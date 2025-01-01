Меню
Doug Varney Большинство девушек не всегда ценят честность и доброту.
Elizabeth Roberts Девушки — нет, а женщины — да.
[последние слова]
Jane Fonda [за кадром] Ты не можешь помочь всем, но каждый может помочь кому-то. А иногда этим кем-то становишься ты сам. Даг Варни не привык побеждать, но ему начинало нравиться это ощущение.
Janet Консультируй!
Doug Varney Что это было?
Elizabeth Roberts Ты про позу обратная каубойша?
Doug Varney Да, это было офигенно! Никогда такого не видел.
Elizabeth Roberts Видно, что порно ты не особо смотришь, да, Даг?
Walter Bishop Какого х** ниндзя?
Officer Willits Это древний японский воин в чёрном одеянии, часто с мистическими способностями.
Doug Varney Звучит серьёзно, Уолт.
Walter Bishop Погоди-ка! Почему древний японский воин должен разбивать х#вую вывеску аптеки в чёртовом Вудбери?
Doug Varney Мэм, вы всё нашли, что искали?
Jane Fonda Да. Да, нашла. И должна сказать, что в этой аптеке самый впечатляющий выбор спринцовок, который я когда-либо видела.
Doug Varney Спасибо.
Walter Bishop [видит, как переделали его старый магазин] Знаешь, смешно, но я не ненавижу это так сильно, как думал.
Doug Varney Это забавно, но мне на э-ту ф##у вообще пофиг.
Kara Varney Ты хочешь сказать, что мой сын — какой-то универсальный говн#в#й?
Doug Varney Я, конечно, не должен лезть, ведь ты выглядишь так, будто бизнес пойдёт на ура, но таблетки из этих оранжевых бутылочек — не всегда ответ на все проблемы, знаешь ли.
Elizabeth Roberts Ну, когда найдёшь это решение — сообщи мне, договорились?
Doug Varney Это будет тяжело для Итана, и мне от этого больно. Но в перспективе лучше, когда ребёнка воспитывают два счастливых родителя порознь, чем несчастные вместе.
Doug Varney Он забыл первое правило наркобизнеса. Не балуйся своим товаром.
Elizabeth Roberts Проглоти что-нибудь размером с крошку хлеба — и прощай, депрессия, тревога, бессонница — ммм — это невероятно. Тебя унесёт в искусственное блаженство, станешь более решительным, покорным, стоячим... Ты никогда сам себе кайф не даёшь?
Doug Varney Это незаконно.
Elizabeth Roberts Конечно незаконно. Наверное, тяжело целый день работать в кондитерской, зная, что все твои проблемы можно решить одной из твоих маленьких аптек?
[первые реплики]
Jane Fonda [закадровый голос] Нельзя помочь всем, но каждый может помочь кому-то.
