Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Земля медведей Земля медведей
Киноафиша Фильмы Земля медведей Земля медведей, 2013: актеры и роли
Land of the Bears Земля медведей 2013 / Франция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Земля медведей, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гийом Винсент
В ролях
Владимир Познер Vladimir Pozner Jr.
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Приложение киноафиши