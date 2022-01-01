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Омар
Омар, 2013: актеры и роли
Omar
Омар
2013 / Палестина
Трейлер
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Омар, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хани Абу-Ассад
Hany Abu-Assad
В ролях
Бахер Агбария
Эсам Абу-Абед
Эм Ахмад Ассад
Муса Авад
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