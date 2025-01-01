Меню
Cheryl [закадровый голос] А что если я прощу себя? Что если я сожалею? Но если бы я могла вернуться назад, я бы ни за что не стала ничего менять. А что если я хотела переспать с каждым из этих мужчин? Что если героин чему-то меня научил? Что если всё, что я сделала, привело меня сюда? Что если меня так и не спасли? А что если я уже спасена?
[последние слова]
Cheryl [закадровый голос] Мне потребовались годы, чтобы стать той женщиной, которой меня воспитывала мама. Мне потребовалось 4 года, 7 месяцев и 3 дня, чтобы сделать это без неё. После того, как я потеряла себя в дикой пустоте своей скорби, я нашла собственный выход из леса.
[пауза]
Cheryl И я даже не знала, куда иду, пока не пришла туда, в последний день своего похода. Спасибо, думала я снова и снова, за всё, чему меня научила тропа, и за всё, чего я ещё не могла знать.
[пауза]
Cheryl Через 4 года я перейду через этот самый мост. Я выйду замуж за мужчину в месте, почти видимом с того места, где стояла. Через 9 лет у нас с ним родится сын по имени Карвер, а год спустя — дочь, названная в честь моей мамы, Бобби. Я знала лишь одно — больше не нужно есть голыми руками. Видеть рыбу под водой — этого достаточно, это всё. Моя жизнь, как и все жизни, загадочная, необратимая, священная, такая близкая, такая настоящая, такая моя. Как это было дико — позволить ей быть такой.
Stacey Тебе одиноко?
Cheryl Честно? В реальной жизни мне одиноко гораздо больше, чем здесь. Конечно, я скучаю по друзьям, но дома меня никто не ждёт. А ты?
[пауза]
Cheryl Почему ты здесь?
Stacey Не знаю. Мне просто нужно что-то найти в себе, понимаешь? Думаю, этот путь для этого хорош. Вот, смотри.
[Они смотрят на закат]
Stacey Это может снова наполнить тебя, если ты позволишь.
Cheryl Моя мать говорила одну фразу, которая меня бесила. Каждый день бывает рассвет и закат, и ты можешь выбрать — быть рядом с ними или нет. Можно поставить себя на пути красоты.
Stacey Женщина моего типа.
Cheryl [Первая надпись Шерил в книге гостей на тропе] "Если у тебя не хватает духу — превзойди свой страх" — ЭМИЛИ ДИКИНСОН и Шерил Стрейд.
Bobbi Я всегда была чьей-то дочерью, матерью или женой. Никогда не сидела за рулём своей собственной жизни.
Bobbi Мы богаты любовью.
Cheryl Лучше быть лесом, чем улицей.
Cheryl Она умерла знаменитой женщиной, отказываясь признать свои раны, отказываясь признать, что раны пришли из того же источника, что и её сила.
Saleswoman Самая красивая помада на свете не поможет девушке, если она не следит за личной гигиеной.
Bobbi Я всегда хотела номер с видом.
Cheryl Пепельное тело. Я предпочитаю пепел тела. Мягкий и серебристый. Как бледный свет, падающий на землю.
Paul [по телефону] Жаль, что тебе приходится пройти тысячу миль, чтобы...
Cheryl Заканчивай. Почему я должна пройти тысячу миль?
Jonathan Не волнуйся, я не кусаюсь.
Cheryl Я не прочь покусать. О боже. Не могу поверить, что я это сказал. Прости. Я некоторое время был один.
