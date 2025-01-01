Я на шоу в Лафайете на прошлой неделе — двадцать, тридцать девчонок просто валились в обморок. Им нужен кислород. Я их убиваю, Джеймс. Меня бы давно за решётку посадили. Когда я вырываюсь — это как посадка космического корабля. Я говорил, что у меня вышел диск? Его крутят пять раз в день на WIBB. Пять раз в день. А я жарю бургеры. Знаешь почему? Потому что антенна WIBB ловит на 60 миль. 60 миль. Эта страна — 5000 миль с севера на юг и 7000 с востока на запад. Поймаешь волну, сделаешь настоящий хит — и всё это твое.