Когда что-то угрожает бренду крупной корпорации, она реагирует в полную силу. За документальный фильм «Бананы!*» компания Dole Food Company подала на режиссера Фредрика Герттена в суд, задействовав целый арсенал силовых приёмов, нападок прессы и PR-кампаний. Фильм рассказывает о том, как это было. Картина Фредрика Герттена — это высказывание о свободе слова и о том, как порой сложно бывает ее отстаивать; история об одном человеке, который решился выступить против транснациональной корпорации с ее миллионами долларов и почти безграничным влиянием.