Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Один еще не одинок Цитаты из фильма Один еще не одинок

Цитаты из фильма Один еще не одинок

Barbara Leininger Кто создал Небесную Женщину? И кто отец её двух сыновей?
Galasko Я не знаю.
Barbara Leininger Мой Бог создал небо и землю и всё живое. Он послал своего единственного сына Иисуса, чтобы простить наши грехи и чтобы мы могли познать Его.
Galasko Я не знаю этого Иисуса. Бог Белого Человека силён. У белых хорошие оружия. Бог Белого Человека сделал Саскуэханну грациознее оленя. У тебя храбрость пантеры. За это Он — хороший Бог. Но Галаксо — индеец, и Саскуэханна теперь тоже индеянка. Ты должен верить в Бога индейцев. Галаксо, сын Великого Вождя, дитя Великого Духа, хочет сделать Саскуэханну своей. Мы будем очень рады. И воспитаем много великих воинов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barbara Leininger Галаксо попросил жениться... на Саскуэханне.
Marie Le Roy Ты не Саскуэханна. Твое имя — Барбара. Тебе пришлось бы поклоняться индейским богам.
Barbara Leininger Никто не может изменить то, во что я верю в своем сердце. Мари, у меня действительно есть выбор?
Barbara Leininger Он убил твою семью. Скальп твоего отца висит над дверью в долину Галаксо. Как ты могла так поступить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вождь Селинквоу [Смотрит на Саскуэханну] Через три дня, когда мы вернёмся из форта, у нас будет свадебная церемония.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Келли Грейсон
Келли Грейсон
Kelly Greyson
Оззи Торрес
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Этого героя боевиков 90-х все считали тупым качком, а ведь у него степень магистра по химии и IQ как у Эйнштейна
В «Истории игрушек 5» вернется еще один ключевой персонаж из прошлого: на этого героя вообще никто не делал ставку
Был культовым режиссером, а теперь — провал за провалом: 3 последних новинки Гая Ричи не отбили даже бюджет
Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают
«Мучительно плохо — 0/10»: Бандерас в российском кино снимался всего раз — в США фильм окрестили пародией на «Людей Икс» и Нолана
Беззубые шутки, сюжет ниже среднего: «Тачки» получат еще одно продолжение — и фанатам первых частей оно точно не понравится
Сейчас без них сложно представить рацион: в гареме Сулеймана были строго-настрого запрещены два эти продукта
«Все всегда смеялись»: «Трем мушкетерам» Смехов благодарен по гроб жизни, но искренне жалеет Атос лишь об одном
«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло
Он потерял все, а теперь его играет Брэд Питт — кто вдохновил авторов «Формулы 1»: история перекликается с реальностью
«Почему опять позорный кастинг?»: в новом «Человеке-пауке» появится Гвен Стейси, и фанаты комиксов уже крутят пальцем у виска
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше