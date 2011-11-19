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Постер фильма Большие парни теряют бананы!*
7.5
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7.5

Большие парни теряют бананы!*

, 2011
Big Boys Gone Bananas!*
Швеция / документальный / 18+
Постер фильма Большие парни теряют бананы!*
7.5

О фильме

Когда что-то угрожает бренду крупной корпорации, она реагирует в полную силу. За документальный фильм «Бананы!*» компания Dole Food Company подала на режиссера Фредрика Герттена в суд, задействовав целый арсенал силовых приёмов, нападок прессы и PR-кампаний. Фильм рассказывает о том, как это было. Картина Фредрика Герттена — это высказывание о свободе слова и о том, как порой сложно бывает ее отстаивать; история об одном человеке, который решился выступить против транснациональной корпорации с ее миллионами долларов и почти безграничным влиянием.

В ролях

Фредрик Герттен
Фредрик Герттен
Self
Алекс Ривера
Self
Alfonso Allende
Self
Arvid Jurjaks
Self
Барт Симпсон
Self
Bernt Hermele
Self
Charlotte Lundgren
Self
Dan Koeppel
Self
David Magdael
Self
Дон Хадсон
Self
Режиссер Фредрик Герттен
Композитор Dan Gisen Malmquist, Conny Malmqvist
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 19 ноября 2011
Премьера в мире 19 ноября 2011
Дата выхода
19 ноября 2011 Нидерланды
27 июля 2012 США
24 февраля 2012 Швеция
Сборы в мире $1 175
Производство Doc Society, WG Film, Sveriges Television (SVT)
Другие названия
Big Boys Gone Bananas!*, A nagyfiúk felpaprikázódtak!, Banany! Ciąg dalszy, Big Boys Gone Bananas!, Μετά το 'σκάνδαλο της μπανάνας', Большие парни теряют Бананы!*, バナナの逆襲　第1話　ゲルテン監督、訴えられる

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 14 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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