DougЯ узнал всё о мозге, когда в детстве у меня в черепе застрял шестидюймовый шип. Вот почему ты, возможно, заметил, что иногда, когда я говорю, я использую не то слово.
LucyЕсли я хочу залезть в эту чёртову вентиляцию, я залезу. Всё равно я умру, как и все вы, ублюдки, так что, может, попробую сделать что-то храброе в последний бессмысленный жест доброты в этом жестоком дерьмовом мире, который любит такие жесты доброты обсирать и обкакать. Знаете что ещё? Раз уж вы все скоро умрёте, я должна сказать вам — я ненавижу каждого из вас.
Wade[когда несколько заражённых пытаются вырваться]Время дрыхнуть, ублюдки.
[зажигает топливо, поджигая зону заражённых]
Clint...ты припарковался так близко, я-я не мог выйти из своей...
RebekkahЯ до сих пор столько всего не сделал, например, всегда хотел пострелять из узи. Не знаю.
TracyЯ хотел кролика. Всю жизнь хотел кролика, но так и не получил.
WadeЗнаешь, чего я хочу? Хочу понять, почему мой зять зарабатывает в десять раз больше меня. Знаешь, чем он занимается? Делает огромные пенопластовые пальцы для футбольных матчей. Ты говоришь людям, что учитель, а они смотрят так, будто ты хотел чего-то другого, но не получилось — ну ё# твою мать. А я воспитываю ваших детей. Я люблю свою работу. Учителя заслуживают уважения!
RebekkahВозможно, нас создал всезнающий Бог, который послал своего единственного сына умереть за нас. А может, мы — обезьяноподобные существа, которые сидели и гадили друг другу в рты, пока однажды кто-то не сказал: «Мне не нравится вся эта шерсть, пусть будет только на голове и в паху!» Кто знает? Я — нет, потому что штат Иллинойс не разрешает мне это говорить, Хэнк.
ClintПочему уроки секс-просвещения всегда ведут самые странные учителя?
ClintЕсть такое изобретение — мобильный телефон, который твоя тупая школа конфисковала. Нам нужно добраться до кабинета директора, взять наши телефоны и позвонить тому, кто поможет изолировать этих детей.
WadeУ нас полный локдаун, если ты не заметил. Нас прорвали, и там, в коридоре, бегают эти заразные дети, которые с радостью тебе лицо сдерут своими маленькими зубками...
WadeС их маленькими молочными зубками, больших у них ещё даже нет.
ClintЗнаешь что, продолжай свою симфонию смерти. Я буду красться по школе, где детей нет.
WadeО, ты будешь красться, да? Красться, как маленький хоббит. Ни за что, я иду в атаку, как чёртов орк. Вот в чём разница между нами. Я не хочу прятаться. Не хочу скакать по коридору, как обычная белка.
RebekkahДружище, я не знаю, из чего эта су##а пьёт. Вот что я знаю: это кнопка тревоги от изнасилования. Она включает охренительно громкую сирену, которая оповестит местную полицию, и они приедут через две минуты, если ты решишь лезть с прикосновениями. Хочешь узнать, почему у меня есть кнопка тревоги? Не отвечай, я сама скажу. Потому что правительство штата Иллинойс не доверяет гражданам настолько, чтобы принять нормальные, разумные законы о скрытом ношении оружия.
DinkЭй, ты укусил лицо моего друга. Ты что, больной или что?
[пауза, но Шелли не отвечает]
DinkЭй, ты с#ка!
[Шелли царапает его по лицу]
[последние слова]
Mr. Hatachi...И лягушка еб#ла гусеницу... ХА
Calvin[из трейлера]У них зараза
DougЯ всегда хотел переспать с проституткой, которая не белая.
WadeЯ думал, сегодня всё пойдёт совсем иначе. Ты даже не представляешь. Я думал, ты сегодня просто сияешь, Люси. А потом я захожу, вижу, как ты смеёшься, улыбаешься этому маленькому му#аку. Знаешь, что я подумал? Я подумал: вау! Она такая красивая, когда улыбается. Почему она никогда так не улыбается мне? До связи, Люси. И иди н#х.