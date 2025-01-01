Меню
Erin Castleton Но разве ты не скажешь, что последовательность — это проклятие мелочных умов?
Alan На самом деле, правильнее "глупая последовательность — проклятие мелочных умов". Это Ральф Уолдо Эмерсон.
Bookseller [после того, как Эрин Каслтон уронила книгу] Не закрывай её. Никогда не закрывай книгу, пока не прочитаешь что-нибудь из неё.
Erin Castleton Что?
Bookseller Ну, хотя бы одно предложение или слово. Это может многое раскрыть. Просто прочти что-нибудь, что угодно. Ладно, тогда читай с начала.
Andre de Silva Было приятно, что ты обо мне заботилась...
Erin Castleton Надо было сказать, что я тебе задницу мозолил. Американец бы так сказал.
Erin Castleton [чтение/цитирование Уильяма Вордсворта, «Прелюдия»] "Когда мы от своих лучших «я» слишком долго Отлучены суетой мира, усталые и больные, От дел его, от радостей утомлены, Как благодатна, как добра – Одиночество."
Personal Ad Respondent Я временный работник. Но это не навсегда, понимаешь.
Andre de Silva Тебе нравится музыка моей страны, да? Я вижу, в тебе есть немного Бразилии.
Erin Castleton Да?
Andre de Silva Видишь, ты одновременно грустишь и радуешься. Ты не улыбаешься, но удовлетворена. Ты одновременно и грустишь, и радуешься. У нас в Бразилии для этого есть слово — «саудаде». Это что-то вроде... меланхолии, ностальгии; очень босса-нова.
Cab driver Бразилия... это совсем далеко за Медфордом.
Cricket Разве ты не ненавидишь мужчин?
Erin Castleton О боже, как бы я хотела. Это бы сильно упростило мне жизнь.
Erin Castleton Шон меня бросил, мам.
Piper Castleton Нет! И ты это позволила?
Erin Castleton У меня был выбор?
Piper Castleton Дорогая, сладкая, свет моих глаз — с мужчинами всегда есть выбор.
Julie Ты такая заноза.
Alan О чём ты говоришь? Я не заноза. Я люблю повеселиться так же, как и все. Просто... я не такой, как все.
