Киноафиша Фильмы Сила веры Цитаты из фильма Сила веры

Цитаты из фильма Сила веры

Jonas Слушай, я здесь главный. Это сплошной дым и шум, и всё это для лохов. Я мутил разные схемы с тех пор, как был твоего возраста, и если я что-то и умею, так это отличать настоящих, потому что именно за ними надо следить. Не за копами, их всегда можно обмануть. Но настоящих — никогда, и ты, парень, именно такой.
Jonas Смерть — пустяк. Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то возвращался жаловаться?
Jane Тебя на самом деле никто и ничто, кроме тебя самой, не волнует, да?
Jonas О, Джейн... Я никогда не притворялся, что это не так.
Jonas Что врачи сказали тебе насчёт твоих ног?
Boyd Врачи к моим ногам никакого отношения не имеют. Я пойду, если этого захочет Бог.
Jonas У Бога нет водительских прав дальнобойщика.
Boyd Я верю, что всё происходит не просто так.
Jonas Ты веришь в это. А я побегу.
Jonas Привет, босс. Помнишь меня? Джек Ньютон. Есть к тебе вопрос. Почему ты создал столько лохов? Ты говоришь: «любовь никогда не кончается». А я говорю: любовь просто не начинается! Ты говоришь: «кроткие наследуют землю». А я говорю: единственное, на что могут рассчитывать кроткие — это получить по полной! Ты спрашиваешь: «есть ли среди вас хоть один с чистым сердцем?» А я говорю: ни одного!
Boyd Ты что, думаешь, что ты фальшивка?
Jonas Я знаю, что я фальшивка.
Boyd Ну и какая разница, если ты справляешься с делом?
Jonas Малыш, это решает всё на свете.
[Уилл приходит на возрождение, чтобы противостоять Джонасу перед его паствой]
Will Подождите минутку, преподобный. Я хочу дать свидетельство. Я сказал, я хочу дать свидетельство.
Jonas Ну тогда говори громче, шериф!
Will Прежде чем вы положите свои кровные деньги в эти корзины, я хочу, чтобы вы знали, куда они идут. Псевдоним Джонас Найтингейл, настоящее имя Джек Ньютон, он не из Аппалачей. Родился он в Бронксе. Ближайшее место, где он бывал, — приют Марии и Иосифа, где жил с пяти до пятнадцати лет. Потом сбежал, чтобы начать преступную жизнь, включая обвинения в магазинной краже, хранении марихуаны и угоне авто — всё это до восемнадцати. Его арестовывали за продажу поддельных картин и за плохие чеки. Если вам понравилось представление, то смело кидайте деньги танцующему медведю. Но если вы думаете, что эти деньги идут человеку Божьему — лучше подумайте ещё раз.
[жители Растуотера начинают выходить. Джонас, казалось бы, побеждён, уходит со сцены. Потом возвращается]
Jonas Брат Уилл! Всё, что ты сказал — правда. Абсолютная правда. Да, я родился в нищете. Да, я водился с плохой компанией, которая научила меня курить траву и воровать. Я шатался по барам. И угонял машины. Меня плохо обходились в детстве, поэтому я лгал и обманывал. Я знал тяжёлую преступность и отсидел срок. Я шёл этой кривой дорогой и танцевал с демоном Сатаной. Я лежал лицом в канаве и смотрел в лицо Богу.
[жители Растуотера возвращаются на места и поддерживают Джонаса аплодисментами]
Jonas И я говорю вам сегодня вечером: если вы хотите завязать с бутылкой, с кем вы будете говорить? С кем-то, кто ни разу не прикладывался? Если хотите бросить баб, с кем вы будете говорить? С каким-то бледнолицым девственным священником?
[Все теперь открыто аплодируют и поддерживают, к огорчению Уилла]
Jonas Если вы хотите отказаться от греха — а я верю, что все здесь сегодня хотят отказаться от греха — кто выведет вас с этой кривой дороги? Вам нужен настоящий грешник, люди. Такой грешник огромных размеров, что все ваши грехи, собранные вместе, не сравнятся с грехами этого Царя Греха! Потому что вы знаете, если он смог пройти прямым и праведным путём, если он смог пройти от обмана к благодати, от греха к святости, от нищеты к святости, то вы, со всеми вашими ежедневными грехами, можете взлететь, как ангел, и поехать на этом золотом лифте в самый верхний этаж у Бога на небе!
Jonas Нельзя сидеть на двух стульях.
Matt Подстриги этого парня, одень его в модную одежду — и он на сцене! Деньги в кармане, чувак!
Marva Он заставил меня отвести его к проповеднику. И проповедник вывел его на сцену. И когда всё закончилось, он всё ещё стоял на костылях. Хочешь знать, что тот человек сказал моему маленькому брату? Он сказал, что это *его* вина, потому что его вера недостаточно сильна. Ну, позволь мне кое-что сказать. Всё, что у этого мальчика есть — это вера. Так что последнее, что ему нужно, — это ещё один фальшивый, который будет его путать. Понятно? А последнее, что мне нужно, — это ещё один торговец воздухом, который использует моего брата, чтобы заманить меня в постель.
Marva Долорес, ты просто охотничья псина.
Dolores У всех должен быть хобби. Даже у тебя.
Jonas [Обращаясь к прихожанам, пока поёт хор] О, люди, Господь говорит со мной прямо сейчас.
[по радиопередатчику Джейн]
Jonas Надеюсь, не шутки.
Jane Ну, расслабься. Вишнёвая шляпка, сектор 4, ряд F.
Jonas [указывает на пожилого мужчину] Вы, сэр, в коричневом пиджаке, чувствую груз, что вы несёте.
Brown Jacket К-к-как, я?
Jonas Да, сэр. Встаньте и скажите, правильно ли я слышу Господа. У вас проблема с соседом, да?
Brown Jacket Да, именно так.
Jonas Строит забор. Вредит вашим детям, так?
Brown Jacket Да, сэр.
Jonas Ну, Господь говорит мне...
Jane [в автобусе, смотрит на события на телевизорах; впечатлена] Удивительно!
Jonas [продолжает] ... надо подружиться с ним. Поговори с ним и угости лучшей жареной курицей...
[жене с вишнёвой шляпкой]
Jonas ведь твоя — лучшая в округе, не так ли, мадам?
Woman with Cherries Hat [взволнованно] Знаешь, что да!
Jonas Ох, парень, я бы с удовольствием отведал! Ну, подойди и поблагодари Господа за спасение!
Jane Уилл сказал, что приготовил для тебя сюрприз. Что-то про то, чтобы дать тебе достаточно верёвки.
Jonas Почему ты не скажешь ему пойти на х#й? В Канзасе нет столько верёвки, чтобы повесить этого парня. К тому же, подожди, пока увидишь подачу. У меня тоже есть маленький сюрприз.
Sheriff Will Braverman Чувствуешь себя лучше?
Jane [Will делает ей массаж ног] Да. Наверное, мне просто нужно было побыть одной.
Sheriff Will Braverman Приму это за комплимент.
Jane [Джейн смотрит на часы и начинает убирать ноги] Ещё не шесть. Мне надо идти.
Sheriff Will Braverman Ого.
[оттягивает босые ноги Джейн и снова бережно массирует пальцы]
Sheriff Will Braverman Дела ждут. Люди — доить.
Jane О-о, ты бы говорил. Вот ты с врагом заодно.
Sheriff Will Braverman Да ну, я — лёгкая добыча.
Jonas Она хочет меня.
Jane [саркастично] Ага, да. Думаю, тебе лучше остаться со своими библейскими фанатками.
Jonas Джейн, женщина — как рогатка. Чем больше сопротивление, тем дальше с ней уйдёшь.
Jonas Иногда человек даже не знает, чего ему на самом деле надо. Он просыпается с зудом, голодный — то ли по виски, то ли по деньгам, то ли по еде. Но на самом деле ему нужна любовь. Нежные, ласковые прикосновения — Господа.
Jonas Если ты всё ещё ездишь на этом развалюхе, питаешься макаронами с пакетика и вчерашним хлебом, выходи и отпразднуй чудо веры, силу исцеления.
Jane Так что нового у мисс Очаровательности?
Jonas Ничего. И я выкладываюсь на полную. Как она могла не поддаться? Все же поддаются.
Jane Значит, ты наконец-то облажался. Да и вообще, какое тебе дело?
Jonas Теперь мне интересно. Похоже, она довела злость до совершенства. К тому же, это дело принципа, словно квест.
Jane Что-то вроде Святого Грааля дорожной к***ы?
Jonas Как всегда, красноречиво.
Jonas Я чувствую, как святой сок Господа пульсирует в моих жилах! Я чувствую, что исцеление приближается.
Marva В этом городе полно одиноких женщин. Почему ты не оставишь меня в покое?
Jonas Не знаю. Должно быть, из-за твоих денег. Знаешь, Марва, я много видел, как люди обманывают сами себя, но никого этим не проведёшь.
Marva Врёшь, да? Твоя персональная специализация?
Jonas Это не так. Мой талант — говорить людям правду.
Jonas Помни: чем больше отдаёшь — тем больше живёшь!
Jane [Джонас дарит Джейн щенка] Как его зовут?
Jonas Он умный и с ним как у лося. Так что я подумал...
Jane Джек с Нептуна!
Jonas Давай! Давай!
Jane Знаю, Джонас-младший.
Jonas Джонас! Джонас! Он тоже хороший мальчик!
Jonas Бог не хочет никаких сомнительных денег. Нет! И я не хочу никаких сомнительных денег. Н-Е-Т! Потому что сомнительные деньги жгут пальцы праведных, а я, Джонас Найтингейл, не позволю себя обжечь!
Boyd Ты всегда в таком ковбойской шляпе бегать любишь?
Jonas Раньше я в ботинках бегал.
Jonas Слушай, малыш, каждый из нас в какой-то момент оказывается лузером. Главное — не вести себя как лузер.
Jane Попробуй поползать на брюхе. Со мной это хорошо работает.
Jane Если бы Джонас был в колготках и палил из винтовки с книжного склада, меня бы это не удивило. Но он не такой! Всё, что он делает — продаёт сказки кучке людей, которые ему за это благодарны. И последнее, что ему нужно — это осуждающий засранец вроде тебя, который тычет ему в лицо его прошлым.
Jane Мне просто жалко их, вот и всё, эти люди совсем нищие.
Jonas Гидж, ты жалеешь бедняков, но хочешь оставить их деньги себе. Что же девушке делать? Переехать в Канзас? Выйти за старого Уилла и свиней кормить? Поверь мне, детка, так не бывает.
Jane Я не припоминаю, чтобы я тебя защищала. Меня достали эти манипуляторы.
Jonas Манипуляторы — скрытные! Я же на лицо. И права!
Jane Джонас, ты хоть поспал недавно?
Jonas Слишком занят, чтобы спать. Дел полно и люди важные.
Will Я же говорил, у меня есть дело.
Jane Делать свою работу — одно. А пытаться уничтожить человека — совсем другое.
Will [смеётся] Ядерная зима этого мужика не сломит.
Jane Да ну на тебя. Я тут не раздаю бесплатные пробники.
Boyd Рев, а что насчёт меня?
Jonas А что если я скажу тебе, что одно доброе дело принесёт тебе десять ответных? Ты поверишь? А если я скажу, что один праведный день принесёт десять дней удачи? Ты поверишь? Тогда что если я скажу, что один доллар, потраченный на служение Господу, вернётся к тебе десятикратно? Ты поверишь?
Jonas Осторожно, я вибрирую! Я вибрирую. О, я вибрирую — о — с Иисусом! Я чувствую силу!
Sheriff Will Braverman Ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы осесть?
Jane Мама научила меня никогда не соглашаться на меньшее.
Jonas Вау! Тебе реально по#й на всех и всё, да?
Jane Джейни, я никогда и не притворялся, что это не так.
Jane Боже, ты прав. Никогда и не притворялся.
Jonas Есть только одна вещь, больше страха, друзья мои, только одна. И эта одна вещь — вера. Вера в то, что вселенная нуждается в его умении! Вера в то, что его женщина любит его душу, а не то, что на голове! Вера в то, что его дети будут защищены не человеком с .357 Магнумом, а Человеком с 12-калиберным суперзаряженным гранатомётом любви!
Jonas Болтовня без умолку — это ответ Бога!
[Уилл и Джонас спорят]
Jane Ооо, соревнование на хрен, можно я посмотрю?
Marva Я верю в жизнь — что она с тобой делает и что ты делаешь в ответ.
Jonas Город, который так глубоко в дерьме, может уповать только на БОГА!
Dolores Чую проблемы, как дерьмо на сковороде. Глянь, кто только что зашёл! Шуу-ии!
Jonas Никогда не недооценивай силу веры, мальчик. С ней я видел, как немой пел «Аллилуйя», и как старик вставал из инвалидного кресла и танцевал. Когда она у тебя есть, у тебя в руках сила каждого океана и каждой звезды. Без неё у тебя ничего нет. Каждый, кого ты встречаешь — просто ещё один грешник, а каждое место, куда ты идёшь — просто ещё один ад.
[повторяющаяся реплика]
Jonas Спасибо, Иисус!
Jonas Я всегда побеждаю.
Hoover Если бы не ты, я бы сейчас лечил какого-нибудь угонщика. Что скажешь, брат?
Jonas Просто скажи: «Спасибо, Иисус!»
Jonas [читая бейджик] Марва, да? Как в «Марвеллос»?
Marva Как у моей бабушки.
Jonas Ни на секунду.
Jonas О, маловеры!
Marva Особое — это стейк. Ни печени, ни рыбы, ни шпината.
Jonas Много у тебя там запретов, Марва.
Marva Без возражений.
Marva Что будете заказывать?
Jonas Конечно. Мне омлет ККК. Только белые.
Jonas Для меня нет ничего более захватывающего, чем проповедь. В первый момент ты спрашиваешь себя: «Смогу ли я их тронуть?» «Почувствуют ли они то, что чувствую я?» Иногда сначала они этого не чувствуют — это чувство тоски, нужды в Господе. Ты знаешь, что значит по-настоящему нуждаться в чем-то.
