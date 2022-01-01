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Прощание с дураками
Прощание с дураками, 2013: актеры и роли
A Farewell to Fools
Прощание с дураками
2013 / Румыния / Германия / Бельгия
Трейлер
6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Прощание с дураками, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Богдан Дрейер
В ролях
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Лаура Моранте
Laura Morante
Харви Кейтель
Harvey Keitel
Богдан Янку
Bogdan Iancu
Александру Биндя
Alexandru Bindea
Никодим Унгуряну
Nicodim Ungureanu
Георге Вишу
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