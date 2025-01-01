Меню
Clint Знаешь что? Продолжай свою симфонию смерти. А я прокрадусь по школе, где нет детей.
Wade О, ты будешь красться, да? Красться как маленький хоббит. Ни за что! Я пойду в атаку на них, как чертов Орк!
Doug О, смотри, резня!
Doug Я узнал всё о мозге, когда в детстве у меня в черепе застрял шестидюймовый шип. Вот почему ты, возможно, заметил, что иногда, когда я говорю, я использую не то слово.
Lucy Если я хочу залезть в эту чёртову вентиляцию, я залезу. Всё равно я умру, как и все вы, ублюдки, так что, может, попробую сделать что-то храброе в последний бессмысленный жест доброты в этом жестоком дерьмовом мире, который любит такие жесты доброты обсирать и обкакать. Знаете что ещё? Раз уж вы все скоро умрёте, я должна сказать вам — я ненавижу каждого из вас.
Wade [когда несколько заражённых пытаются вырваться] Время дрыхнуть, ублюдки.
[зажигает топливо, поджигая зону заражённых]
Clint ...ты припарковался так близко, я-я не мог выйти из своей...
Wade У моего грузовика двойная ффыыу фыыу.
Clint Что?
Wade Двойная ффыыу фыыу. Двойная фыыу, двойная фыыу, двойная ффыыу фыыу. Двойная фыыу, двойное настоящее колесо. Двойное. Настоящее. Фыыу фыыу. У меня двойная ффыыу фыыу. Двойная фыыу, двойная фыыу, двойная фыыу.
Clint Я не понимаю
Wade У него два дополнительных колеса на задней части.
Doug Все, пожалуйста, внимание!
[они собираются, чтобы послушать]
Doug Ребята, не заставляйте меня повторять. Тише, тише, пожалуйста.
[никто не говорит]
Doug Пожалуйста, тише!
Rebekkah Никто не говорит?
Doug Ребекка!
Tamra Круг, круг, точка, точка. Теперь у тебя есть прививка от вшей.
Doug [Ребёнок объясняет, что у детей может быть зараза] Он может быть прав, если пойдёшь за мной
[никто не следует, пока он продолжает объяснять сам себе]
Doug [все теряют голову и не понимают, что происходит] Вся вина на рэп-музыке.
Doug Я иду внутрь!
Wade Даг, не надо! Чёрт с ним.
Rebekkah Я до сих пор столько всего не сделал, например, всегда хотел пострелять из узи. Не знаю.
Tracy Я хотел кролика. Всю жизнь хотел кролика, но так и не получил.
Wade Знаешь, чего я хочу? Хочу понять, почему мой зять зарабатывает в десять раз больше меня. Знаешь, чем он занимается? Делает огромные пенопластовые пальцы для футбольных матчей. Ты говоришь людям, что учитель, а они смотрят так, будто ты хотел чего-то другого, но не получилось — ну ё# твою мать. А я воспитываю ваших детей. Я люблю свою работу. Учителя заслуживают уважения!
Doug Ага.
Wade И я извиняюсь, что понял это только сегодня, но... вы мне действительно нравитесь.
Doug Я всегда хотел переспать с проституткой не белой расы.
Lucy Эм, Уэйд? Ты знаком с Клинтом?
Wade Нет, не знаком.
[Пожимая руку Клинту]
Wade Рад познакомиться, с мясом, чтобы тебя порадовать.
Wade Я ставлю вам двойку, за ПШ***ТЕ!
Rebekkah Возможно, нас создал всезнающий Бог, который послал своего единственного сына умереть за нас. А может, мы — обезьяноподобные существа, которые сидели и гадили друг другу в рты, пока однажды кто-то не сказал: «Мне не нравится вся эта шерсть, пусть будет только на голове и в паху!» Кто знает? Я — нет, потому что штат Иллинойс не разрешает мне это говорить, Хэнк.
Clint Почему уроки секс-просвещения всегда ведут самые странные учителя?
Doug Пошёл вон отсюда.
Ребекка Еще раз, откуда ты все это знаешь?
Даг Я узнал всё о мозге, когда в детстве у меня в голове застрял шестидюймовый штырь. Вот почему, наверное, ты заметила, что иногда, когда я говорю, я использую не ту гребную лодку.
Люси Понял.
Даг [руки на груди, пальцы разведены, уличный стиль] Понял!
Rebekkah Да я бы расстраивалась сильнее, если бы все эти трупы не были из чёртова Денвиля.
Wade Ладно, дамы, вот план. Спускаемся на эту выступающую плиту, прыгаем на землю, несёмся к машинам, как лайнбекеры, бах!
Clint Я думал, ты пытался их обогнать. Ты же говорил, они слишком быстрые для тебя.
Wade Да, но это было до того, как у меня появилось оружие.
Clint Скрипка?
Wade Не просто скрипка. Это инструмент смерти. Предлагаю создать симфонию смерти. Всем — по инструменту. Вот, ты возьмёшь это
[протягивает Клинту бубен]
Wade .
Clint О, да, это будет чертовски эффективно.
Wade Я предлагаю руководство. А что ты предлагаешь, кроме как бросать в людей горячий кофе или писать тупую книжку, которую никто не хочет читать, про какого-то чувака, который хочет е#ать лодку?
Clint Это не про чувака, который хочет е#ать лодку. Это книга про одержимость и владение...
Wade Он хочет е#ать лодку, и ты это знаешь.
Clint Слушай...
Wade Слушай, маленький Стиви Кинг...
Clint Есть такое изобретение — мобильный телефон, который твоя тупая школа конфисковала. Нам нужно добраться до кабинета директора, взять наши телефоны и позвонить тому, кто поможет изолировать этих детей.
Wade У нас полный локдаун, если ты не заметил. Нас прорвали, и там, в коридоре, бегают эти заразные дети, которые с радостью тебе лицо сдерут своими маленькими зубками...
Clint Вот же ж п#ц...
Wade С их маленькими молочными зубками, больших у них ещё даже нет.
Clint Знаешь что, продолжай свою симфонию смерти. Я буду красться по школе, где детей нет.
Wade О, ты будешь красться, да? Красться, как маленький хоббит. Ни за что, я иду в атаку, как чёртов орк. Вот в чём разница между нами. Я не хочу прятаться. Не хочу скакать по коридору, как обычная белка.
Rebekkah Дружище, я не знаю, из чего эта су##а пьёт. Вот что я знаю: это кнопка тревоги от изнасилования. Она включает охренительно громкую сирену, которая оповестит местную полицию, и они приедут через две минуты, если ты решишь лезть с прикосновениями. Хочешь узнать, почему у меня есть кнопка тревоги? Не отвечай, я сама скажу. Потому что правительство штата Иллинойс не доверяет гражданам настолько, чтобы принять нормальные, разумные законы о скрытом ношении оружия.
Dink Эй, ты укусил лицо моего друга. Ты что, больной или что?
[пауза, но Шелли не отвечает]
Dink Эй, ты с#ка!
[Шелли царапает его по лицу]
[последние слова]
Mr. Hatachi ...И лягушка еб#ла гусеницу... ХА
Calvin [из трейлера] У них зараза
Wade Время вздремнуть, ублюдки!
[последние слова]
Wade Я всегда знаю, где мой Двойной риоу вииоу. Двойной вииоу, двойной вииоу, двойной риоу вииоу. Двойной вииоу, двойное настоящее колесо. Двойное. Настоящее. Риоу риоу. Есть двойной риоу вииоу. Двойной вииоу, двойной вииоу, двойной вииоу
Dink [Клинт пишет своё имя на доске]
[смущённо]
Dink Это тот ур#д?
Clint [нет слов] Это Клинт
Patriot Ты такой урод. Если бы у моей задницы была своя задница, она выглядела бы именно так.
Wade Я миллион раз играл в вышибалы с этими мелкими уродами. Цели в лицо. Там слабое место.
Patriot Иди н#х
Patriot's Mom Иди н#х и ты
[последние слова]
Ронда Что ты делаешь со своим младшим братом?
Moon Осторожно!
Clint Прости, не заметил тебя.
Moon Может, тебе стоит внимательнее смотреть по сторонам.
Doug Я собираюсь извлечь мозг.
Wade Я думал, сегодня всё пойдёт совсем иначе. Ты даже не представляешь. Я думал, ты сегодня просто сияешь, Люси. А потом я захожу, вижу, как ты смеёшься, улыбаешься этому маленькому му#аку. Знаешь, что я подумал? Я подумал: вау! Она такая красивая, когда улыбается. Почему она никогда так не улыбается мне? До связи, Люси. И иди н#х.
