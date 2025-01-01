[объясняет Джорджу, пока деревня поёт у костра]

Они поют легенду о Тарзане. Долгое время его считали злым духом — призраком в деревьях. Говорят о его власти над животными джунглей. Потому что его дух пришёл от них. Он их понимал. И научился ими управлять. Его обезьяна-мать, Кала, любила его как собственного. А его обезьяний брат, Акут, относился к нему с добротой и уважением. Он считал всех людей своими врагами, ведь другие племена охотились на его стаю как на обряд посвящения. Вождь Мувиро знал, кто он такой. Ты должен найти его. Ведь никто не начинал с меньшего.