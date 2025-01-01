Меню
Цитаты из фильма Милашка в розовом

Цитаты из фильма Милашка в розовом

Blane Но купить её ты не мог, вот что тебя убивает, да? Стеф? Вот именно, Стеф. Она считает тебя ничтожеством. И в глубине души ты знаешь, что она права.
Duckie В туалете у мальчиков у нас нет ничего из этого! Подожди-ка! У нас нет ничего такого... у нас нет дверей на кабинах в туалете для мальчиков, у нас нет... что это? Что это? У нас нет торгового автомата с конфетами в туалете для мальчиков!
Duckie Ну, это очень приятно. Я рад. Но вот... вот в чём дело, Энди. Меня особо не волнует, нравлюсь я тебе или нет, потому что я живу тем, чтобы нравиться тебе, и... и я больше не могу тебя любить. Так что... когда тебе будет совсем плохо и... и больно, и сердце разбито в клочья, не жди от меня поддержки, потому что... потому что... может быть, впервые в жизни меня не будет рядом!
Andie Не могу поверить, что ты это говоришь.
Andie Ты же так говоришь только потому, что я встречаюсь с Блейном
Duckie Его зовут Блейн? О! Это же бытовой прибор, а не имя!
Duckie Это называется чувство юмора — тебе бы такое приобрести — это приятно.
Andie Я просто зайду, пройду и выйду домой.
Jack Ты уверена?
Andie Я просто хочу дать им понять, что они меня не сломали.
Duckie Знаешь, что для меня значит женщина постарше?
Iona Подгузники меняет?
Duckie Тouche.
Steff Я хочу знать, когда же мы с тобой наконец встретимся и что-нибудь сделаем?
Andie Постарайся никогда.
Steff Я говорю не только о сексе.
Andie Нет, не говоришь.
Steff Знаешь, я тебе нравлюсь уже четыре года, а ты обращаешься со мной как с г... Мне непонятно, в чём проблема?
Andie Ты можешь слезть с моей машины?
Steff Я встречался со многими девчонками в этой школе. Не понимаю, чем ты такая особенная.
Andie У меня вкус.
Steff [затягивается сигаретой] Ты — сук#.
Айона У него - крепкие губы?
Энди Как ты это поняла?
Айона Ты чувствуешь это в коленях?
Энди Я чувствовала это повсюду.
Айона Крепкие губы.
[смеётся]
Айона Говоря о губах... Я, конечно, старше него в маму годилась, но когда Утка поцеловал меня прошлой ночью, клянусь, у меня ноги просто загорелись! Он, наверное, на дынях тренируется.
Blane Ты сказала, что не сможешь быть с тем, кто в тебя не верит. Я верил в тебя. Просто не верил в себя. Я люблю тебя... всегда.
Blane Как дела?
Andie Почему ты мне не позвонил?
Blane Ох, за это мне досталось. Похоже, жених нас увидел. Это против правил.
Andie Я тебе звонил три раза и оставлял сообщения.
Blane Да? Ну, я их не получила. Моя семья... они безответственные в таких вещах, знаешь?
Andie Я ждала тебя сегодня утром.
Blane Да? Где?
Andie Парковка. Я тебя увидела и подумала, что ты меня увидел.
Blane Нет.
Andie А как насчёт выпускного, Блэйн?
Blane Энди, у меня сегодня плохой день. Можем поговорить позже?
Andie Нет. А выпускной?
Blane Почему бы нам не встретиться после школы?
Andie Нет! А выпускной?
Blane Энди, давай.
Andie Просто скажи это.
Blane Что?
Andie Просто скажи это. Я хочу услышать, как ты скажешь это.
Blane Энди, пожалуйста, ладно?
Andie Я хочу услышать, как ты скажешь это.
Blane Месяц назад я спросил кого-то другого и забыл.
[Энди прижимает его к шкафчику]
Andie Ты лжец! Ты грязный, ч########, ни на что не годный лжец. У тебя нет смелости сказать мне правду. Просто скажи это!
Blane Я не лгу.
Andie Скажи мне!
Duckie Я смылся, как грязная рубашка.
Principal Если ты посылаешь сигналы, что не хочешь принадлежать, люди позаботятся, чтобы ты действительно не принадлежал.
Andie Можно полюбоваться тобой?
Duckie Если хочешь!
Duckie Это невероятно романтичный момент, а ты портишь его для меня!
Duckie [когда он уходит из комнаты Энди с соком в руке] Пить и за рулём — вещи несовместимые.
Duckie Вот почему я на велосипеде катаюсь.
Steff Зачем ты это делаешь? Почему бы тебе просто не... взять её и покончить с этим? Зачем ты в это вмешиваешься?
Blane В этом что-то не так?
Steff Я просто считаю это глупым, понимаешь. Это бессмысленно. Я имею в виду, твои родители.
[саркастично]
Steff Думаю, они будут в восторге.
Blane [защитно] Они тут ни при чём.
Steff О, правда? Я видела, как твоя мать на тебя наезжает, Блейн. Это жестоко. Когда Билл и Джойс с тобой покончат, ты не поймёшь, куда тебе идти — на х... или в плавание... Слушай, мне уже реально надоела эта болтовня, ладно, Блейн? Если хочешь свою долю дешёвой тёлки — ну и берите, понимаешь. Но если возьмёшь — друга у тебя не будет.
Blane Правда?
Steff [качает головой с отвращением] Да, так и есть. Если хочешь сделать выбор — давай, делай.
Andie Ты тут долго?
Duckie Нет, нет! Три, четыре... часа.
Duckie Боже, Энди, я бы за тебя умер!
Duckie У тебя просто вулканический наряд — просто потрясающе!
Andie Мне правда жаль, что испортила тебе вечер.
Blane [смеётся] Ты ничего не испортил. Мне было здорово.
Andie [обвиняюще] Лжец.
Blane [смотрит ей в глаза] Я был с тобой. Мне было здорово. Если бы я оказался в турецкой тюрьме, мне бы было хорошо с тобой.
Andie Не знаю... для меня это слишком странно, понимаешь? Может, так и не должно быть.
Blane Что? Я и ты?
[пауза]
Blane Ну, знаешь, может, это бывает не всегда, но это не значит, что неправильно. Не значит, что нельзя попробовать.
Duckie Ну и что теперь?
Andie В кровать.
Duckie Твоя или моя? Наша?
Andie Хорошая попытка.
Blane Что ты хочешь услышать?
Andie Скажи мне!
Blane Что?
Andie Тебе стыдно ходить со мной.
Blane Нет, мне не стыдно!
Andie Тебе стыдно идти со мной. Ты боишься, что твои чертовски богатые друзья не одобрят.
[Анджи бьёт Блейна]
Andie Просто скажи!
[Анджи бьёт его снова]
Andie Просто скажи правду!
Blane Ты не понимаешь, что это совсем не про тебя.
[Анджи убегает]
Blane [вытирает слезу] Анджи!
Bouncer at CATS Любовь — сукa, Дак. Любовь — сукa.
Andie Если кто-то не верит в меня, я не могу верить в него.
Duckie Доброе утро! Добро пожаловать в ещё один день высшего образования!
Steff Слушай, то, что ты сделал прошлой ночью, было просто некрасиво, Блэйн.
Blane Что?
Steff [насмешливо] Что?
Blane Ты про Энди?
Steff Да, я про Энди.
Blane В чём проблема? Она мне нравится. На самом деле я злился на вас за то, что вы так с ней обращались.
Steff Ты поступил неправильно, заставляя её идти на вечеринку.
Blane [с недоверием] Стэфф, ты себя слышишь? Ты слышишь ту же х##ню, что и я?
Steff Что, мне тебе это разжёвывать?
Blane [злой] Пожалуй, да.
Steff Никто не ценит твоё чувство юмора, знаешь ли. На самом деле, все вот-вот стошнят от тебя. Если у тебя тяга к х##не, оставь её при себе.
Duckie Можно я снова полюбуюсь тобой сегодня?
Steff Деньги для меня совсем ничего не значат. Ты думаешь, я бы так обращалась с домом родителей, если бы они значили что-то для меня?
Andie Я не знаю, что я делаю!
Iona Пожелай и помажь!
Steff Любая девушка, которая так со мной поступит, Блэйн, вряд ли заслуживает, чтобы за неё держались. Это того не стоит. Я же говорил, что ничего не выйдет. Она была, есть и всегда будет — никчёмной.
Iona Энди, дорогая. Послушай, уже после семи. Не трать хороший блеск для губ зря.
Andie Что ты делаешь?
Duckie Мне нужно было в дамскую комнату, так что я решил зайти сзади.
Andie Я уверена, что туалеты есть повсюду!
Duckie Мне не девять, Энди, я это знаю.
Duckie Эй, чувак! В следующий раз я тебе жопу настучу! Вот и всё!
Andie Что будешь пить?
Duckie Да знаешь, пиво, скотч, сок... что угодно.
Steff Почему бы тебе не пойти принять душ, ты выглядишь ужасно.
Steff [спорит с Блейном] Как её зовут... Эдди?
Andie Ну давай. Рассказывай все до мелочей. Как дыхание смешалось, как сердце бешено колотилось, как запотели окна. Хочу всю правду.
Iona Не хочу тебя разочаровывать, но ничего не случилось.
Iona Ничего?
Andie Ну, не совсем ничего. Я его поцеловала.
Iona В каком месте?
Andie Да брось.
Duckie Конец месяца, закончились одноразовые накладки на унитаз!
Andie Знаешь, это так безумно — чтобы врагом мог стать тот, кого ты никогда не встречал и даже не разговаривал.
Andie Ты сегодня пойдёшь на занятия?
Duckie Не знаю, готов ли я морально.
Duckie Ах, дамы. Дамы. Может, я смогу устроить сделку, чтобы кто-то из вас или обе вы были беременны к праздникам. Что скажете?
Jack Ты можешь любить Энди, но это не значит, что она ответит тебе взаимностью. Может и ответит, а может и нет — я хочу сказать, что заставить это случиться нельзя. Либо будет, либо нет. Всё решает сердце.
Iona [заканчивает прикалывать документы на витрину] Аплодисменты, аплодисменты, АПЛОДИСМЕНТЫ.
Iona О, почему бы нам не начать стариками и не становиться моложе? Я тебе завидую. По-настоящему *завидую*!
Andie Айона, ты слишком увлекаешься ностальгией.
Blane Ублюдок.
Duckie Отвали, задница!
Jack Боже, так напоминает мне твою маму. Она всегда носила розовое. И в этом она выглядела просто прекрасно.
Iona Хочешь примерить? Готова поспорить, тебе очень пойдёт! У тебя попа на пятнадцать лет моложе моей. Раньше у меня была отличная попа. Правда, я её обожала! Жаль, что нет фотографий. Хочешь примерить?
Benny Hanson Я тебя знаю. Ты в моём классе по математике.
Andie Спортзал.
Benny Hanson Тебя зовут Джим?
Duckie Смотришь ты в будущее или нет — оно всё равно наступит, правда?
Iona Я хороша в постели. Может, мне стать шлюхой?
Jack Когда я в последний раз говорил тебе, какая ты красивая?
Andie Примерно вчера.
Steff Энди, ты стерва.
Duckie Моя девушка там, а я здесь. Она — девушка и моя подруга, значит она моя девушка. Но она там, а я здесь! Ты же чувственный, сексуально активный парень. Ты должен понимать, как это больно!
Blane Как дела?
Duckie У тебя просто вулканический прикид. Просто шикарный.
Andie Вулканический?
Duckie Ну, знаешь, горячий, опасный.
Jack Перевернуть старую жизнь с ног на голову.
Duckie Ну, что ж, удачи тебе. Если Тина Тернер смогла, значит и Джек Уолш сможет.
Steff Мы будем стрелять по мишеням или как? Потому что, если стрелять, то надо зажечь.
Blane Эй, пойдём наверх, а? Давай.
Andie Слушай, я сюда не ради того, чтобы тебя развлекать. Хорошо? Это была не моя идея.
Blane Заткнись, Бенни.
Benny Hanson Ты — п****с, Блейн.
Andie Не могу поверить, что я сегодня вечером реально пожалела тебя, отсталывый маленький карлик!
Jack Хороший поцелуй способен свести с ума любого.
Duckie Я остаюсь и всегда останусь Уткиным.
Terrence Она в спальне собирается. Может, скажешь ей пошевелить хвостом? Мы опаздываем.
Iona Он — яппи, но такой милый. У него есть работа. Он гетеросексуал. Клянусь, я так далеко впереди, что в следующий раз, когда ты меня увидишь, я, наверное, уже буду выбирать сервизы.
Iona Любовь — это ужасно, правда?
Jack С каких пор дочь должна знать больше отца? Я был слепым дураком.
Iona О, блин! Почему я не могу это сделать?
Andie Ты должна нажать кнопку промежуточного итога, я же тебе говорю.
Jack Что бы я делал без твоих постоянных придирок?
Andie Ты правда хочешь, чтобы я ответила на это?
Jack Школа тебе нравится?
Andie Нет. Но так всегда.
