[Уилл приходит на возрождение, чтобы противостоять Джонасу перед его паствой]

Will Подождите минутку, преподобный. Я хочу дать свидетельство. Я сказал, я хочу дать свидетельство.

Jonas Ну тогда говори громче, шериф!

Will Прежде чем вы положите свои кровные деньги в эти корзины, я хочу, чтобы вы знали, куда они идут. Псевдоним Джонас Найтингейл, настоящее имя Джек Ньютон, он не из Аппалачей. Родился он в Бронксе. Ближайшее место, где он бывал, — приют Марии и Иосифа, где жил с пяти до пятнадцати лет. Потом сбежал, чтобы начать преступную жизнь, включая обвинения в магазинной краже, хранении марихуаны и угоне авто — всё это до восемнадцати. Его арестовывали за продажу поддельных картин и за плохие чеки. Если вам понравилось представление, то смело кидайте деньги танцующему медведю. Но если вы думаете, что эти деньги идут человеку Божьему — лучше подумайте ещё раз.

[жители Растуотера начинают выходить. Джонас, казалось бы, побеждён, уходит со сцены. Потом возвращается]

Jonas Брат Уилл! Всё, что ты сказал — правда. Абсолютная правда. Да, я родился в нищете. Да, я водился с плохой компанией, которая научила меня курить траву и воровать. Я шатался по барам. И угонял машины. Меня плохо обходились в детстве, поэтому я лгал и обманывал. Я знал тяжёлую преступность и отсидел срок. Я шёл этой кривой дорогой и танцевал с демоном Сатаной. Я лежал лицом в канаве и смотрел в лицо Богу.

[жители Растуотера возвращаются на места и поддерживают Джонаса аплодисментами]

Jonas И я говорю вам сегодня вечером: если вы хотите завязать с бутылкой, с кем вы будете говорить? С кем-то, кто ни разу не прикладывался? Если хотите бросить баб, с кем вы будете говорить? С каким-то бледнолицым девственным священником?

[Все теперь открыто аплодируют и поддерживают, к огорчению Уилла]