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Оборотень Оборотень
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Wer Оборотень 2013 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Оборотень»

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Королевство полной луны В «Оборотне» Уильяма Брента Белла нет практически ничего от старой доброй «романтической» мифологии человека-волка: ни тебе серебряных пуль, ни тебе старинных зáмков. Вместо замка – полуразвалившаяся халупа в окрестностях Лиона, вместо серебра – автоматы и вертолеты, а вместо элегантного санитара леса – здоровенный волосатый детина, который угрюмо рвет на части всё, что попадается на пути. «Он ел живьем моего…

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fanbunga 16 февраля 2016, 15:19
Средне. Напрягало несоответствие якобы документальной съемки и явной постановочности действия. Актеры слабоваты. Зверюга понравился, страшный. Поначалу он всё по кустам, да по кустам, шуршит да рычит. Типа таинственность. Так что пока оборотень не начал скакать и бошки отрывать, кино ваще никакое было. Потом ничего, раскачалось. Но всё равно, оно не столько страшное, сколько гнетущее.
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
Foggy 16 февраля 2016, 15:19
крутейший слешэр мог получиться...его потенциал виден в больничке при выявлении порфирии ✊ , ну и полицеских неплохо так погрыз...даже не знаю, режиссер ли виноват или деревянные актеры...но кроме косматой детины в фильме вообще никого не хочется видеть...а жалкие потуги сценария сделать твист ближе к концу, так и вовсе смотрятся просто смешно...

ps идея была неплоха, но в результате всего лишь 2,5/10 только за брутальнейшего оборотня
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
Шверценберг 20 февраля 2016, 23:04
Любопытно. Надо сходить, дыбы рейтинг обещающий.
20 февраля 2016, 23:04 Ответить
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