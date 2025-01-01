Меню
Фильмы
Голоса
Кадры из фильма «Голоса»
Кадры из фильма «Голоса»
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
