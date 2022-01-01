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Том на ферме
Том на ферме, 2013: актеры и роли
Tom à la ferme
Том на ферме
2013 / Канада / Франция
Трейлер
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Том на ферме, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ксавье Долан
Xavier Dolan
В ролях
Ксавье Долан
Xavier Dolan
Пьер-Ив Кардинал
Pierre-Yves Cardinal
Лизе Рой
Lise Roy
Эвелин Брошу
Évelyne Brochu
Мануэль Тадрос
Manuel Tadros
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