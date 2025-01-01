Gabe [Гейб и Сэм заперты в комнате Сэм и спорят] Прости, если я не могу быть твоим нубийским принцем на чёрном коне, чтобы увести тебя обратно в чёртову Замунду.

Sam White Это не настоящая африканская страна.

Gabe Хотя бы зачти мне, что я сделал классную отсылку к «Путешествию в Америку». Это не ты, Сэм.

Sam White Не так ли? А кто я тогда?

Gabe Ты — эта девчонка...

Gabe Которая спорит со мной по *всему чёртову поводу.* И я ненавижу это, потому что мы оба знаем, что ты умнее меня. Твой любимый режиссёр — Бергман. Но ты всем говоришь, что это Спайк Ли. Ты любишь бибоп, но у тебя слабость к Тейлор Свифт. И я знаю это, потому что мой Мак видит библиотеку твоего Мака.

Sam White Я был так осторожен...