.
Sicinia Я желаю только, чтобы он оставался при этом намерении и довёл его до конца.
Brutus Похоже, что он так и сделает.
Sicinia Тогда для него это, как и для нас, будет верная погибель.
Brutus Так тому и быть, или падёт наша власть. В конце концов, мы должны внушить народу, как сильно он их ненавидит.
Sicinia Именно так, как ты говоришь — внушать это в тот момент, когда его возгордившаяся наглость коснётся народа; это будет огнём, который подожжёт их сухую солому, и их пламя навсегда погасит его.
Coriolanus Прошу прощения за ужас, но я скорее выбрал бы раны, чтобы их снова лечить, чем слушать, как их получил.
Brutus Сэр, надеюсь, мои слова вас не обидели?
Coriolanus Нет, сэр! Но часто, когда удары заставляли меня отступать, я убегал от слов. Сейчас не стану слушать, как мои пустяки искажают.
[Кориолан поднимает Брута и бросает его с трибуны]
Кориолан Для изменчивой, вонючей толпы пусть они смотрят на меня так, как я не льщу, и в этом увидят себя. Я повторяю, успокаивая их, мы взращиваем среди сената сорняк — бунт, наглость, мятеж, который мы сами вспахали, посеяли и разбрасывали, смешав их с нами, почётными, которых не лишено ни добродетели, ни силы, а лишь того, что они отдали нищим.
Мениний Ну, не больше!
Валерия Умоляем, больше никаких слов, пожалуйста.
Кориолан Что значит «не больше»? Я проливал кровь за свою страну, не боясь внешней силы, и мои легкие будут ковать слова до последнего, против тех корост, которых мы презираем, но которые могут разорвать нас, хотя мы сами и искали путь их подцепить.
Брут Ты говоришь о народе, словно бог, который карает.
Сициния Неплохо бы дать народу это понять.
Мениний Что, что? Его гнев?
Кориолан Гнев! Будь я терпелив, как ночной сон, клянусь Юпитером, это было бы мое состояние.
Сициния Это ум, который *останется* ядом там, где он есть, а не ядом дальше.
Кориолан «Останется»? Слышишь, ты тритон из мелких рыбёшек? Слышишь это категоричное «останется»?
Коминий Это из канона.
Кориолан «Останется»? О, добрые, но крайне неразумные патриции. Почему же вы, серьёзные, но безрассудные сенаторы, дали...
[Кориолан падает на пол, поднимая документы]
Кориолан ...Гидре здесь выбрать офицера, который с категоричным «останется», будучи лишь рогом и шумом чудовища, не лишён духа сказать, что повернёт ваш поток в канаву и сделает ваши каналы своими? Если у неё есть власть — прикройте своё невежество. Если нет — пробудите опасную мягкотелость. Если вы умны — не ведите себя как обычные дураки. Если нет — пусть у вас будут подушки.
[Кориолан кидает документы в Сицинию]
Меня зовут Каий Марций — тот, кто причинил тебе и всем Вольскам великое зло и беду. Свидетельством моей фамилии служит имя: Королианус. Тяготы службы, крайние опасности и пролитые за мою неблагодарную страну капли крови оплачены этим именем. Хорошая память и свидетельство той злобы и недовольства, которое ты должен ко мне носить. Только это имя осталось. Жестокость и зависть народа, позволённые нашими подлыми благородными, которые все меня покинули, поглотили прочее и заставили меня быть изгнанным из Рима голосом рабов. Теперь эта крайность привела меня к твоему порогу. Не из надежды — не забывай: чтобы спасти мою жизнь, ибо если бы я боялся смерти, из всех людей на свете я бы избегал тебя. Но из чистой злобы, чтобы окончательно расплатиться с теми моими изгнанниками, стою здесь перед тобой. Тогда, если у тебя найдётся сердце, которое отомстит твоим личным обидам и прекратит позор твоей страны, ступай прямо и сделай мою муку службой себе. Так используй это, чтобы моя мстительная служба оказалась тебе благом. Ибо я буду сражаться против моей проклятой страны со злостью всех нижних демонов. Но если так быть, ты не осмелишься на это, и чтобы доказать больше удачи, если ты устал, то одним словом — жить мне осталось дольше, крайне усталым. И представлю тебе своё горло и твою древнюю вражду, которую не перерезать бы сделало тебя лишь дураком...
[Кориолан опускается ниц]
Coriolanus ...п since I have ever followed thee with hate, drawn tuns of blood out of thy country's breast, and cannot live but to thy shame, unless it be to do thee service.
[Вольский лейтенант, подошедший к Королиану сзади клинком, обменял клинок на носовой платок Ауфи́дия]
Aufidius O Martius, Martius. Each word thou hast spoke hath weeded from my heart a root of ancient envy.
[Ауфи́дийус подходит сзади Королиана, держась за нож к его шее]
Aufidius If Jupiter should from yon cloud speak divine things and say 'tis true'...
[Ауфи́дийус целует лоб Королиана]
Aufidius ...I'd not believe them more than thee... all noble Martius!
[Сзади Ауфи́дийус притворяется, что перерезает горло Королиану, и обходит его]
Aufidius Let me twine my arms about that body, where against my grained ash an hundred times hath broke and scarred the moon with splinters.
[Ауфи́дийус опускается перед потрясённым Королианом, тянет его за руки]
Aufidius Here I clip the anvil of my sword, and do contest as hotly and as nobly with my love, as ever in ambitious strength I did contend against thy valour.
[Держa за лицо, Ауфи́дийус долго целует Королиана в губы]
Aufidius Know thou first, I loved the maid I married...
[Ауфи́дийус в возбуждении встаёт]
Aufidius ...never a man sighed truer breath. But that I see thee here, thou noble thing, more dances rapt my heart...
[Кориолан встаёт, очарованный речью Ауфи́дийуса]
Aufidius ...then when I first my wedded mistress saw bedstride my threshold, why, thou Mars, I tell, we have a power on foot. And I had purpose once more to hew thy target from thy brow or lose my arm for it. Thou hast beat me out twelve several times, and I have nightly since dreamt of encounters 'twixt thyself and me. We have been down together in my sleep...
[Рука Ауфи́дийуса движется к лицу Королиана, к его горлу]
Aufidius ...unbuckling helms, fisting each other's throat, and waked half dead with nothing. Worthy Martius, had we no quarrel else to Rome, but that art thence banished, we would muster all from twelve to seventy, and pouring war into the bowels of ungrateful Rome, like a bold flood o'er-bear... Come, go in, and take our friendly senators by the hands, who now are here, taking their leave of me, who am prepared against your territories, though not for Rome itself.
[Ауфи́дийус опускается перед потрясённым Королианом, хватая его за руки]
Coriolanus Bless me, gods.
[Кориолан и Ауфи́дийус обнимаются в дружбе]
Coriolanus Вы хотите, чтобы я изменил своей природе? Лучше скажите, что играю того, кем являюсь.
Menenius Говорю вам, друзья, патриции заботятся о вас с самой большой добротой, а вы клевещете на рулевых государства, которые заботятся о вас, как о детях, а вы проклинаете их, как врагов.
Emsemble Заботятся о нас! Они никогда о нас не заботились: мы умираем с голоду, а их амбары набиты зерном. Каждый день отменяют полезные законы, направленные против богатых, чтобы принимать всё новые и новые жестокие указы, чтобы заковать и сдержать бедняков.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Марк Стэнли
Марк Стэнли
Mark Stanley
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Роченда Сандалл
Rochenda Sandall
Жаклин Боутсвэйн
Jacqueline Boatswain
Марк Гэтисс
Марк Гэтисс
Mark Gatiss
Эллиот Леви
Elliot Levey
Альфред Энок
Альфред Энок
Alfred Enoch
Питер Де Джерси
Peter de Jersey
Хэдли Фрэйзер
Hadley Fraser
Биргитта Йорт Сёренсен
Birgitte Hjort Sørensen
Дебора Файндлей
Deborah Findlay
