Киноафиша Фильмы Тэмми Цитаты из фильма Тэмми

Цитаты из фильма Тэмми

Keith Morgan Тэмми, ты знаешь, как я сюда попал?
Tammy Отсасывая и подлизывая?
Tammy Это не курица. Не знаю, что это такое, но точно не птица.
Keith Morgan Обещаю, это стопроцентная птица.
Tammy Птица не выдавливается из тюбика!
Pearl Майки для мышц!
Pearl Я смотрела, как Нил Армстронг вышел на Луну.
Tammy На велосипеде?
Pearl Это Лэнс.
Tammy Да какая разница, который из братьев.
Tammy Что такое Бруквью?
Pearl Дом престарелых; как тюрьма для стариков.
Tammy Эй, не матерись при моей бабушке, ты п#д#р!
Tammy [зло] Я тебя виню. Виню за то, что выгнала меня из гостиничного номера прошлой ночью и дала спать на улице, как собаке. Виню, потому что ты уже на второй кровавой Мэри. А на часах даже нет десяти утра.
Pearl Это овощи.
Tammy [голос срывается] Виню тебя за то, что собрала свои х#рни и заставила меня уйти из школы, когда мне было десять, а потом найти пустую чёртову комнату. Вот за это я тебя виню. Ты представляешь, как это было отвратительно для ребёнка? Ты оставила меня одну.
Pearl Ну, ты не была одна. Твои родители были рядом.
Tammy Это не то же самое. Ты была моей лучшей подругой, а потом просто ушла. Наверное, мне нужна прививка от столбняка, потому что меня вчера ночью укусил енот.
Tammy Я подаю на тебя в суд, сук!
Missi За что?
Tammy За то, что ты — козёл! За это я на тебя и подаю в суд.
Tammy Однажды меня потрогал Боуз Скаггс.
Pearl О, Тэмми.
Tammy Нет, всё нормально. Оказалось, это был не Боуз Скаггс.
