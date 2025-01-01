Donald Simpson Когда я чего-то хочу, мисс Хенсон, я обычно этого добиваюсь.

Page Hensen Ну, вам придётся добиваться этого где-то в другом месте. Извините меня.

[Пейдж начинает выходить из кабинета]

Donald Simpson Никогда не стоит бороться со свиньями, мисс Хенсон. Вы обе испачкаетесь. И только свинья от этого в восторге.