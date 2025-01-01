Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джеймс Браун. Путь наверх Цитаты из фильма Джеймс Браун. Путь наверх

Цитаты из фильма Джеймс Браун. Путь наверх

Aunt Honey Ты особенный. Твоя мать — никчёмная дура, твой отец тоже, но ты таким не станешь. У тебя всё будет хорошо. Однажды все узнают твоё имя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Brown Что не так, Мэйси?
Maceo Parker Мы не можем играть так, как ты сказал. Музыкально это не работает.
James Brown Звучит хорошо?
Maceo Parker Да.
James Brown Чувствуешь, как надо?
Maceo Parker Да.
James Brown Если звучит хорошо и чувствуешь это, значит, это музыкально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Susie Brown Моя малышка играет на Апполло.
James Brown Я не твоя малышка, ни тогда, ни сейчас. Я забочусь о Джеймсе Брауне. Хочешь узнать меня — я расскажу. Мой папа в армии. Мама ушла. Никто другой мне не помогал. Никто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Brown Мы закончили, мистер Бёрд?
Bobby Byrd Боюсь, нет, мистер Браун.
James Brown Я спрашиваю, мы закончили?
Bobby Byrd Думаю, у нас ещё есть фанк в запасе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reporter Как ты называешь свой стиль музыки?
James Brown Я называю это музыкой Джеймса Брауна, потому что она намного опережает своё время
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Brown Мистер Президент, я хочу поехать во Вьетнам. Мы должны привезти супертяжёлый фанк этим ребятам там... Они стреляют в нас? Сегодня пытаются убить Джеймса Брауна. Ты хочешь войти в историю как человек, который убил фанк?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Byrd Он просто срывает аплодисменты. Это настоящее чудо!
Sarah Byrd Правда? Может, мы с тобой попробуем вместе немного подыграть друг другу.
Mrs. Byrd Сара, спускайся сюда!
Bobby Byrd Идёт, мама. Идёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Little Richard Я на шоу в Лафайете на прошлой неделе — двадцать, тридцать девчонок просто валились в обморок. Им нужен кислород. Я их убиваю, Джеймс. Меня бы давно за решётку посадили. Когда я вырываюсь — это как посадка космического корабля. Я говорил, что у меня вышел диск? Его крутят пять раз в день на WIBB. Пять раз в день. А я жарю бургеры. Знаешь почему? Потому что антенна WIBB ловит на 60 миль. 60 миль. Эта страна — 5000 миль с севера на юг и 7000 с востока на запад. Поймаешь волну, сделаешь настоящий хит — и всё это твое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben Bart Ты входишь в игру, где правила уже установлены.
James Brown Я всего лишь уличный пацан из Огасты, Джорджия. Ну, скажи мне, что ты видишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Byrd Посмотри на этих людей, Джеймс. Когда же мы туда попадём?
James Brown Прямо сейчас!
Bobby Byrd Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Brown Когда я выхожу на сцену, люди должны быть готовы, особенно белые
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
«Дюна» Вильнева хороша еще и потому, что связана с «Властелином колец»: поклонники и не догадались бы
Режиссер «RRR» снимает самый дорогой фильм в истории Индии: одну из ролей сыграет восхитительная Приянка Чопра
События происходят не в России? Вот откуда в «Смешариках» появилась панда
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна
Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии
«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше