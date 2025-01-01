Меню
Цитаты из фильма Когда мужчина любит женщину

Michael Green Моя жена — алкоголичка. Лучший человек, которого я когда-либо встречал. У неё 600 разных улыбок. Они могут осветить твою жизнь. Могут рассмешить тебя в голос, вот так вот. Могут даже довести до слёз, вот так вот. Это только улыбки. Надо было видеть её с детьми. Надо было видеть, как они на неё смотрят, когда она не видит. Подумать только, через что ей приходится пройти, а я не мог ей помочь.
Alice Green Может, помогать — это не твоя работа.
Michael Green Так и было. Видишь, я люблю её. И я пытался всё, кроме как по-настоящему слушать, по-настоящему слушать, и именно так я оставил её одну. Мне было так стыдно за это, что я даже не мог ей сказать. Может, если я скажу, она всё равно меня полюбит.
Alice Green И даже больше. Она бы полюбила тебя ещё больше. Думаю, тебе стоит рассказать всё это своей жене.
Alice Green Я думаю, я могла бы снова тебя полюбить, если бы ты хоть раз сказал: «Я не знаю».
Alice Green К чёрту это! К чёрту попытки всё исправить. Это не становится лучше! Я не знаю, как это исправить, и клянусь Богом, ты тоже не знаешь!
Michael Green Ты в порядке?
Alice Green Лучше не бывает.
Michael Green Что случилось, что-то на собрании Анонимных Алкоголиков?
Alice Green Э... Я справлюсь. Просто очень плохой день.
Michael Green Хочешь рассказать, что не так? Могу чем-то помочь?
Alice Green Спасибо, но...
Michael Green Проблему не решить, если не знать, что она есть.
Alice Green Как прошло собрание?
Michael Green Первый раз, привыкну. Там было много людей, которые жалеют себя. Как будто алкоголизм разрушил их жизни, и они предпочитают быть жертвами, а не пытаться исправить ситуацию.
Alice Green Исправить, да?
Michael Green Что я теперь натворил, Элис?
Alice Green Ничего, Майкл. Ничего.
Michael Green Я говорю про неудачников на моём собрании. Ты воспринимаешь это на свой счёт.
Alice Green Проблема всех этих неудачников на твоём собрании в том, что они не идеальны, как некоторые. Они замужем за алкоголиками, которые с ума сходят, и не знают, что, чёрт возьми, делать. Так что тебе придётся быть немного терпимее и поделиться своим опытом в решении проблем.
Michael Green Хорошее собрание, да? Вы там кислоту глотали или что?
Alice Green Как я уже сказала... У меня действительно плохой день, и я не хочу срываться на тебе.
Michael Green Что случилось? Очень хочешь выпить?
Alice Green В этом нет разницы с любым другим днём, Майкл.
Michael Green Кто-то из твоих друзей сорвался?
Alice Green Ничего не случилось, Майкл. Для того, чтобы у меня был плохой день, ничего не нужно. Вот в этом вся прелесть. Это просто приходит и сбивает меня с ног, как чёртов грузовой поезд.
Michael Green Ладно, когда следующий грузовой поезд? Есть расписание? Я мог бы планировать эти моменты и дать тебе пространство, чтобы ты могла, знаешь, выкурить.
Alice Green Возможно, тебе этого и не понадобится, Майкл. Одна из женщин на моих собраниях собирается в полуприют, потому что не справляется в домашней обстановке, и я...
Alice Green Ужасно, как сильно можно ненавидеть себя за то, что ты слабая и беззащитная, а он не мог меня от этого спасти. Тогда я обрушила всё это на него; пыталась вылить свою боль на него. Но её всегда было больше, понимаешь. Когда он пытался помочь, я говорила, что он заставляет меня чувствовать себя ничтожной и слабой. Но никто нас так не чувствует — мы делаем это сами. Я закрылась от него, потому что знала: если он когда-нибудь по-настоящему увидит, кто я внутри, он меня не полюбит. Сейчас мы расстались, он уехал, и мне было так трудно не умолять его остаться. Не знаю, будет ли у меня второй шанс, но я должна в это верить. Что я его заслуживаю. Потому что мы все этого заслуживаем.
Alice Green Я пью по литру в день. Это водка, так что запаха не почувствуешь.
Alice Green Вот это грустный ансамбль!
Casey Green Язык проглотил?
Michael Green Давай по-честному. Ты чист. Ты остаёшься беспомощной и растерянной. Продолжай оттачивать свои навыки. А я возьму на себя жару. Потому что у меня тоже есть свои потребности. Когда я касаюсь жены, мне приятнее, если у неё не мурашки по коже.
[Алиса пытается перебить]
Michael Green . Моя жена страдает. Мне нужно уметь спросить: «Что случилось, дорогая? Могу ли я чем-то помочь? Я тебя люблю. Так что е#ать меня.»
Alice Green Нет, Майкл, мы должны стараться быть настоящими. И когда ты чувствуешь себя одиноким, значит, вы не вместе — и это правда.
Alice Green Это переводная татуировка!
Alice Green Жду, когда меня отшлёпают.
Michael Green Я тут думал... про эти выходные. Я звоню Эду и меняюсь с ним на маршрут в Мексику. — Я поговорил с Эми.
Alice Green Майкл, не кажется ли тебе, что это немного неуместно?
Michael Green Что?
Alice Green Я имею в виду, может, мне стоит научиться жить в реальности, прежде чем снова пытаться сбежать от неё. Рэйчел была в моей группе. Ей — 46. Она преподавала русскую историю в Беркли. У неё двое детей. В её семье есть деньги... а она три года жила под скамейкой в парке Голден Гейт... пока сестра не нашла её там. Ты думаешь, со мной этого не может случиться? Спроси меня, как сильно я хочу сейчас выпить.
Michael Green Почему мы об этом не говорили?
Alice Green Почему мы не говорили о многом?
