James BrownЯ называю это музыкой Джеймса Брауна, потому что она намного опережает своё время
James BrownМистер Президент, я хочу поехать во Вьетнам. Мы должны привезти супертяжёлый фанк этим ребятам там... Они стреляют в нас? Сегодня пытаются убить Джеймса Брауна. Ты хочешь войти в историю как человек, который убил фанк?
Bobby ByrdОн просто срывает аплодисменты. Это настоящее чудо!
Sarah ByrdПравда? Может, мы с тобой попробуем вместе немного подыграть друг другу.
Mrs. ByrdСара, спускайся сюда!
Bobby ByrdИдёт, мама. Идёт.
Little RichardЯ на шоу в Лафайете на прошлой неделе — двадцать, тридцать девчонок просто валились в обморок. Им нужен кислород. Я их убиваю, Джеймс. Меня бы давно за решётку посадили. Когда я вырываюсь — это как посадка космического корабля. Я говорил, что у меня вышел диск? Его крутят пять раз в день на WIBB. Пять раз в день. А я жарю бургеры. Знаешь почему? Потому что антенна WIBB ловит на 60 миль. 60 миль. Эта страна — 5000 миль с севера на юг и 7000 с востока на запад. Поймаешь волну, сделаешь настоящий хит — и всё это твое.
Ben BartТы входишь в игру, где правила уже установлены.
James BrownЯ всего лишь уличный пацан из Огасты, Джорджия. Ну, скажи мне, что ты видишь.
Bobby ByrdПосмотри на этих людей, Джеймс. Когда же мы туда попадём?