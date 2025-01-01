Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пиратская бухта: в удалении от клавиатуры Цитаты из фильма Пиратская бухта: в удалении от клавиатуры

Цитаты из фильма Пиратская бухта: в удалении от клавиатуры

Один из адвокатов Как ты познакомился с Фредриком и Готтфридом?
Петер Сунде Не помню, но думаю, это было в чатруме в интернете.
Один из адвокатов Когда вы впервые встретились в реале?
Петер Сунде Мы не используем выражение «в реале». Мы говорим AFK. Но это уже другая тема. Хотя и этого я не помню.
Томас Норстрем - судья районного суда Познакомились лично? Что это такое?
Один из адвокатов В реальной жизни.
Петер Сунде Нам не нравится это выражение. Мы говорим AFK — «вдали от клавиатуры». Мы считаем, что интернет — это настоящая жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Roger Wallis Я поддерживаю авторское право, но только если оно служит стимулом для творчества, экономическим побуждением или мотивирует создавать. А не так, как оно сейчас развивается — как огромный механизм контроля над людьми, которые сидят на больших массивах прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Один из адвокатов Как ты познакомился с Фредриком и Готтфридом?
Петер Сунде Я не помню, но думаю, что это было в интернет-чате.
Один из адвокатов Когда вы впервые встретились в реальной жизни?
Петер Сунде Мы не используем выражение «в реальной жизни». Мы говорим AFK. Но это уже другая история. Хотя и это я не помню.
Судья Познакомились в реале? Что это?
Один из адвокатов В реальной жизни.
Петер Сунде Нам не нравится это выражение. Мы говорим AFK — вдали от клавиатуры. Мы считаем, что интернет — это настоящее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Monique Wadstead - Hollywood's Lawyer Идею пиратского движения бороться за свободный обмен файлами уже не принимают. Это был всего лишь небольшой тренд. Я никогда не думала, что он выживет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
5 культовых фильмов, чьих авторов обвинили в плагиате: «Аватар» и «Корпорация монстров» отбились дважды
Фанатам Гарри Поттера рекомендуем: 7 августа вышли первые 2 серии «Баранкиных» — вот когда ждать остальные
В этом жанре у Apple TV+ крайне мало конкурентов: 5 крутых научно-фантастических сериалов последних лет
Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько
Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом
Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше