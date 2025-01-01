[Барри и Кэти занимаются любовью; Барри напевает.]
Barry
Поторопись! Раньше ты никогда не хотела, чтобы я спешил.
Cathy Sherman
[стонит]
Пока моя температура не снизится. Хватит жаловаться! Ты всегда хотела полуденный секс.
Barry
Ну да, но зачем спешить заводить детей?
[целует Барри.]
Barry
[шепотом]
Синди в Бразилии.
[Кэти резко останавливает Барри.]
Barry
Что? Нет, я имею в виду: Бюстгальтер Синди прохладный. Давай заведём детей.
[Кэти укладывает Барри на спину для позы женщина сверху.]
Barry
[заинтересован]
Ух!
[... но затем начинает мучить его ради получения информации.]
Barry
Ай! Что ты делаешь?
Cathy Sherman
Это йога. Она знакомит меня с мышцами, о существовании которых я даже не знал.
Barry
Я-Я не могу двигаться — О, Боже! Моя...
Barry
[упрямо]
Я ничего не знаю! Клянусь!
[хмыкает]
[Барри беззащитно кричит.]
Barry
Ладно, ладно! Я скажу!