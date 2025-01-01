Cesar Chavez[в эфире, ведущему BBC1 Radio]Как только начинается социальное изменение, его уже не остановить. Нельзя разучить того, кто научился читать. Нельзя унизить того, кто гордится собой. И нельзя угнетать того, кто больше не боится.
Sherriff Smith[сбит с толку, нерешительная пауза]Бригадиры. Прямо там, в полях. Те, с кем мы говорили, сказали, что если мы их не остановим, они вырвут им сердца. Поэтому, чтобы не допустить беспорядков, мы просто устранили причину.
Sen. KennedyЭто довольно интересная идея, как я думаю. Когда вдруг слышишь разговор о том, что кто-то может выйти из-под контроля, возможно, нарушить закон, и поэтому ты идёшь и арестовываешь предполагаемую *жертву* преступления, хотя она ничего не сделала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bogdanovich JuniorПап, что нам делать?
Bogdanovich SeniorНе знаю, Джон. Я не тот, кто учился в колледже. Я не тот, у кого есть степень магистра. Я всего лишь тот, кто вложил кучу денег в своего единственного сына, надеясь, что однажды он сможет ответить на простой вопрос: «Как не загубить бизнес отца, черт побери?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cesar ChavezМеня злит, что я живу в мире, где человек, который собирает твою еду, не может накормить свою семью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anchor...как вы относитесь к забастовке или бойкоту виноградной индустрии?
Ronald ReaganАх, бойкот винограда. Ранее я не раз публично называл это аморальным. И я так считаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cesar ChavezЗнаешь, когда китайцы приехали в Америку строить железные дороги, знаешь, что они требовали от своих надсмотрщиков?
Fernando Chavez[непринуждённо]Нет.
Cesar ChavezЕду. Хорошую еду. И достаточно времени, чтобы её спокойно съесть. И если хозяева экономили на этом, они пальцем не шевелили. Дай китайцам хороший обед каждый день — и они построят инфраструктуру целого континента. Их еда — это то, что давало их жизни достоинство. А для них достоинство было важнее денег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cesar Chavez[в эфире, ведущему BBC1 Radio]Они скорее продадут виноград в Лондон или Стокгольм и думают, что этим сотрут все унижения, которые пришлось пережить людям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cesar Chavez[в эфире, ведущему BBC1 Radio]Дело никогда не было в винограде. Всегда речь шла о людях. О самых бедных из бедных, о тех, кого оттолкнули, о тех, кого игнорировали. Без этих людей на столе не было бы еды. У этих людей есть имена, лица, семьи. И, думаю, наша задача — дать им голос.
Cesar ChavezДа, могу признать, если ты признаешь, что этот маленький мексиканец тебя надул.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cesar Chavez[финальные слова, архивные кадры]Но я больше всего на свете хочу, чтобы бедные напрямую участвовали в формировании общества. Чтобы они принимали решения. И в нашем случае, если бедные не будут вовлечены, перемен не будет.