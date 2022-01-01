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Преследование Д. Б. Купера
Преследование Д. Б. Купера, 1981: актеры и роли
The Pursuit of D.B. Cooper
Преследование Д. Б. Купера
1981 / США
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Преследование Д. Б. Купера, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Roger Spottiswoode
Базз Кьюлик
Buzz Kulik
В ролях
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Трит Уильямс
Treat Williams
Кэтрин Харольд
Kathryn Harrold
Эд Флэндерс
Ed Flanders
Пол Глисон
Paul Gleason
Дороти Филдинг
Dorothy Fielding
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