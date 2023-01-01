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Анжелика и король
Анжелика и король, 1965: актеры и роли
Angélique et le roy
Анжелика и король
1965 / Франция / Италия / Германия
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Анжелика и король, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бернар Бордери
Bernard Borderie
В ролях
Мишель Мерсье
Michèle Mercier
Робер Оссейн
Robert Hossein
Жан Рошфор
Jean Rochefort
Жак Тожа
Jacques Toja
Эстелла Блен
Estella Blain
Фред Уильямс
Сами Фрей
Sami Frey
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