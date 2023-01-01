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Земля медведей
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Land of the Bears
Земля медведей
2013 / Франция
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7.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Вся информация о фильме
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