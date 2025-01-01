Michael GreenМоя жена — алкоголичка. Лучший человек, которого я когда-либо встречал. У неё 600 разных улыбок. Они могут осветить твою жизнь. Могут рассмешить тебя в голос, вот так вот. Могут даже довести до слёз, вот так вот. Это только улыбки. Надо было видеть её с детьми. Надо было видеть, как они на неё смотрят, когда она не видит. Подумать только, через что ей приходится пройти, а я не мог ей помочь.
Michael GreenТак и было. Видишь, я люблю её. И я пытался всё, кроме как по-настоящему слушать, по-настоящему слушать, и именно так я оставил её одну. Мне было так стыдно за это, что я даже не мог ей сказать. Может, если я скажу, она всё равно меня полюбит.
Alice GreenИ даже больше. Она бы полюбила тебя ещё больше. Думаю, тебе стоит рассказать всё это своей жене.
Alice GreenЯ думаю, я могла бы снова тебя полюбить, если бы ты хоть раз сказал: «Я не знаю».
Alice GreenК чёрту это! К чёрту попытки всё исправить. Это не становится лучше! Я не знаю, как это исправить, и клянусь Богом, ты тоже не знаешь!
Michael GreenЯ говорю про неудачников на моём собрании. Ты воспринимаешь это на свой счёт.
Alice GreenПроблема всех этих неудачников на твоём собрании в том, что они не идеальны, как некоторые. Они замужем за алкоголиками, которые с ума сходят, и не знают, что, чёрт возьми, делать. Так что тебе придётся быть немного терпимее и поделиться своим опытом в решении проблем.
Michael GreenХорошее собрание, да? Вы там кислоту глотали или что?
Alice GreenКак я уже сказала... У меня действительно плохой день, и я не хочу срываться на тебе.
Alice GreenНичего не случилось, Майкл. Для того, чтобы у меня был плохой день, ничего не нужно. Вот в этом вся прелесть. Это просто приходит и сбивает меня с ног, как чёртов грузовой поезд.
Michael GreenЛадно, когда следующий грузовой поезд? Есть расписание? Я мог бы планировать эти моменты и дать тебе пространство, чтобы ты могла, знаешь, выкурить.
Alice GreenВозможно, тебе этого и не понадобится, Майкл. Одна из женщин на моих собраниях собирается в полуприют, потому что не справляется в домашней обстановке, и я...
Alice GreenУжасно, как сильно можно ненавидеть себя за то, что ты слабая и беззащитная, а он не мог меня от этого спасти. Тогда я обрушила всё это на него; пыталась вылить свою боль на него. Но её всегда было больше, понимаешь. Когда он пытался помочь, я говорила, что он заставляет меня чувствовать себя ничтожной и слабой. Но никто нас так не чувствует — мы делаем это сами. Я закрылась от него, потому что знала: если он когда-нибудь по-настоящему увидит, кто я внутри, он меня не полюбит. Сейчас мы расстались, он уехал, и мне было так трудно не умолять его остаться. Не знаю, будет ли у меня второй шанс, но я должна в это верить. Что я его заслуживаю. Потому что мы все этого заслуживаем.
Alice GreenЯ пью по литру в день. Это водка, так что запаха не почувствуешь.
Michael GreenДавай по-честному. Ты чист. Ты остаёшься беспомощной и растерянной. Продолжай оттачивать свои навыки. А я возьму на себя жару. Потому что у меня тоже есть свои потребности. Когда я касаюсь жены, мне приятнее, если у неё не мурашки по коже.
[Алиса пытается перебить]
Michael Green. Моя жена страдает. Мне нужно уметь спросить: «Что случилось, дорогая? Могу ли я чем-то помочь? Я тебя люблю. Так что е#ать меня.»
Alice GreenНет, Майкл, мы должны стараться быть настоящими. И когда ты чувствуешь себя одиноким, значит, вы не вместе — и это правда.
Alice GreenЯ имею в виду, может, мне стоит научиться жить в реальности, прежде чем снова пытаться сбежать от неё. Рэйчел была в моей группе. Ей — 46. Она преподавала русскую историю в Беркли. У неё двое детей. В её семье есть деньги... а она три года жила под скамейкой в парке Голден Гейт... пока сестра не нашла её там. Ты думаешь, со мной этого не может случиться? Спроси меня, как сильно я хочу сейчас выпить.