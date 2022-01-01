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Прощание с дураками Прощание с дураками
Киноафиша Фильмы Прощание с дураками Прощание с дураками, 2013: актеры и роли
A Farewell to Fools Прощание с дураками 2013 / Румыния / Германия / Бельгия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Прощание с дураками, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Богдан Дрейер
В ролях
Жерар Депардье Жерар Депардье Gérard Depardieu Лаура Моранте Лаура Моранте Laura Morante Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Богдан Янку Bogdan Iancu Александру Биндя Alexandru Bindea Никодим Унгуряну Nicodim Ungureanu Георге Вишу Gheorghe Visu
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