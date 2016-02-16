Королевство полной луны В «Оборотне» Уильяма Брента Белла нет практически ничего от старой доброй «романтической» мифологии человека-волка: ни тебе серебряных пуль, ни тебе старинных зáмков. Вместо замка – полуразвалившаяся халупа в окрестностях Лиона, вместо серебра – автоматы и вертолеты, а вместо элегантного санитара леса – здоровенный волосатый детина, который угрюмо рвет на части всё, что попадается на пути. «Он ел живьем моего…
ps идея была неплоха, но в результате всего лишь 2,5/10 только за брутальнейшего оборотня
Авторизация по e-mail