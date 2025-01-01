Цитаты из фильма Пиратская бухта: в удалении от клавиатуры
Один из адвокатовКак ты познакомился с Фредриком и Готтфридом?
Петер СундеНе помню, но думаю, это было в чатруме в интернете.
Один из адвокатовКогда вы впервые встретились в реале?
Петер СундеМы не используем выражение «в реале». Мы говорим AFK. Но это уже другая тема. Хотя и этого я не помню.
Томас Норстрем - судья районного судаПознакомились лично? Что это такое?
Один из адвокатовВ реальной жизни.
Петер СундеНам не нравится это выражение. Мы говорим AFK — «вдали от клавиатуры». Мы считаем, что интернет — это настоящая жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Roger WallisЯ поддерживаю авторское право, но только если оно служит стимулом для творчества, экономическим побуждением или мотивирует создавать. А не так, как оно сейчас развивается — как огромный механизм контроля над людьми, которые сидят на больших массивах прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Один из адвокатовКак ты познакомился с Фредриком и Готтфридом?
Петер СундеЯ не помню, но думаю, что это было в интернет-чате.
Один из адвокатовКогда вы впервые встретились в реальной жизни?
Петер СундеМы не используем выражение «в реальной жизни». Мы говорим AFK. Но это уже другая история. Хотя и это я не помню.
СудьяПознакомились в реале? Что это?
Один из адвокатовВ реальной жизни.
Петер СундеНам не нравится это выражение. Мы говорим AFK — вдали от клавиатуры. Мы считаем, что интернет — это настоящее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monique Wadstead - Hollywood's LawyerИдею пиратского движения бороться за свободный обмен файлами уже не принимают. Это был всего лишь небольшой тренд. Я никогда не думала, что он выживет.