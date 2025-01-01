Gabe
[Гейб и Сэм заперты в комнате Сэм и спорят]
Прости, если я не могу быть твоим нубийским принцем на чёрном коне, чтобы увести тебя обратно в чёртову Замунду.
Sam White
Это не настоящая африканская страна.
Gabe
Хотя бы зачти мне, что я сделал классную отсылку к «Путешествию в Америку». Это не ты, Сэм.
Gabe
Ты — эта девчонка...
Gabe
Которая спорит со мной по *всему чёртову поводу.* И я ненавижу это, потому что мы оба знаем, что ты умнее меня. Твой любимый режиссёр — Бергман. Но ты всем говоришь, что это Спайк Ли. Ты любишь бибоп, но у тебя слабость к Тейлор Свифт. И я знаю это, потому что мой Мак видит библиотеку твоего Мака.
Gabe
Ты любишь смотреть на меня, когда думаешь, что я сплю, и обводишь контуры моего лица. Ты больше Бэнкси, чем Барак. Но тебя записали в какие-то революционные лидеры или что-то в этом роде. На самом деле ты анархист. Провокатор. Великолепный режиссёр. И просто красавица.