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Милашка в розовом
Милашка в розовом, 1986: актеры и роли
Pretty in Pink
Милашка в розовом
1986 / США
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Милашка в розовом, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ховард Дойч
Howard Deutch
В ролях
Молли Рингуолд
Molly Ringwald
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Джон Крайер
Jon Cryer
Энни Поттс
Annie Potts
Джеймс Спэйдер
James Spader
Эндрю МакКарти
Andrew McCarthy
Джим Хейни
Jim Haynie
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