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Том на ферме Том на ферме
Киноафиша Фильмы Том на ферме Том на ферме, 2013: актеры и роли
Tom à la ferme Том на ферме 2013 / Канада / Франция
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Том на ферме, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ксавье Долан Ксавье Долан Xavier Dolan
В ролях
Ксавье Долан Ксавье Долан Xavier Dolan Пьер-Ив Кардинал Pierre-Yves Cardinal Лизе Рой Lise Roy Эвелин Брошу Эвелин Брошу Évelyne Brochu Мануэль Тадрос Manuel Tadros Жак Лавалли
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