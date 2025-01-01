Duckie Ну, это очень приятно. Я рад. Но вот... вот в чём дело, Энди. Меня особо не волнует, нравлюсь я тебе или нет, потому что я живу тем, чтобы нравиться тебе, и... и я больше не могу тебя любить. Так что... когда тебе будет совсем плохо и... и больно, и сердце разбито в клочья, не жди от меня поддержки, потому что... потому что... может быть, впервые в жизни меня не будет рядом!

Andie Не могу поверить, что ты это говоришь.