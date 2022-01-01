Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Рука на миллион
Рука на миллион, 2014: актеры и роли
Million Dollar Arm
Рука на миллион
2014 / США
Трейлер
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Рука на миллион, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг Гиллеспи
Craig Gillespie
В ролях
Джон Хэмм
Jon Hamm
Билл Пэкстон
Bill Paxton
Алан Аркин
Alan Arkin
Бар Пали
Bar Paly
Лэйк Белл
Lake Bell
Аасиф Мандви
Aasif Mandvi
Сурадж Шарма
Suraj Sharma
Отем Диал
Эл Сапьенза
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало