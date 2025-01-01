Tammy[зло]Я тебя виню. Виню за то, что выгнала меня из гостиничного номера прошлой ночью и дала спать на улице, как собаке. Виню, потому что ты уже на второй кровавой Мэри. А на часах даже нет десяти утра.
Tammy[голос срывается]Виню тебя за то, что собрала свои х#рни и заставила меня уйти из школы, когда мне было десять, а потом найти пустую чёртову комнату. Вот за это я тебя виню. Ты представляешь, как это было отвратительно для ребёнка? Ты оставила меня одну.
PearlНу, ты не была одна. Твои родители были рядом.
TammyЭто не то же самое. Ты была моей лучшей подругой, а потом просто ушла. Наверное, мне нужна прививка от столбняка, потому что меня вчера ночью укусил енот.