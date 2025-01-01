Doug VarneyЭто будет тяжело для Итана, и мне от этого больно. Но в перспективе лучше, когда ребёнка воспитывают два счастливых родителя порознь, чем несчастные вместе.
Doug VarneyОн забыл первое правило наркобизнеса. Не балуйся своим товаром.
Elizabeth RobertsПроглоти что-нибудь размером с крошку хлеба — и прощай, депрессия, тревога, бессонница — ммм — это невероятно. Тебя унесёт в искусственное блаженство, станешь более решительным, покорным, стоячим... Ты никогда сам себе кайф не даёшь?