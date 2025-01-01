Cheryl[закадровый голос]А что если я прощу себя? Что если я сожалею? Но если бы я могла вернуться назад, я бы ни за что не стала ничего менять. А что если я хотела переспать с каждым из этих мужчин? Что если героин чему-то меня научил? Что если всё, что я сделала, привело меня сюда? Что если меня так и не спасли? А что если я уже спасена?
[последние слова]
Cheryl[закадровый голос]Мне потребовались годы, чтобы стать той женщиной, которой меня воспитывала мама. Мне потребовалось 4 года, 7 месяцев и 3 дня, чтобы сделать это без неё. После того, как я потеряла себя в дикой пустоте своей скорби, я нашла собственный выход из леса.
[пауза]
CherylИ я даже не знала, куда иду, пока не пришла туда, в последний день своего похода. Спасибо, думала я снова и снова, за всё, чему меня научила тропа, и за всё, чего я ещё не могла знать.
[пауза]
CherylЧерез 4 года я перейду через этот самый мост. Я выйду замуж за мужчину в месте, почти видимом с того места, где стояла. Через 9 лет у нас с ним родится сын по имени Карвер, а год спустя — дочь, названная в честь моей мамы, Бобби. Я знала лишь одно — больше не нужно есть голыми руками. Видеть рыбу под водой — этого достаточно, это всё. Моя жизнь, как и все жизни, загадочная, необратимая, священная, такая близкая, такая настоящая, такая моя. Как это было дико — позволить ей быть такой.
StaceyТебе одиноко?
CherylЧестно? В реальной жизни мне одиноко гораздо больше, чем здесь. Конечно, я скучаю по друзьям, но дома меня никто не ждёт. А ты?