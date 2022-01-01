Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Холостяки в отрыве
Холостяки в отрыве, 2013: актеры и роли
Les gamins
Холостяки в отрыве
2013 / Франция
Трейлер
5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Холостяки в отрыве, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Марсиано
В ролях
Ален Шаба
Alain Chabat
Макс Бублиль
Max Boublil
Сандрин Киберлэн
Sandrine Kiberlain
Мелани Бернье
Mélanie Bernier
Ари Эльмалех
Элиза Сенауи
Elisa Sednaoui
Элбан Ленуар
Alban Lenoir
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали