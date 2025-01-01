Ralph Mowry Есть новая история про Бо Каллахан для тебя.

Sonny Weaver Jr. Не уверен, что хочу это слушать. Знаешь, прошлый раз ты меня так подвёл.

Ralph Mowry Только что поговорил с Джеком Тейтом в Вашингтоне. Он сказал, что как только узнали, что у них пятый выбор, первым делом разослали копию своего плейбука всем кандидатам, в которых они были заинтересованы.

Sonny Weaver Jr. Верно. Мы делаем то же самое.

Ralph Mowry Нет, у них там небольшой особый ход. Они приклеивают к последней странице купюру на 100 долларов.

Ralph Mowry Итак, когда они проводят собеседования с кандидатами и спрашивают их, читали ли они весь плейбук, естественно, все скажут да. Примерно половина упомянут об этих деньгах. Но другая половина — нет. Так что, когда им рассказывают про купюру в 100 долларов, большинство парней стесняются. Они запинаются. Признаются, что не читали весь материал. Но скажи мне, что сделал твой парень Бо Каллахан.

Sonny Weaver Jr. Знаешь, мне действительно не нравится играть в эту игру с тобой.

Ralph Mowry Спроси.

Sonny Weaver Jr. Ладно. Что сделал Бо Каллахан?

Ralph Mowry Он сказал, что прочитал плейбук, а потом ничего не сказал.

Ralph Mowry Он не знал о купюре в 100 долларов, Сони. Он солгал. Он никогда не читал весь плейбук.

Sonny Weaver Jr. Так что? Многие парни не читают.

Ralph Mowry Да. Но когда они предъявляют ему это и рассказывают про деньги, он снова солгал. Он сказал что-то вроде: ох да. Теперь помню. Хорошая шутка. Хорошая, ребята. Джек сказал, что он единственный, кто солгал и затем имел смелость встать на защиту лжи. Сказал, что это была вторая по странности реакция на историю с купюрой в 100 долларов. Хочешь узнать, что было на первом месте?

Ralph Mowry Один мальчик отправил обратно купюру в 100 долларов. Этот мальчик положил её в открытку и написал на открытке: Сохраните это на тот момент, когда я выиграю вам Супербоул.

Ralph Mowry Хочешь узнать, кем был тот мальчик?