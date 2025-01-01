Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Спросите Синди Цитаты из фильма Спросите Синди

Цитаты из фильма Спросите Синди

Ryan Я бы сейчас же себя убил, но, наверное, попал бы в Ад, а это было бы излишне.
Barry Ну, по крайней мере, ты был бы среди друзей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan [пишет как Синди] Лучший способ забыть мужчину — это залезть под другого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Iris Я отличная хозяйка. Развелась уже три раза, но все дома оставила себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[При ответе на письмо от женщины о волосах на лице]
Ryan Дорогая «Адольф», если мужик захочет пожевать волос, он сам знает, где их искать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Donald Simpson Когда я чего-то хочу, мисс Хенсон, я обычно этого добиваюсь.
Page Hensen Ну, вам придётся добиваться этого где-то в другом месте. Извините меня.
[Пейдж начинает выходить из кабинета]
Donald Simpson Никогда не стоит бороться со свиньями, мисс Хенсон. Вы обе испачкаетесь. И только свинья от этого в восторге.
Page Hensen Ну, по крайней мере я знаю, с каким видом имею дело. До свидания, мистер Симпсон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cindy Styne Ты когда-нибудь бывала в Бразилии? Не утруждай себя. Там нет кондиционеров, комары размером с нерожденных младенцев, и *никто* не говорит на нормальном языке!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ryan Она на месте?
Iris По делам или для удовольствия?
Ryan По делу.
Iris Серьёзно или для прикола?
Ryan Не твоё- д###о.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Барри и Кэти занимаются любовью; Барри напевает.]
Cathy Sherman [Проверяет термометр, а затем спешит.] Поторопись!
Barry Поторопись! Раньше ты никогда не хотела, чтобы я спешил.
Cathy Sherman [стонит] Пока моя температура не снизится. Хватит жаловаться! Ты всегда хотела полуденный секс.
Barry Ну да, но зачем спешить заводить детей?
Cathy Sherman [стонит] Синди оргазмирует, поэтому...
[целует Барри.]
Cathy Sherman Это заставило меня задуматься.
Barry [шепотом] Синди в Бразилии.
[Кэти резко останавливает Барри.]
Cathy Sherman Синди в Бразилии?
Barry Что? Нет, я имею в виду: Бюстгальтер Синди прохладный. Давай заведём детей.
Cathy Sherman Ладно.
[Кэти укладывает Барри на спину для позы женщина сверху.]
Barry [заинтересован] Ух!
[... но затем начинает мучить его ради получения информации.]
Barry Ай! Что ты делаешь?
Cathy Sherman Это йога. Она знакомит меня с мышцами, о существовании которых я даже не знал.
Barry Я-Я не могу двигаться — О, Боже! Моя...
Cathy Sherman Именно. Теперь скажи мне, что происходит.
Barry [упрямо] Я ничего не знаю! Клянусь!
Cathy Sherman Ладно...
[хмыкает]
Cathy Sherman ГОВОРИ!
[Барри беззащитно кричит.]
Cathy Sherman Чувствуй любовь!
Barry Ладно, ладно! Я скажу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cindy Styne Если бы Бог хотел, чтобы я вышла замуж за бедняка, он бы сделал меня некрасивой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry У Синди хватило наглости.
Ryan Теперь да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cindy Styne Раньше ты со мной кутил, а теперь ты — я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Iris Не будь мужчиной. Будь человеком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry [после того, как жена накричала на него, пока он держал телефон] Да, "ноги слиплись"... И спринг-ролл, пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Не только «Дисней» молодец: в 90-е эти 5 мультиков смотрел каждый второй и не мог оторваться
Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix
Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)
Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля
«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше