Bookseller [после того, как Эрин Каслтон уронила книгу] Не закрывай её. Никогда не закрывай книгу, пока не прочитаешь что-нибудь из неё.

Bookseller Ну, хотя бы одно предложение или слово. Это может многое раскрыть. Просто прочти что-нибудь, что угодно. Ладно, тогда читай с начала.