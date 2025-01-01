Меню
Хорошенькая
Цитаты из фильма Хорошенькая
[Лорел смотрит на соседей по дому]
Basel
Они такие идеальные, что кажутся фальшивыми. Как будто в технике «техниколор» или что-то в этом роде. Я не знаю их имён, поэтому просто называю их Брауны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laurel
Я просто больше не хочу быть девственницей, ждать какого-то сказочного парня, которого не существует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laurel
Почему я хотела, чтобы ты ушёл?
Basel
Чтобы твоя сестра могла переехать.
Laurel
Это было мило с моей стороны.
Basel
Да, пока ты не назвала меня странным мужиком-ребёнком и не попыталась выставить за дверь. Вот это было не очень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Basel
Как ты думаешь, если ты покажешь, что чувствуешь, я тебя не полюблю?
Laurel
Да, может быть.
Basel
Правда? Это не продержится, если всё так. Если это настоящее, мы должны говорить друг другу и плохое. А если это не настоящее, если это просто моя фантазия... то я хочу знать сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джейк Джонсон
Jake Johnson
Зои Казан
Zoe Kazan
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Возвращение Джона Сноу и не только: что могли бы показать в 9 сезоне «Игры престолов» — ИИ все уже придумал
«Первый отдел», конечно, хорош, но эти картины с Колесниковым — еще круче: и рейтинг у них выше
«Дюна» Вильнева хороша еще и потому, что связана с «Властелином колец»: поклонники и не догадались бы
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»
Теория, которая взрывает мозг: Арья умерла еще в 6 сезоне — фанаты «Игры престолов» нашли доказательства
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
