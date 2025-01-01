Один из адвокатов Как ты познакомился с Фредриком и Готтфридом?

Петер Сунде Не помню, но думаю, это было в чатруме в интернете.

Один из адвокатов Когда вы впервые встретились в реале?

Петер Сунде Мы не используем выражение «в реале». Мы говорим AFK. Но это уже другая тема. Хотя и этого я не помню.

Томас Норстрем - судья районного суда Познакомились лично? Что это такое?

Один из адвокатов В реальной жизни.