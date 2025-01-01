Erin CastletonНадо было сказать, что я тебе задницу мозолил. Американец бы так сказал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erin Castleton[чтение/цитирование Уильяма Вордсворта, «Прелюдия»]"Когда мы от своих лучших «я» слишком долго Отлучены суетой мира, усталые и больные, От дел его, от радостей утомлены, Как благодатна, как добра – Одиночество."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Personal Ad RespondentЯ временный работник. Но это не навсегда, понимаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andre de SilvaТебе нравится музыка моей страны, да? Я вижу, в тебе есть немного Бразилии.
Andre de SilvaВидишь, ты одновременно грустишь и радуешься. Ты не улыбаешься, но удовлетворена. Ты одновременно и грустишь, и радуешься. У нас в Бразилии для этого есть слово — «саудаде». Это что-то вроде... меланхолии, ностальгии; очень босса-нова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cab driverБразилия... это совсем далеко за Медфордом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CricketРазве ты не ненавидишь мужчин?
Erin CastletonО боже, как бы я хотела. Это бы сильно упростило мне жизнь.