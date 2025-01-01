BlaneНо купить её ты не мог, вот что тебя убивает, да? Стеф? Вот именно, Стеф. Она считает тебя ничтожеством. И в глубине души ты знаешь, что она права.
DuckieВ туалете у мальчиков у нас нет ничего из этого! Подожди-ка! У нас нет ничего такого... у нас нет дверей на кабинах в туалете для мальчиков, у нас нет... что это? Что это? У нас нет торгового автомата с конфетами в туалете для мальчиков!
DuckieНу, это очень приятно. Я рад. Но вот... вот в чём дело, Энди. Меня особо не волнует, нравлюсь я тебе или нет, потому что я живу тем, чтобы нравиться тебе, и... и я больше не могу тебя любить. Так что... когда тебе будет совсем плохо и... и больно, и сердце разбито в клочья, не жди от меня поддержки, потому что... потому что... может быть, впервые в жизни меня не будет рядом!
SteffО, правда? Я видела, как твоя мать на тебя наезжает, Блейн. Это жестоко. Когда Билл и Джойс с тобой покончат, ты не поймёшь, куда тебе идти — на х... или в плавание... Слушай, мне уже реально надоела эта болтовня, ладно, Блейн? Если хочешь свою долю дешёвой тёлки — ну и берите, понимаешь. Но если возьмёшь — друга у тебя не будет.
DuckieАх, дамы. Дамы. Может, я смогу устроить сделку, чтобы кто-то из вас или обе вы были беременны к праздникам. Что скажете?
JackТы можешь любить Энди, но это не значит, что она ответит тебе взаимностью. Может и ответит, а может и нет — я хочу сказать, что заставить это случиться нельзя. Либо будет, либо нет. Всё решает сердце.
Iona[заканчивает прикалывать документы на витрину]Аплодисменты, аплодисменты, АПЛОДИСМЕНТЫ.
IonaО, почему бы нам не начать стариками и не становиться моложе? Я тебе завидую. По-настоящему *завидую*!
JackБоже, так напоминает мне твою маму. Она всегда носила розовое. И в этом она выглядела просто прекрасно.
IonaХочешь примерить? Готова поспорить, тебе очень пойдёт! У тебя попа на пятнадцать лет моложе моей. Раньше у меня была отличная попа. Правда, я её обожала! Жаль, что нет фотографий. Хочешь примерить?
Benny HansonЯ тебя знаю. Ты в моём классе по математике.