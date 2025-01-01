Ужасно, как сильно можно ненавидеть себя за то, что ты слабая и беззащитная, а он не мог меня от этого спасти. Тогда я обрушила всё это на него; пыталась вылить свою боль на него. Но её всегда было больше, понимаешь. Когда он пытался помочь, я говорила, что он заставляет меня чувствовать себя ничтожной и слабой. Но никто нас так не чувствует — мы делаем это сами. Я закрылась от него, потому что знала: если он когда-нибудь по-настоящему увидит, кто я внутри, он меня не полюбит. Сейчас мы расстались, он уехал, и мне было так трудно не умолять его остаться. Не знаю, будет ли у меня второй шанс, но я должна в это верить. Что я его заслуживаю. Потому что мы все этого заслуживаем.