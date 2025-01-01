Меню
Jane Porter [объясняет Джорджу, пока деревня поёт у костра] Они поют легенду о Тарзане. Долгое время его считали злым духом — призраком в деревьях. Говорят о его власти над животными джунглей. Потому что его дух пришёл от них. Он их понимал. И научился ими управлять. Его обезьяна-мать, Кала, любила его как собственного. А его обезьяний брат, Акут, относился к нему с добротой и уважением. Он считал всех людей своими врагами, ведь другие племена охотились на его стаю как на обряд посвящения. Вождь Мувиро знал, кто он такой. Ты должен найти его. Ведь никто не начинал с меньшего.
George Washington Williams Ты — Тарзан. Владыка обезьян, король джунглей. «Я — Тарзан. Ты — Джейн.»
John Clayton Твой сын убил единственного человека, которому я когда-либо была нужна.
Chief Mbonga Это было животное.
John Clayton Она была моей матерью.
Chief Mbonga Как он мог знать? Мой сын был просто мальчишкой! Не такой, как ты! Где твоя честь?
John Clayton У меня... у меня не было никакой. Не было.
John Clayton Текес говорят, что глаза слона говорят на самом великом языке. Кто ещё может заставить тебя так многое почувствовать без единого слова?
George Washington Williams Что бы я сейчас ни отдал за коня. Почему люди не ездят на зебрах?
John Clayton Лошади бьют копытами, чтобы спастись. Зебры не останавливаются, пока не убьют.
George Washington Williams Зебра. Зэбра. Томато. Томато.
John Clayton Почти невозможно вырвать дикую природу у того, кто с ней родился.
George Washington Williams Похоже, с тобой сработало. Слушай. Мне неловко спрашивать, но... Ты правда можешь разговаривать с животными?
John Clayton Ты образованный человек, доктор Уильямс. Скажи мне сам.
George Washington Williams Похоже, ты собираешься меня обнять.
John Clayton Не собирался.
George Washington Williams Вот так вот казалось.
[они обнимаются]
George Washington Williams Леопольд потратил последние семь лет, чтобы установить контроль над Конго. Он израсходовал всё своё состояние на строительство этой железной дороги и закрыл доступ к 99% страны. Почему? Потому что хочет стать первым монархом в истории, который не хочет, чтобы люди видели его добрые дела? Я в это не верю.
Leon Rom [о мести вождя Мбонга] Что сделал Тарзан?
Jane Porter Он убил его единственного сына.
Leon Rom О.
Jane Porter М-м. И приготовься, потому что это ничто по сравнению с тем, что он сделает с тобой.
Leon Rom Дикая натура твоего мужа тревожит меня больше, чем я могу выразить. А твой дух...
George Washington Williams [глядя через край] Как нам догнать поезд, который мчится со скоростью 40 миль в час?
John Clayton Гравитация...
[он и туземцы прыгают по очереди]
Leon Rom Прекратите стрелять! Вы можете попасть в девушку!
Leon Rom [смотрит, как она уходит] Эта женщина...
Title Card На Берлинской конференции 1884 года колониальные державы взяли на себя ответственность разделить африканское Конго. Король Леопольд Бельгийский заявил права на обширный бассейн Конго, богатый слоновой костью и минералами. Пять лет спустя он накопил огромные долги в своей амбиции эксплуатировать новую колонию. Отчаянно нуждаясь в средствах и не имея денег на армию, он отправил своего самого верного слугу, Леона Рома, в Конго, чтобы добыть легендарные алмазы Опара.
Leon Rom Люди любят хорошую историю. Да, немногие рождаются аристократами, как твой муж. Но каждый может понять простого бойца, который спас своего короля от банкротства и сохранил честь своей нации. Это человек, которого никогда не забудут.
John Clayton Ты замечал, что всегда собираешься сделать что-то, а потом не делаешь?
George Washington Williams Да? Ну, это только с тех пор, как меня обременили твоей компанией.
Jane Porter [narrating] Они поют легенду о Тарзане. Много лун его считали злым духом — призраком в деревьях. Говорят о его власти над животными джунглей. Потому что его дух вышел от них. Он понимал их и научился быть одним целым с ними.
George Washington Williams Я всё равно иду с тобой.
John Clayton Ты не сможешь за мной угнаться.
George Washington Williams Я, может, и не смогу угнаться за Тарзаном, но с тобой-то я точно справлюсь.
[последние реплики]
Леон Ром [Леон цепляется за бусины, за которые держится Тарзан] Тарзан?
[Тарзан холодно начинает отпускать хватку]
Леон Ром ТАРЗАН!
[Тарзан продолжает отпускать бусины из рук]
Леон Ром Джон?
[Тарзан выпускает бусины из пальцев]
Леон Ром ДЖОН!
[падает в пасть приближающихся крокодилов]
[первые реплики]
Captain Moulle Мистер Ром.
Leon Rom [смотрит вверх на камень] Опар! Мы нашли его.
Belgian Soldier Капитан Муль?
Captain Moulle Стройтесь...
Belgian Soldier [пулемёт катят вперёд] Максим наготове, сэр!
Captain Moulle Тихо... Ждём... Огонь!
John Clayton [Тарзан, Джордж Вашингтон Уильямс и их союзники — коренные жители Коло, Квете и Канам — преследуют Леона Рома и его войска.] Мы потеряем два дня, если пойдем в обход.
George Washington Williams Вокруг чего?
John Clayton Мангани.
George Washington Williams Тех горилл, с которыми ты жил?
John Clayton Это не гориллы.
Kolo Гориллы добрые. Мангани — нет.
Jane Porter Мы из Америки, и мой отец профессор, так что я не росла, веря в духов.
Jane Porter Мой муж — не обычный человек.
