Tammy [зло] Я тебя виню. Виню за то, что выгнала меня из гостиничного номера прошлой ночью и дала спать на улице, как собаке. Виню, потому что ты уже на второй кровавой Мэри. А на часах даже нет десяти утра.

Pearl Это овощи.

Tammy [голос срывается] Виню тебя за то, что собрала свои х#рни и заставила меня уйти из школы, когда мне было десять, а потом найти пустую чёртову комнату. Вот за это я тебя виню. Ты представляешь, как это было отвратительно для ребёнка? Ты оставила меня одну.

Pearl Ну, ты не была одна. Твои родители были рядом.