Stacey Тебе одиноко?

Cheryl Честно? В реальной жизни мне одиноко гораздо больше, чем здесь. Конечно, я скучаю по друзьям, но дома меня никто не ждёт. А ты?

[пауза]

Cheryl Почему ты здесь?

Stacey Не знаю. Мне просто нужно что-то найти в себе, понимаешь? Думаю, этот путь для этого хорош. Вот, смотри.

[Они смотрят на закат]

Stacey Это может снова наполнить тебя, если ты позволишь.

Cheryl Моя мать говорила одну фразу, которая меня бесила. Каждый день бывает рассвет и закат, и ты можешь выбрать — быть рядом с ними или нет. Можно поставить себя на пути красоты.