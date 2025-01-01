Jane Porter[объясняет Джорджу, пока деревня поёт у костра]Они поют легенду о Тарзане. Долгое время его считали злым духом — призраком в деревьях. Говорят о его власти над животными джунглей. Потому что его дух пришёл от них. Он их понимал. И научился ими управлять. Его обезьяна-мать, Кала, любила его как собственного. А его обезьяний брат, Акут, относился к нему с добротой и уважением. Он считал всех людей своими врагами, ведь другие племена охотились на его стаю как на обряд посвящения. Вождь Мувиро знал, кто он такой. Ты должен найти его. Ведь никто не начинал с меньшего.
George Washington WilliamsЛеопольд потратил последние семь лет, чтобы установить контроль над Конго. Он израсходовал всё своё состояние на строительство этой железной дороги и закрыл доступ к 99% страны. Почему? Потому что хочет стать первым монархом в истории, который не хочет, чтобы люди видели его добрые дела? Я в это не верю.
Title CardНа Берлинской конференции 1884 года колониальные державы взяли на себя ответственность разделить африканское Конго. Король Леопольд Бельгийский заявил права на обширный бассейн Конго, богатый слоновой костью и минералами. Пять лет спустя он накопил огромные долги в своей амбиции эксплуатировать новую колонию. Отчаянно нуждаясь в средствах и не имея денег на армию, он отправил своего самого верного слугу, Леона Рома, в Конго, чтобы добыть легендарные алмазы Опара.
Leon RomЛюди любят хорошую историю. Да, немногие рождаются аристократами, как твой муж. Но каждый может понять простого бойца, который спас своего короля от банкротства и сохранил честь своей нации. Это человек, которого никогда не забудут.
John ClaytonТы замечал, что всегда собираешься сделать что-то, а потом не делаешь?
Jane Porter[narrating]Они поют легенду о Тарзане. Много лун его считали злым духом — призраком в деревьях. Говорят о его власти над животными джунглей. Потому что его дух вышел от них. Он понимал их и научился быть одним целым с ними.