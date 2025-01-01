Barbara LeiningerМой Бог создал небо и землю и всё живое. Он послал своего единственного сына Иисуса, чтобы простить наши грехи и чтобы мы могли познать Его.
GalaskoЯ не знаю этого Иисуса. Бог Белого Человека силён. У белых хорошие оружия. Бог Белого Человека сделал Саскуэханну грациознее оленя. У тебя храбрость пантеры. За это Он — хороший Бог. Но Галаксо — индеец, и Саскуэханна теперь тоже индеянка. Ты должен верить в Бога индейцев. Галаксо, сын Великого Вождя, дитя Великого Духа, хочет сделать Саскуэханну своей. Мы будем очень рады. И воспитаем много великих воинов.