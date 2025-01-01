JonasСлушай, я здесь главный. Это сплошной дым и шум, и всё это для лохов. Я мутил разные схемы с тех пор, как был твоего возраста, и если я что-то и умею, так это отличать настоящих, потому что именно за ними надо следить. Не за копами, их всегда можно обмануть. Но настоящих — никогда, и ты, парень, именно такой.
JonasСмерть — пустяк. Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то возвращался жаловаться?
JaneТебя на самом деле никто и ничто, кроме тебя самой, не волнует, да?
JonasО, Джейн... Я никогда не притворялся, что это не так.
JonasПривет, босс. Помнишь меня? Джек Ньютон. Есть к тебе вопрос. Почему ты создал столько лохов? Ты говоришь: «любовь никогда не кончается». А я говорю: любовь просто не начинается! Ты говоришь: «кроткие наследуют землю». А я говорю: единственное, на что могут рассчитывать кроткие — это получить по полной! Ты спрашиваешь: «есть ли среди вас хоть один с чистым сердцем?» А я говорю: ни одного!
WillПрежде чем вы положите свои кровные деньги в эти корзины, я хочу, чтобы вы знали, куда они идут. Псевдоним Джонас Найтингейл, настоящее имя Джек Ньютон, он не из Аппалачей. Родился он в Бронксе. Ближайшее место, где он бывал, — приют Марии и Иосифа, где жил с пяти до пятнадцати лет. Потом сбежал, чтобы начать преступную жизнь, включая обвинения в магазинной краже, хранении марихуаны и угоне авто — всё это до восемнадцати. Его арестовывали за продажу поддельных картин и за плохие чеки. Если вам понравилось представление, то смело кидайте деньги танцующему медведю. Но если вы думаете, что эти деньги идут человеку Божьему — лучше подумайте ещё раз.
[жители Растуотера начинают выходить. Джонас, казалось бы, побеждён, уходит со сцены. Потом возвращается]
JonasБрат Уилл! Всё, что ты сказал — правда. Абсолютная правда. Да, я родился в нищете. Да, я водился с плохой компанией, которая научила меня курить траву и воровать. Я шатался по барам. И угонял машины. Меня плохо обходились в детстве, поэтому я лгал и обманывал. Я знал тяжёлую преступность и отсидел срок. Я шёл этой кривой дорогой и танцевал с демоном Сатаной. Я лежал лицом в канаве и смотрел в лицо Богу.
[жители Растуотера возвращаются на места и поддерживают Джонаса аплодисментами]
JonasИ я говорю вам сегодня вечером: если вы хотите завязать с бутылкой, с кем вы будете говорить? С кем-то, кто ни разу не прикладывался? Если хотите бросить баб, с кем вы будете говорить? С каким-то бледнолицым девственным священником?
[Все теперь открыто аплодируют и поддерживают, к огорчению Уилла]
JonasЕсли вы хотите отказаться от греха — а я верю, что все здесь сегодня хотят отказаться от греха — кто выведет вас с этой кривой дороги? Вам нужен настоящий грешник, люди. Такой грешник огромных размеров, что все ваши грехи, собранные вместе, не сравнятся с грехами этого Царя Греха! Потому что вы знаете, если он смог пройти прямым и праведным путём, если он смог пройти от обмана к благодати, от греха к святости, от нищеты к святости, то вы, со всеми вашими ежедневными грехами, можете взлететь, как ангел, и поехать на этом золотом лифте в самый верхний этаж у Бога на небе!
MattПодстриги этого парня, одень его в модную одежду — и он на сцене! Деньги в кармане, чувак!
MarvaОн заставил меня отвести его к проповеднику. И проповедник вывел его на сцену. И когда всё закончилось, он всё ещё стоял на костылях. Хочешь знать, что тот человек сказал моему маленькому брату? Он сказал, что это *его* вина, потому что его вера недостаточно сильна. Ну, позволь мне кое-что сказать. Всё, что у этого мальчика есть — это вера. Так что последнее, что ему нужно, — это ещё один фальшивый, который будет его путать. Понятно? А последнее, что мне нужно, — это ещё один торговец воздухом, который использует моего брата, чтобы заманить меня в постель.
Jane[саркастично]Ага, да. Думаю, тебе лучше остаться со своими библейскими фанатками.
JonasДжейн, женщина — как рогатка. Чем больше сопротивление, тем дальше с ней уйдёшь.
JonasИногда человек даже не знает, чего ему на самом деле надо. Он просыпается с зудом, голодный — то ли по виски, то ли по деньгам, то ли по еде. Но на самом деле ему нужна любовь. Нежные, ласковые прикосновения — Господа.
JonasЕсли ты всё ещё ездишь на этом развалюхе, питаешься макаронами с пакетика и вчерашним хлебом, выходи и отпразднуй чудо веры, силу исцеления.
JonasСлушай, малыш, каждый из нас в какой-то момент оказывается лузером. Главное — не вести себя как лузер.
JaneПопробуй поползать на брюхе. Со мной это хорошо работает.
JaneЕсли бы Джонас был в колготках и палил из винтовки с книжного склада, меня бы это не удивило. Но он не такой! Всё, что он делает — продаёт сказки кучке людей, которые ему за это благодарны. И последнее, что ему нужно — это осуждающий засранец вроде тебя, который тычет ему в лицо его прошлым.
JaneМне просто жалко их, вот и всё, эти люди совсем нищие.
JonasГидж, ты жалеешь бедняков, но хочешь оставить их деньги себе. Что же девушке делать? Переехать в Канзас? Выйти за старого Уилла и свиней кормить? Поверь мне, детка, так не бывает.
JaneЯ не припоминаю, чтобы я тебя защищала. Меня достали эти манипуляторы.
JonasМанипуляторы — скрытные! Я же на лицо. И права!
JonasА что если я скажу тебе, что одно доброе дело принесёт тебе десять ответных? Ты поверишь? А если я скажу, что один праведный день принесёт десять дней удачи? Ты поверишь? Тогда что если я скажу, что один доллар, потраченный на служение Господу, вернётся к тебе десятикратно? Ты поверишь?
JonasОсторожно, я вибрирую! Я вибрирую. О, я вибрирую — о — с Иисусом! Я чувствую силу!
JonasЕсть только одна вещь, больше страха, друзья мои, только одна. И эта одна вещь — вера. Вера в то, что вселенная нуждается в его умении! Вера в то, что его женщина любит его душу, а не то, что на голове! Вера в то, что его дети будут защищены не человеком с .357 Магнумом, а Человеком с 12-калиберным суперзаряженным гранатомётом любви!
MarvaЯ верю в жизнь — что она с тобой делает и что ты делаешь в ответ.
JonasГород, который так глубоко в дерьме, может уповать только на БОГА!
DoloresЧую проблемы, как дерьмо на сковороде. Глянь, кто только что зашёл! Шуу-ии!
JonasНикогда не недооценивай силу веры, мальчик. С ней я видел, как немой пел «Аллилуйя», и как старик вставал из инвалидного кресла и танцевал. Когда она у тебя есть, у тебя в руках сила каждого океана и каждой звезды. Без неё у тебя ничего нет. Каждый, кого ты встречаешь — просто ещё один грешник, а каждое место, куда ты идёшь — просто ещё один ад.
JonasДля меня нет ничего более захватывающего, чем проповедь. В первый момент ты спрашиваешь себя: «Смогу ли я их тронуть?» «Почувствуют ли они то, что чувствую я?» Иногда сначала они этого не чувствуют — это чувство тоски, нужды в Господе. Ты знаешь, что значит по-настоящему нуждаться в чем-то.