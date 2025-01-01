Меню
Cesar Chavez [в эфире, ведущему BBC1 Radio] Как только начинается социальное изменение, его уже не остановить. Нельзя разучить того, кто научился читать. Нельзя унизить того, кто гордится собой. И нельзя угнетать того, кто больше не боится.
Sherriff Smith Не подскажете, что тут такого смешного?
Cesar Chavez Сэр, мы католики. Как католики могут быть коммунистами?
Cesar Chavez Со всем уважением, я знаю, что ты учился в престижной школе, но это не делает тебя экспертом.
Cesar Chavez Кто начал?
Fernando Chavez Я же говорил, они начали нас оскорблять.
Cesar Chavez Нет, кто начал драку?
Fernando Chavez У нас не было выбора.
Cesar Chavez Выбор всегда есть.
Fred Ross Как только тебя затолкают в их тюрьмы, они найдут способы держать тебя там долго, Сезар.
Jerry Cohen Кто ещё в команде?
Cesar Chavez Только ты.
Jerry Cohen Разве для команды нужен не один человек?
Cesar Chavez О, ты будешь работать за несколько человек.
Sen. Kennedy Кто тебе сказал, что там будет бунт?
Sherriff Smith [сбит с толку, нерешительная пауза] Бригадиры. Прямо там, в полях. Те, с кем мы говорили, сказали, что если мы их не остановим, они вырвут им сердца. Поэтому, чтобы не допустить беспорядков, мы просто устранили причину.
Sen. Kennedy Это довольно интересная идея, как я думаю. Когда вдруг слышишь разговор о том, что кто-то может выйти из-под контроля, возможно, нарушить закон, и поэтому ты идёшь и арестовываешь предполагаемую *жертву* преступления, хотя она ничего не сделала.
Bogdanovich Junior Пап, что нам делать?
Bogdanovich Senior Не знаю, Джон. Я не тот, кто учился в колледже. Я не тот, у кого есть степень магистра. Я всего лишь тот, кто вложил кучу денег в своего единственного сына, надеясь, что однажды он сможет ответить на простой вопрос: «Как не загубить бизнес отца, черт побери?»
Cesar Chavez Меня злит, что я живу в мире, где человек, который собирает твою еду, не может накормить свою семью.
Anchor ...как вы относитесь к забастовке или бойкоту виноградной индустрии?
Ronald Reagan Ах, бойкот винограда. Ранее я не раз публично называл это аморальным. И я так считаю.
Cesar Chavez Знаешь, когда китайцы приехали в Америку строить железные дороги, знаешь, что они требовали от своих надсмотрщиков?
Fernando Chavez [непринуждённо] Нет.
Cesar Chavez Еду. Хорошую еду. И достаточно времени, чтобы её спокойно съесть. И если хозяева экономили на этом, они пальцем не шевелили. Дай китайцам хороший обед каждый день — и они построят инфраструктуру целого континента. Их еда — это то, что давало их жизни достоинство. А для них достоинство было важнее денег.
Cesar Chavez [в эфире, ведущему BBC1 Radio] Они скорее продадут виноград в Лондон или Стокгольм и думают, что этим сотрут все унижения, которые пришлось пережить людям.
Cesar Chavez [в эфире, ведущему BBC1 Radio] Дело никогда не было в винограде. Всегда речь шла о людях. О самых бедных из бедных, о тех, кого оттолкнули, о тех, кого игнорировали. Без этих людей на столе не было бы еды. У этих людей есть имена, лица, семьи. И, думаю, наша задача — дать им голос.
Bogdanovich Senior Признай, этот старый хорват дал настоящий бой.
Cesar Chavez Да, могу признать, если ты признаешь, что этот маленький мексиканец тебя надул.
Cesar Chavez [финальные слова, архивные кадры] Но я больше всего на свете хочу, чтобы бедные напрямую участвовали в формировании общества. Чтобы они принимали решения. И в нашем случае, если бедные не будут вовлечены, перемен не будет.
Cesar Chavez Как дела?
Fernando Chavez Я же говорил — нормально.
Cesar Chavez С гольфом?
Fernando Chavez Что не так с гольфом?
Cesar Chavez Ты становишься настоящим американцем.
Fernando Chavez Гольф — из Шотландии.
Sherriff Smith Сезар, у вас есть разрешение на этот марш?
Cesar Chavez Это не марш, шериф. Это паломничество до самого Сакраменто. А наши семьи здесь, чтобы просто попрощаться.
Sherriff Smith [к полицейским] Слышите? Им не нравится работать за гроши, но они готовы пройти больше 300 миль бесплатно.
Jerry Cohen [во время переговоров с представителем Виктора] Это была самая красноречивая ху#ня, которую я когда-либо слышал.
Sherriff Smith Вот эта газета... В ней есть мексиканский персонаж по имени Дон Сотако. Вот он... забавный такой.
[смеётся]
Bogdanovich Senior Ну, это же мультфильм, но я не уверен, что он смешной.
Bogdanovich Junior Да кому какое дело? Большинство наших рабочих неграмотные.
Bogdanovich Senior Да, но мультфильм можно понять и без умения читать. Значит, этот Дон Сотако... информирует рабочих об их правах. И это что, еженедельник?
Bogdanovich Senior М-м.
Bogdanovich Senior Слава богу, что не ежедневная... хотя 52 недели в году — это много прав, шериф.
Fred Ross Это судебное постановление запрещает все массовые пикеты.
Dolores Huerta И самое главное... им запретили произносить слово " huelga " вблизи полей.
Gilbert Padilla "Huelga"?
Dolores Huerta "Huelga".
Gilbert Padilla Можно сказать "страйк"?
Dolores Huerta Лишь бы не переводить.
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов
