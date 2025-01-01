Меню
Киноафиша Фильмы Уважаемые белые люди Цитаты из фильма Уважаемые белые люди

Цитаты из фильма Уважаемые белые люди

Dean Fairbanks Ваше шоу — расистское.
Sam White Чёрные не могут быть расистами. Предвзятость — да, но не расизм. Расизм — это система, основанная на расовом неравенстве. Чёрные не могут быть расистами, потому что мы не можем извлечь выгоду из такой системы.
Professor Bodkin Позвольте напомнить, что я прочитал ваше пятнадцатистраничное необоснованное рассуждение о том, что "Гремлины" — это на самом деле боязнь белых пригородов черной культуры.
Sam White Гремлины шумные, говорят на сленге, обожают жареную курицу и впадают в панику, когда у них намокает волосы.
Sam White Дорогие белые люди, минимальное количество чёрных друзей, чтобы не казаться расистом, теперь увеличено до двух. Извините, но ваш травочник, Тайрон, не в счёт.
Gabe [Гейб и Сэм заперты в комнате Сэм и спорят] Прости, если я не могу быть твоим нубийским принцем на чёрном коне, чтобы увести тебя обратно в чёртову Замунду.
Sam White Это не настоящая африканская страна.
Gabe Хотя бы зачти мне, что я сделал классную отсылку к «Путешествию в Америку». Это не ты, Сэм.
Sam White Не так ли? А кто я тогда?
Gabe Ты — эта девчонка...
Sam White Проницательный...
Gabe Которая спорит со мной по *всему чёртову поводу.* И я ненавижу это, потому что мы оба знаем, что ты умнее меня. Твой любимый режиссёр — Бергман. Но ты всем говоришь, что это Спайк Ли. Ты любишь бибоп, но у тебя слабость к Тейлор Свифт. И я знаю это, потому что мой Мак видит библиотеку твоего Мака.
Sam White Я был так осторожен...
Gabe Ты любишь смотреть на меня, когда думаешь, что я сплю, и обводишь контуры моего лица. Ты больше Бэнкси, чем Барак. Но тебя записали в какие-то революционные лидеры или что-то в этом роде. На самом деле ты анархист. Провокатор. Великолепный режиссёр. И просто красавица.
Gabe Итак, Сэм, как бы ты отнёсся, если бы кто-то запустил «Дорогим чёрным людям»?
Sam White Не нужно. Массовые СМИ — от Fox News до реалити-шоу на VH1 — ясно показывают, что белые о нас думают.
Sam White Уважаемые белые люди, к вашему сведению: встречаться с чернокожим, чтобы вывести родителей из себя — это форма расизма.
Lionel Higgins Однажды мне сказали, что Винчестер — как джаз. Я мало что понимаю в джазе, но, насколько я знаю, когда твой соло начинается, лучше играй по полной.
Troy Fairbanks Ты правда думаешь, что можешь выиграть?
Sam White Трой, мы живём в мире, где есть «Большая мамочка 3». У меня нет ни малейшего шанса.
President Fletcher В Америке расизм закончился. Единственные, кто ещё об этом думают, это, не знаю, наверное, мексиканцы.
Reggie Бро, как так получается, что ты ни разу не был в БСУ?
Lionel Higgins Я слушаю Mumford and Sons и смотрю фильмы Роберта Олтмана. Ты правда думаешь, что я достаточно черный для Союза?
Smoothe Йо! Я *обожаю* Роберта Олтмана! Этот чувак реально *врывается*!
Sam White Ты пытаешься меня напугать, но, похоже, боишься на самом деле ты.
President Fletcher А я думаю, тебе снится время, когда чернокожих вешали на деревьях и отказывали в настоящих правах, чтобы у тебя был настоящий враг, с которым можно бороться.
Sam White Уважаемые белые, перестаньте трогать мои волосы. Это что, зоопарк, чтобы лапать меня?
President Fletcher [При прослушивании радиошоу Сэма] Свобода слова, говоришь? Да ну!
Dean Fairbanks Цитаты Сталина за 200, пожалуйста?
President Fletcher Ты серьёзно шутишь насчёт этого?
Dean Fairbanks Ой, простите. Я должен был воспринять «свобода слова, говоришь? Да ну!» как серьёзное предложение?
Sam White И что ты хочешь, чтобы я сделал? Подошёл и накричал на них?
Lionel Higgins Ты когда-нибудь слышал, как ты орушь?
Curls Ты думаешь, нас достаточно?
Sungmi Латиноамериканский союз собирается в соседнем зале. Лига азиатских американцев тоже.
Sungmi [все смотрят на неё, удивляясь, почему она выбрала BSU, а не Лигу азиатских американцев] ... у вас, ребят, получше перекус.
Gabe Я пытаюсь быть рядом с тобой!
Sam White Можешь быть где-нибудь *в другом* месте для меня?
Curls Мы не все гомофобы, знаешь ли.
Smoothe Да я сейчас слушаю Фрэнка Оушена! Мне по х##!
Sam White [Гейбу] Ты больше Бэнкси, чем Барак.
Dean Fairbanks Какое будущее ты видишь для себя?
Troy Fairbanks Получить диплом. Потом юрфак.
Dean Fairbanks А причем тут тусовки с Куртом? Курение травы и написание шуток? Ну и что? Тебя привлекает внимание, которое получает Курт? Хочешь попасть... на ТВ или что? Знаешь, сколько черных парней тратят жизнь, чтобы попасть на экран? Стать рэперами и спортсменами?
Troy Fairbanks Пап, нет. Я хочу то, о чем мы всегда говорили. Может, однажды свою фирму? Баллотироваться. Изменить что-то. Жена. Дети. Все это. Я правда этого хочу.
Dean Fairbanks А наркотики? Черт возьми, Трой, я учил тебя лучше. Я много лет в науке, многое видел. Те, кто действительно управляет этим миром? Ты даже не представляешь, что они видят, глядя на тебя. Ты не станешь тем, кем они тебя считают. Не дашь им этого удовольствия, понял?
Troy Fairbanks Да, сэр.
Sofia Fletcher Ты же говорил, что любишь меня.
Troy Fairbanks ...Ты мне очень нравишься.
Mitch Хочешь знать, почему меня раньше называли «Чёрный Митч»?
Colandrea 'Coco' Conners Никто тебя так не называл.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Dennis Haysbert
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Джастин Добис
Тайлер Джеймс Уильямс
Тайлер Джеймс Уильямс
Tyler James Williams
Брэндон Пи Белл
Брэндон Пи Белл
Brandon P Bell
Питер Сивертсен
Марке Ричардсон II
Марке Ричардсон II
Marque Richardson II
Джемар Майкл
Джемар Майкл
Jemar Michael
Эшли Блейн Физерсон
Эшли Блейн Физерсон
Ashley Blaine Featherson
Бриттани Каррен
Бриттани Каррен
Brittany Curran
Тейона Паррис
Тейона Паррис
Teyonah Parris
