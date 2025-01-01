Wade Ладно, дамы, вот план. Спускаемся на эту выступающую плиту, прыгаем на землю, несёмся к машинам, как лайнбекеры, бах!

Clint Я думал, ты пытался их обогнать. Ты же говорил, они слишком быстрые для тебя.

Wade Да, но это было до того, как у меня появилось оружие.

Wade Не просто скрипка. Это инструмент смерти. Предлагаю создать симфонию смерти. Всем — по инструменту. Вот, ты возьмёшь это

[протягивает Клинту бубен]

Clint О, да, это будет чертовски эффективно.

Wade Я предлагаю руководство. А что ты предлагаешь, кроме как бросать в людей горячий кофе или писать тупую книжку, которую никто не хочет читать, про какого-то чувака, который хочет е#ать лодку?

Clint Это не про чувака, который хочет е#ать лодку. Это книга про одержимость и владение...

Wade Он хочет е#ать лодку, и ты это знаешь.

Wade Слушай, маленький Стиви Кинг...

Clint Есть такое изобретение — мобильный телефон, который твоя тупая школа конфисковала. Нам нужно добраться до кабинета директора, взять наши телефоны и позвонить тому, кто поможет изолировать этих детей.

Wade У нас полный локдаун, если ты не заметил. Нас прорвали, и там, в коридоре, бегают эти заразные дети, которые с радостью тебе лицо сдерут своими маленькими зубками...

Clint Вот же ж п#ц...

Wade С их маленькими молочными зубками, больших у них ещё даже нет.

Clint Знаешь что, продолжай свою симфонию смерти. Я буду красться по школе, где детей нет.