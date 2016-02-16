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Королевство полной луны В «Оборотне» Уильяма Брента Белла нет практически ничего от старой доброй «романтической» мифологии человека-волка: ни тебе серебряных пуль, ни тебе старинных зáмков. Вместо замка – полуразвалившаяся халупа в окрестностях Лиона, вместо серебра – автоматы и вертолеты, а вместо элегантного санитара леса – здоровенный волосатый детина, который угрюмо рвет на части всё, что попадается на пути. «Он ел живьем моего…