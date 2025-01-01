Меню
Ali Как так получается, что самая главная награда в самом мужском виде спорта — это украшение?
Sonny Weaver Jr. Давай, Том. Повторяй за мной, ты, блин, пожиратель блинов.
Sonny Weaver Jr. Я хочу вернуть свои драфт-пики, и хочу Дэвида, чёрт побери, Патни, просто потому что мне так хочется.
Rick the Intern Вам газировки?
Sonny Weaver Jr. Нет, я не хочу газировку! Ни один кливлендец НИКОГДА не говорил "газировка." Никогда! Мы, кливлендцы, говорим "поп."
Сонни Уивер-младший [спорит с Пеном] Я делаю свою работу, ты — свою. Твоя работа — тренировать команду, которую я тебе даю. В Далласе у вас по-другому?
Тренер Пен Да, по-другому. Там выигрывают.
[показывает кольцо Супербоула]
Тренер Пен Очень часто!
Сонни Уивер-мл. Ты устроил бардак в моём офисе?
Брайан Дрю Обменивай меня.
Сонни Уивер-мл. Ты что, правда устроил бардак в моём офисе?
Брайан Дрю Да. Я зол.
Сонни Уивер-мл. Если ты зол, звони своему агенту, хорошо? Пусть он с тобой разговаривает. Для этого он и нужен.
Брайан Дрю Нет, Сонни. Ты будешь говорить со мной. Мужик с мужиком. Ты мне это должен.
Сонни Уивер-мл. Я тебе должен? Я тебя выбрал на драфте.
Брайан Дрю Твой отец выбрал меня.
Сонни Уивер-мл. Нет, Дрю, я тебя выбрал. Я мог быть в Сан-Франциско, но мой отец даже не смотрел в твою сторону, пока я ему не сказал.
Sonny Weaver Jr. [по телефону с мамой] Ты в Твиттере?
Barb Weaver Ты нет?
Coach Penn [входит с горящими бумагами в руках] Извини, Сонни, я не в самый удачный момент?
Sonny Weaver Jr. Мне надо идти, мам!
[повесил трубку]
Coach Penn Это анализ драфта, над которым мы все работали последние две недели...
[бросает горящие страницы на стол]
Rick the Intern [фоново] Пожар! Али, пожар! АЛИ, ПОЖАР!
Ali Иду!
[входит с огнетушителем и тушит огонь]
Ali Кофе, господа?
Sonny Weaver Jr. С удовольствием.
Coach Penn Легкий, с сахаром, дорогая, спасибо.
Ali А вам, идиоты, ничего не налью.
[уходит]
Coach Penn Мне она нравится.
Sonny Weaver Jr. Никто не может остановить тикающие часы. Но... великие, настоящие великие всегда находят способ замедлить их ход.
Sonny Weaver Jr. [обсуждают потенциального игрока] Выглядит как Тарзан, играет как Джейн.
Coach Penn Твоё мнение. Он играет в моей системе.
Sonny Weaver Jr. Он не блокирует!
Coach Penn Мне не нужно, чтобы он блокировал, мне нужно, чтобы он бегал! А он бегает, как чёрт из табакерки. Это снимает давление с моей атаки. Понял? В раздевалке у меня пятьдесят два Тарзана, мне нужна Джейн!
Sonny Weaver Jr. Позволь мне кое-что сказать, Вонте, и у меня мало времени, так что слушай меня внимательно, хорошо? Ты меня слушаешь?
Vontae Mack Да.
Sonny Weaver Jr. Не пиши в Твиттере. Ради всего святого, просто остановись. Удали свой профиль, уйди из интернета, не делай этого с собой.
Vontae Mack Не понимаю, почему тебе важно, что я делаю. Я могу делать что хочу, да?
Sonny Weaver Jr. Конечно... конечно, можешь, Вонте. Но теперь каждый генеральный менеджер в лиге прочитал твой твит или как там их называют. И все сделали для себя вывод, что Вонте Мак, как бы он ни был талантлив, это парень, который любит поговорить, понял? Любит распускать слухи, охотно заявляет всему миру любую глупость, которая у него на уме. И будь то твое божье право или нет, Вонте, ГМы ненавидят эту фигню, понял? Мы это терпеть не можем.
Vontae Mack Вы ошиблись, мистер Уивер.
Sonny Weaver Jr. Нет, Вонте, я заключил сделку. И ты станешь великим игроком в НФЛ, если не умудришься себя же похоронить до конца этого дня.
Sonny Weaver Jr. Привет, мам.
Barb Weaver Ты продала корову за волшебные бобы.
Sonny Weaver Jr. Что?
Barb Weaver Ты могла бы украсть Рэя Дженнингса на седьмом!
Sonny Weaver Jr. Как весь мир об этом узнал, мам?
Barb Weaver Потому что Вонте Мак только что твитнул.
Sonny Weaver Jr. Он твитнул?
Barb Weaver Да, вот. «Агент только что позвонил. Браунс меняют за первый номер. Извини, Клив, получаешь Бо, а не Вонте. Глупый ход.»
Sonny Weaver Jr. Ты в Твиттере?
Barb Weaver А ты нет?
Sonny Weaver Jr. Можем поговорить о футболе? Просто о футболе, всего тридцать секунд?
Ali Мы всегда можем поговорить о футболе.
Sonny Weaver Jr. [своим скаутам] Я сейчас изо всех сил стараюсь не потерять терпение с вами тремя, но вы не облегчаете мне задачу.
[первые строки]
Chris Berman Тридцать две команды, семь раундов, 224 молодых парня, которые сегодня станут игроками Национальной футбольной лиги. День, когда меняются судьбы, решаются судьбы, рождаются династии, а время неумолимо идёт. Конечно, я говорю о... Дне драфта.
Rick the Intern Как ты до такого додумался?
Sonny Weaver Jr. Я был в ярости!
🧡
Sonny Weaver Jr. Да, и когда у тебя колено отказало, и тебя никто не хотел, я всё равно продлил тебе контракт, и, кажется, даже повысил зарплату, потому что верил в тебя.
Brian Drew Тогда почему выбрали Каллахана?
Sonny Weaver Jr. Ты знаешь почему.
Brian Drew Тогда обменяй меня.
Sonny Weaver Jr. Я сделаю то, что лучше для команды.
Rick the Intern Я сказал ему, что ты занят, а он мне в ответ: «Пойди, э-э, потрахайся с моей мамой»... а она, знаешь, умерла, так что... я — я ему этого не сказал...
Тренер Пенн Дай-ка я правильно понял: за один день ты умудрился потратить подбор первых и вторых раундов на три года вперёд. Так?
Сонни Уивер младший Да.
Тренер Пенн Я ухожу, Сонни.
Сонни Уивер младший Не уходи.
Тренер Пенн Я не могу тренировать команду без будущего.
Tony 'Bagel' Bagli Слышал про Брайана Дрю?
Sonny Weaver Jr. Нет. А что насчёт него?
Tony 'Bagel' Bagli Он зашёл сюда вчера, немного потренировался. Угадай, на сколько он присел.
Sonny Weaver Jr. Ему нельзя приседать.
Tony 'Bagel' Bagli Четыреста! Четыре сотни! Я знаю! А ещё впечатляет его бросковая рука. Твой звёздный ресивер Андре Белло рассказывал мне о тех секретных тренировках, которые они делали вместе всю зиму. Ты знаешь об этом?
Sonny Weaver Jr. Да.
Tony 'Bagel' Bagli Да, ну, Андре думает, что Брайан теперь может бросать на целых пятнадцать ярдов дальше. Я не поверил этому, пока не увидел, какой вес он поднял на жиме.
Sonny Weaver Jr. Сколько он поднял на жиме?
Tony 'Bagel' Bagli Он поднял на жиме 250 фунтов, 25 раз.
[пантомима жима лежа]
Tony 'Bagel' Bagli Просто, бах, бах! Смысл: Брайан Дрю в лучшей форме за всю жизнь.
Али Ты не думаешь, что Коллахан нормальный?
Тренер Пенн Я считаю, что Коллахан может быть лучшим новичком на драфте. Но я терпеть не могу новичков-квотербеков. Они тупые и боятся.
Али Не те, что хорошие.
Тренер Пенн У нас уже есть хороший. Его зовут Брайан Дрю. Он может вести мою атаку, как профи. Так что я пытаюсь понять, почему я должен отдать будущее франшизы и потом сидеть и учить какого-то новичка, не знаю, всему — сдвигам, розыгрышам, защите, отсчётам снэпов, сигналам, проверкам со мной, Дабл Икс, джету, айс-криму, тридцати шести, контру, нагому ваглу на шестнадцать-девять Теннеси Фри. Понимаешь, о чём я?
Али Не унижай меня. Ты знаешь, что я понимаю, о чём ты говоришь. Я посвятил этой игре всю жизнь, как и ты.
Coach Penn У меня был выбор команд, которые можно тренировать, Санни, и я выбрал эту команду, понял? Я выбрал тренировать *эту* команду. Не ту, что ты придумываешь на ходу, потому что твой старик умер на прошлой неделе и ты назначаешь одного из своих менеджеров.
Sonny Weaver Jr. Что ты только что сказал?
Coach Penn Извини, а это должно быть тайной?
Sonny Weaver Jr. Знаешь, у нас здесь моего старика зовут тренер Уивер. И да, мой отец умер на прошлой неделе. Так что в следующий раз, когда будешь упоминать его имя, по крайней мере при мне, говори с каким-нибудь черт## уважением, потому что он это заслужил.
Brian Drew Я уже восемь сезонов в этой лиге. Я выходил в плей-офф. Я знаю систему, которую хочет вести Пенн, и уверен, что смогу с ней справиться. Я вкалывал в межсезонье. Я поставил планку высоко. Я в отличной форме. Чувствую себя на десять лет моложе. Чёрт возьми, говорю тебе, лучшая штука для этой команды в этом сезоне — это я.
Sonny Weaver Jr. Закончишь?
Brian Drew Нет.
Sonny Weaver Jr. Тогда заканчивай. А потом — работай дальше. Если я тебя обменяю — обменяю. Если нет — значит нет. Сделай себе одолжение. Забудь про Брайана. Не думай про Бо. И, что самое важное, не отвлекай меня своей ерундой сейчас, Брайан. Я работаю!
[повторяющаяся фраза]
Sonny Weaver Jr. Вас призывают в НБА только один раз.
Sonny Weaver Jr. Чёрт возьми, я обожаю эту работу.
Vontae Mack Каллэган — позёр.
Sonny Weaver Jr. Да? И что ты знаешь такого, чего не знают все скауты и тренеры на свете?
Vontae Mack Я знаю, что в прошлом году его сбили с ног двенадцать раз.
Sonny Weaver Jr. Нет, одиннадцать. Было одиннадцать раз.
Vontae Mack Да ну? Четыре из них — мои. За одну игру.
Sonny Weaver Jr. Помню. Я... я видел твои лучшие моменты. Но помню и то, что он тебя обыграл.
Vontae Mack Смотри ещё раз. Не на меня смотри, смотри на него. Смотри, как я сбиваю его с ног четыре раза за одну игру. А потом — смотри, что будет дальше.
Sonny Weaver Jr. Что будет дальше после чего?
Vontae Mack Просто смотри.
Ali Вы выбрали Вонте. Вау.
Sonny Weaver Jr. Три выбора в первом раунде, чтобы взять парня, которого я мог взять с самого начала.
[смеётся]
Sonny Weaver Jr. Чёрт, я раньше думал, что у меня это хорошо получается.
Ali Ну, это ещё предстоит выяснить. Иногда правильный путь — самый мучительный. Это дар, Сонни. Ты видишь то, чего другие не видят. Это одна из причин... одна из причин, почему я тебя люблю.
Max Stone У меня есть предложение за первый номер.
Sonny Weaver Jr. Да? Я слушаю. Что ты предлагаешь?
Max Stone Вот что у нас есть. Морис Кастильо, Антонио Тейлор, наш выбор в первом раунде в следующем году и в году после. Это два первых номера и топовый бегущий...
Sonny Weaver Jr. Я их знаю, Макс.
Brandon Russ Тогда ты понимаешь, что это честное предложение.
Sonny Weaver Jr. Меня заинтересовало.
Max Stone Отлично. Тогда заключаем сделку.
Sonny Weaver Jr. Ну, мне нужно время.
Max Stone Время? Сонни, времени у нас обоих нет. Заключай сделку.
Sonny Weaver Jr. Дай час.
Brandon Russ Дадим тебе половину этого.
Sonny Weaver Jr. Ладно, у Денвера пять выборов. У Джэксонвилля — шесть.
Marx Да, но Денвер не возьмёт Каллахана. У них есть Херрод, он — олл-Про. Так что если Аризона откажется, Джэксонвилл сразу его заберёт.
Sonny Weaver Jr. Если и они не откажутся.
O'Reilly А наш друг Том Майклс схватит его на седьмом. Чёрт!
Sonny Weaver Jr. В Джэксонвилле есть этот парень — генменеджер. Как его зовут?
Marx Джефф Карсон.
O'Reilly Новичок.
Sonny Weaver Jr. [зарождается идея] Правильно, Джефф Карсон.
Sonny Weaver Jr. Я только что говорил по телефону с Максом Стоуном.
Coach Penn Да? Как там дела в Баффало?
Sonny Weaver Jr. Ну, значит, ты его не спрашивал, когда звонил ему за моей спиной.
Coach Penn Макс — мой старый друг. Он звонит поздравить нас с Каллаханом, а я высказываю своё мнение по этому поводу.
Sonny Weaver Jr. Он тебе звонил или ты ему?
Coach Penn Сегодня такой сумасшедший день. Кто тут что запомнит?
Sonny Weaver Jr. Да ну? Вот попробуй запомнить: я могу и уволю тебя к чёрту.
Coach Penn Тогда сделай это, Сонни.
Sonny Weaver Jr. Ты правда думаешь, что я отдам Бо Каллахана за Тейлора и Кастильо? Хм? Морис Кастильо?
Coach Penn И драфт-пики, хорошо? Не забывай про драфт-пики, Сонни. Ты же знаешь, что это такое, верно?
Sonny Weaver Jr. На столе предложение от Баффало.
Ali Слышал. Что думает военкомат?
Sonny Weaver Jr. Мнения разделились. Пенн хочет, чтобы я сделал этот ход.
Ali А ты нет?
Sonny Weaver Jr. Нет.
Ali Почему?
Sonny Weaver Jr. Потому что я знаю в сердце и нутре, что если я сделаю этот обмен с Баффало, то в этом году я не смогу выбрать игрока. Всё, что я получу взамен — это будущие драфт-пики за парня, которого Молина приведёт на моё место. Я здесь уже два года, Али. Два года. Мне ни разу не дали шанса увидеть, что может команда, собранная мной. В первый год — это была команда моего отца. В прошлом — Дрю выбыл, прежде чем я смог понять, что у нас есть. Потом я застрял с Пенном, с которым я до сих пор пытаюсь разобраться, как работать. Это наконец-то должен быть мой сезон. Я просто хочу команду, какую хочу. Один раз.
Ali Так почему ты достаёшь меня, если уже всё решил?
Ali [Сонни ведёт её обратно в кладовку] Ну?
Sonny Weaver Jr. Ну и что ты хочешь?
Ali Честно...
[вздыхая]
Ali Я не хочу быть тайной.
Sonny Weaver Jr. Ладно. Тогда не будем тайной.
Coach Moore Слушай, я люблю Бо. Мои тренеры его любят. Чирлидерши его любят. Болельщики его любят. Все его любят.
Sonny Weaver Jr. Тогда почему ни один из его товарищей по команде не пришёл на его день рождения?
Coach Moore Ты шутишь?
Sonny Weaver Jr. Имеет значение.
Coach Moore Ты хочешь этого парня разнести в пух и прах или что?
Sonny Weaver Jr. Нет, я просто хочу услышать твоё мнение. Мне кажется странным, что никто из команды не пришёл на 21-й день рождения своего одноклубника.
Coach Moore Не знаю, Сонни. Как тебе кажется, что более вероятно? Что никто из 85 человек не пришёл на вечеринку капитана? Или может быть, когда полиция приехала и поняла, что мои парни ни в чём не виноваты, они решили не записывать имена игроков, чтобы не портить жизнь нормальным ребятам?
Sonny Weaver Jr. Слушайте, у всех остальных есть причины не брать Бо Каллахана. У тебя их нет. Дай мне шестой номер... дай мне шестой, а я отдам тебе наш выбор во втором раунде в этом году и во втором раунде в следующем.
Coach Penn Что сделать?
Jeff Carson [его люди в штабе бурчат] О! Звучит здорово, Сонни. Я что, идиот?
Sonny Weaver Jr. Я просто наметки делаю, Джефф.
Jeff Carson Два выбора во втором раунде за шестой номер? Я не дурак.
Sonny Weaver Jr. Я бы отдал первые, но я их уже продал.
Jeff Carson Ну, тебе придётся постараться получше. Блин, время идёт.
Sonny Weaver Jr. Я знаю. Денвер ещё не выбрал, но они сделают это в любую секунду, понял?
Jeff Carson Чёрт возьми, чувак. Что ты знаешь? Что ты знаешь?
Sonny Weaver Jr. О чём?
Jeff Carson О этом! Об этой штуке! Что—что с Каллаханом?
Sonny Weaver Jr. Ничего. Нам больше нравится Вонте.
Jeff Carson Рэмс забрали мой пик. Всё пошло наперекосяк.
Sonny Weaver Jr. Помни Супербоул '89?
Ali 49-еры против Бенгалс. 49-еры отстают на три очка, осталось 3:20. Победная 93-ярдовая атака, Тейлор обыгрывает слабого защитника и приносит тачдаун на десять ярдов.
Sonny Weaver Jr. Да, но до этой атаки. Джо Монтана в кругу, да? И невероятно, он вдруг замечает актёра Джона Кэнди на трибуне. Указывает на него и спрашивает ребят в кругу: «Эй, это не Джон Кэнди?» Они не могли поверить в его храбрость. Быть таким спокойным в такой игре, в этот момент. Его ребята сразу расслабляются, они идут, эээ...
Ali 93 ярда.
Sonny Weaver Jr. 93 ярда. Монтана бросает короткий пас Тейлору. 49-еры выигрывают Супербоул.
Ali Отличная игра.
Sonny Weaver Jr. Это была отличная игра.
Sonny Weaver Jr. Кто бы мог подумать, что для него это так много значит? Назвать в его честь простое тренировочное поле. Боже, он гордился... гордился самыми странными вещами.
Ali Он был твоим отцом, Сонни. Что это было? Почему... почему ты так его ненавидел?
Sonny Weaver Jr. Я не ненавидел своего отца. Я... знаешь, все всегда ругают меня за то, что я уволил своего отца.
Ali Но ты это сделал. Я был здесь в тот день.
Sonny Weaver Jr. Это была моя мать.
Ali Что?
Sonny Weaver Jr. Это была моя мать. Послушай, не пойми неправильно. Я тот, кто его уволил. Но именно моя мать попросила меня сделать это.
Sonny Weaver Jr. Вау. Аризона взяла корнера.
Jeff Carson Чёрт. Старкс был моим запасным.
Sonny Weaver Jr. Не повезло, но, эй, Каллахан всё ещё в игре. Кто выбирает пятым?
Jeff Carson Бронкос, и они не возьмут Каллахана. У них уже есть Мэтт Херрод. Им Каллахан не нужен.
Sonny Weaver Jr. Да, думаю, ты прав. Думаю, они возьмут того большого парня из Орегона — Дирборна, левого тэкла. Поздравляю, Джефф. Похоже, у тебя теперь Бо Каллахан — квотербек «Джэксонвилл Джагуарс».
Jeff Carson Ты должен быть со мной откровенным.
Sonny Weaver Jr. По какому поводу?
Jeff Carson Что не так с Каллаханом? Почему все его обходят стороной? Почему-ты почему его не взял?
Sonny Weaver Jr. Я же говорил, нам Вонте нравится больше.
Sonny Weaver Jr. Рик, что ты делаешь?
Rick the Intern Кто-то сломал мой компьютер. Ты можешь в это поверить? В смысле, на нём была вся моя жизнь, и... Не знаю. Кто вообще так мог?
Sonny Weaver Jr. Это я. Я кинул его об стену. Да. Извини.
Rick the Intern Зачем ты это сделал?
Sonny Weaver Jr. Слушай, я потерял голову, понял? Весь день я себя только подставлял. Слушай, мы тебе купим новый, хорошо? Лучше, с кучей наворотов. Сегодня ты был настоящим солдатом, ты этого не заслуживаешь.
Sonny Weaver Jr. Привет, тренер. Сонни Уивер.
Coach Moore Ну, ты скоро будешь очень доволен. Бо Каллахан — одна из моих лучших находок.
Sonny Weaver Jr. Что ты можешь мне о нём сказать?
Coach Moore То, что я уже сказал — он одна из моих лучших находок.
Sonny Weaver Jr. Что-то ещё?
Coach Moore У тебя же есть записи. Он настоящий, Сонни. Не заморачивайся, как твой отец бы сделал. Без обид.
Ralph Mowry Есть новая история про Бо Каллахан для тебя.
Sonny Weaver Jr. Не уверен, что хочу это слушать. Знаешь, прошлый раз ты меня так подвёл.
Ralph Mowry Только что поговорил с Джеком Тейтом в Вашингтоне. Он сказал, что как только узнали, что у них пятый выбор, первым делом разослали копию своего плейбука всем кандидатам, в которых они были заинтересованы.
Sonny Weaver Jr. Верно. Мы делаем то же самое.
Ralph Mowry Нет, у них там небольшой особый ход. Они приклеивают к последней странице купюру на 100 долларов.
Sonny Weaver Jr. Зачем?
Ralph Mowry Итак, когда они проводят собеседования с кандидатами и спрашивают их, читали ли они весь плейбук, естественно, все скажут да. Примерно половина упомянут об этих деньгах. Но другая половина — нет. Так что, когда им рассказывают про купюру в 100 долларов, большинство парней стесняются. Они запинаются. Признаются, что не читали весь материал. Но скажи мне, что сделал твой парень Бо Каллахан.
Sonny Weaver Jr. Знаешь, мне действительно не нравится играть в эту игру с тобой.
Ralph Mowry Спроси.
Sonny Weaver Jr. Ладно. Что сделал Бо Каллахан?
Ralph Mowry Он сказал, что прочитал плейбук, а потом ничего не сказал.
Sonny Weaver Jr. Так?
Ralph Mowry Он не знал о купюре в 100 долларов, Сони. Он солгал. Он никогда не читал весь плейбук.
Sonny Weaver Jr. Так что? Многие парни не читают.
Ralph Mowry Да. Но когда они предъявляют ему это и рассказывают про деньги, он снова солгал. Он сказал что-то вроде: ох да. Теперь помню. Хорошая шутка. Хорошая, ребята. Джек сказал, что он единственный, кто солгал и затем имел смелость встать на защиту лжи. Сказал, что это была вторая по странности реакция на историю с купюрой в 100 долларов. Хочешь узнать, что было на первом месте?
Sonny Weaver Jr. Ч### возьми, Ральф, просто скажи.
Ralph Mowry Один мальчик отправил обратно купюру в 100 долларов. Этот мальчик положил её в открытку и написал на открытке: Сохраните это на тот момент, когда я выиграю вам Супербоул.
Sonny Weaver Jr. Классно.
Ralph Mowry Хочешь узнать, кем был тот мальчик?
Sonny Weaver Jr. Нет!
Ralph Mowry Это был Брайан Дрю.
Anthony Molina Что могу сказать, Рич? Мне нравится быть здесь, мне нравится ощущать эту энергетику, и мне нравится иметь первый номер на драфте.
Rich Eisen Надеюсь, тебе понравится им владеть, потому что ты точно многим пожертвовал, чтобы его получить.
Anthony Molina Для протокола — я вообще ничего не делал. А «много» — понятие относительное.
Rich Eisen Играешь в загадку. Мне нравится. Давай, между нами, без камер, кого возьмёшь под первым номером?
Anthony Molina Думаю, это будет неспортивно, испортит всю интригу.
Rich Eisen Энтони Молина. Ничего не говорит.
Thompson О, чувак, это уже твоя пятая пицца.
Marx Я ем, когда нервничаю. Не заставляй меня чувствовать себя виноватым.
Thompson Да, у меня тоже так бывает.
Sonny Weaver Jr. Теперь у меня золотой билет, Том, и если я отдам его тебе, если я отдам его тебе, ты сможешь спасти футбол в Сиэтле.
Tom Michaels Эм... а как насчёт второго выбора?
Sonny Weaver Jr. Нет. Ни за что. Нет, я хочу назад свои пики. Все. Хочу вернуть будущее этой команды на три года вперёд.
Tom Michaels Это нечестно!
Sonny Weaver Jr. Ну что, плакать будешь, Том, или хочешь сотворить маленькое чудо, пока у нас обоих не истёк таймер?
Walt Gordon Экономия в 7 миллионов решает проблему с потолком зарплат. Мы всё равно дадим фанатам то, что они хотят.
Sonny Weaver Jr. Заключи со мной сделку, Том, в шесть, и ты получишь своего вундеркинда.
Tom Michaels Что ты хочешь?
Sonny Weaver Jr. Я хочу назад свои первые номера. Все.
Tom Michaels Это безумие. Почему я должен их возвращать?
Sonny Weaver Jr. Потому что, в конце концов, никто и не узнает, Том. Ты ничего не потерял, а получаешь квотербека-мессию, которого всегда хотел, и при этом на 7 миллионов дешевле.
Tom Michaels [глядя на Уолта] Нет, не могу. Выглядел бы идиотом, будто запаниковал. Берите его. Очевидно, что вы не хотите. Я останусь при своих драфт-пиках.
Sonny Weaver Jr. Да, но ты хочешь его, Том, правда? Фанаты Сихокс хотят героя, а ты им отказал.
Tom Michaels Не так уж плохо.
Sonny Weaver Jr. Не ври мне. Я проверял все блоги и форумы фанатов Сихокс. Все требуют твоей головы. С тех пор как ты отдал Каллахана, варвары у ворот.
Sonny Weaver Jr. Ладно. К чёрту! Больше никаких предложений. Оно снято с повестки, Том. Я беру Каллахана.
Tom Michaels Стоп, стоп, нет, нет. Подожди, подожди! Ладно. Сделка есть. Я дам тебе твои выборы. Мы договорились.
Sonny Weaver Jr. [побуждая скаутов молчать, он отключает звук] Что ещё нам нужно?
Ali Спецкоманды. Патни! Возьмите Патни!
Thompson [скауты все тихо соглашаются] Дэвид Патни.
Coach Penn Да. Патни.
Tom Michaels Алло? Сонни?
Sonny Weaver Jr. [включая звук] Извини, эта сделка теперь снята с повестки.
Tom Michaels Что?
Sonny Weaver Jr. Мы живём в другом мире, чем тридцать секунд назад.
Tom Michaels Что? Чего тебе теперь надо?
Sonny Weaver Jr. Я хочу назад свои выборы и хочу Дэвида Патни. Мне нужен игрок на возврат пантов.
Tom Michaels Откуда к чёрту это взялось?
Chris Berman Генеральный менеджер Санни Уивер-младший сделал всего один выбор в первом раунде — седьмой номер. Он посыпал его волшебной пылью, загадал желание на звезду и каким-то образом превратил этот выбор не в одного, не в двух, а в трёх потенциально сильных игроков для своей команды на следующий сезон. Один выбор!
Rich Eisen Он рискнул, последовал своей интуиции и взял своих ребят. Без сомнений, теперь Кливленд Браунс — это его команда.
Sonny Weaver Jr. [после сделки с Джексонвиллом] Кто-нибудь, свяжитесь с Томом Майклсом.
Coach Penn Скажи, что ты только что не сделал этого, Сонни.
Sonny Weaver Jr. Майклс. Том Майклс.
Marx Мы... мы на повестке?
Coach Penn Скажи, что ты только что не сделал этого.
Sonny Weaver Jr. Мы только что получили шестой номер. И нет, мы не на повестке. Сейчас ходит Денвер.
Jeff Carson Ты хочешь шестого? Кого берёшь?
Sonny Weaver Jr. [смеётся] Не могу... Не могу тебе этого сказать, Джефф. Вопрос в том, хочешь ли ты провести обмен? Потому что если ты не... если ты не уверен в Каллахане, ты всё ещё можешь выйти отсюда с кучей драфт-пиков, выглядеть опытным профи, и все будут гадать, что ты замышляешь на следующий сезон.
Jeff Carson Не знаю. Не знаю, Сонни.
Sonny Weaver Jr. Слушай, Джефф, каждый год кто-то из этого зала выходит полным идиотом. Ты меня слышишь?
Jeff Carson Да.
Sonny Weaver Jr. Хорошо. Потому что завтра, я чувствую, это можешь быть ты, если не заключишь сделку.
Sonny Weaver Jr. [совершаем обмен с Сиэтлом] Ладно, это значит, что следующий выбор за нами, хорошо? Вернулись к семёрке, с которой начали. Том возьмёт Бо. Так кого мы берём?
Coach Penn Рэй Дженнингс. Берём Рэя Дженнингса.
Sonny Weaver Jr. Верно. Кливлендская элита. Разве я всем не говорил, что нам нужен бегущий? Всё ещё хочешь уволиться, тренер?
Coach Penn Что?
Sonny Weaver Jr. Это звучит как команда, которой ты хочешь тренировать? Потому что "Браунс" готовы к бою. Нам просто нужен правильный человек за рулём.
Coach Penn Я могу тренировать эту команду.
Sonny Weaver Jr. Я знаю, что можешь. Почему бы тебе не позвонить Рэю Дженнингсу? Спроси, хочет ли он стать "Браунсом". Потом скажи ему паковать вещи — он должен присоединиться к нашей вечеринке.
Coach Penn С удовольствием, босс.
Jeff Carson Что не так с Каллаханом?
Sonny Weaver Jr. Можно откровенно?
Jeff Carson Да.
Sonny Weaver Jr. Думаю, он полный провал.
Jeff Carson Что? Как? Почему?
Sonny Weaver Jr. Не знаю. Чувствую нутром. Если честно, Джефф, это вопрос характера. Но слушай, у меня есть и другие задачи. Так что если хочешь обменять номер шесть, я могу устроить это прямо сейчас.
Sonny Weaver Jr. Том, это Сонни.
Tom Michaels Господи, Мария и прочее. Должен ли я тебе благодарить, Уивер?
[все его скауты саркастично бурчат слова благодарности]
Tom Michaels Джэксонвилл на часах, и я на грани очередного безумия. Представляешь, три выбора в первом раунде и Бо Каллахан? Господи, пусть этот малыш Джон Карсон не облажается.
Sonny Weaver Jr. Это Джефф Карсон, Том, и у него нет выбора. Он у меня.
Tom Michaels Что?
Sonny Weaver Jr. Я только что обменялся с Джэксонвиллом. Теперь я на часах. Это я.
Tom Michaels Брехня.
Tom Michaels Сонни, что ты им предложил?
Sonny Weaver Jr. Нет времени на это. Я на работе. Я собираюсь выбрать Бо, Том. Если ты хочешь его больше — давай договоримся.
Anthony Molina Бо Каллахан у нас еще есть?
Tom Michaels Что, черт возьми, происходит, Сонни?
Sonny Weaver Jr. Все думают, что с парнем что-то не так, но ты не думаешь, понял? Ты сделал всё, что надо. Ты собираешься провернуть сделку века. Но для этого нужен мой выбор. Так что сделай предложение.
Jeff Carson Чёрт, Сонни, мне нужно больше. Скажи. Что ты можешь предложить лучше всего?
Sonny Weaver Jr. [думает] Последнее предложение. Берём наших вторых номеров в этом году, в следующем и в следующем за ним. Три года подряд вторые номера.
Jeff Carson [его скауты кивают в знак одобрения] Четыре. Я хочу ваши следующие четыре вторых номера.
Sonny Weaver Jr. Нет, Джефф, я так не сделаю. Оставайся со мной на планете Земля, хорошо? Ты же знаешь, что я предлагаю — это честно.
Jeff Carson Значит, три года вторых раундов?
Sonny Weaver Jr. Именно. За твой текущий выбор. А ты и твоя команда сможете собраться, разобраться и расслабиться. Это хорошая сделка, Джефф. Хорошая для нас обоих.
Jeff Carson Договорились.
Sonny Weaver Jr. Молодец, Джефф. Ты отлично справился.
Anthony Molina Ты, су## б###ь!
Sonny Weaver Jr. [делает немой жест «одна минута»] Энтони, мне нужно пять минут. Хорошо? Пять минут, а потом можешь меня увольнять.
Anthony Molina Сонни, ты — мёртвый человек.
Ali [даёт совет Сонни] Не бывает стопроцентных гарантий. В конце концов, важен только твой собственный взгляд.
Sonny Weaver Jr. Ты был прав насчёт меня, Том. Я — сумасшедший. Так что давай, используй это. Чего ты ждёшь?
Рик, стажёр У меня на линии Адам Шефтер из ESPN. Он слышал слух.
Сонни Уивер-мл. Отлично. Скажи Шефтеру, чтобы он засунул свой слух в...
Али Сонни.
Tom Michaels Я думаю о том, чтобы обменять первый номер.
Sonny Weaver Jr. Правда?
Tom Michaels Да, ну, как ты знаешь, Коннорс отлично проявил себя у нас в прошлом году. Но Каллахан выглядит так... чёрт возьми, Сонни, он станет звездой для любой команды.
Sonny Weaver Jr. Ты рассматриваешь обмен?
Tom Michaels Рассмотрю правильный вариант.
Sonny Weaver Jr. [неловкое молчание] Ну, ё-моё, Том, хоть делай вид, что позвонил мне, ладно? Что именно... что ты хочешь за него?
Vontae Mack Ну? Кого будешь брать? На твоём месте я бы выбрал молниеносного лайнбекера средней линии, который умеет разрывать дыры в защите 3-4.
Sonny Weaver Jr. Полностью согласен. Ты проверял номер Реджи Уилсона из Пердью?
Vontae Mack Честно, я вообще не нахожу это смешным.
Sonny Weaver Jr. Да ладно, Вонтэ. Просто сейчас тебе это не зашло.
Sonny Weaver Jr. Хорошо, я готов начать, Том. Наши следующие два выбора под первым номером и выбор в третьем раунде за твой сегодняшний выбор.
Tom Michaels Исправление. Твои следующие три выбора в первом раунде.
Sonny Weaver Jr. Что?
Tom Michaels Ты меня слышал.
Sonny Weaver Jr. [видит, что Али игнорирует его зов] Ты меня слышала, Рик?
Rick the Intern А, да, слышал.
Sonny Weaver Jr. Думаешь, Али меня услышала?
Rick the Intern А, нет, не думаю.
Sonny Weaver Jr. Правильный ответ. Женщины — хитрые. Проблема в том, что они умнее нас.
Ralph Mowry Бо Ридли Каллахан. Он единственный ребёнок. Мама — домохозяйка, отец — адвокат по делам о врачебной ошибке. Деньги есть. Налоги платит. Осталось три года по ипотеке. В общем, парень довольно обычный. В школе состоял в нескольких клубах. Играл эпизодическую роль в «Проклятых янки». Учился на отлично с младших классов до колледжа. Вёл себя прилично, занимался спортом и... ну, ты знаешь, бросал мяч лучше всех в штатах Вашингтон и Висконсин.
Sonny Weaver Jr. Но?
Ralph Mowry Откуда ты знаешь, что есть «но»?
Sonny Weaver Jr. Потому что ты банальный убл#док, Ральф. Так что давай. Но...
Ralph Mowry Но в последний год в Висконсине он устроил большой ужин на своё 21-летие в одном ресторане. Местные узнали, для кого праздник, и начали подтягиваться. Всё вышло из-под контроля. Менеджер вызвал полицию, когда кто-то вломился в его офис и украл деньги. И, конечно, в этом нет вины Бо.
Sonny Weaver Jr. Конечно. Но...?
Ralph Mowry Но полиция пришла и взяла у всех имена, без исключения. Было несколько сотен человек. Стандартная процедура.
Sonny Weaver Jr. Но...?
Ralph Mowry Спроси, кто там не был.
Sonny Weaver Jr. Кто не был там, Ральф?
Ralph Mowry Ни один из его товарищей по команде. Ни один не пришёл на день рождения бедняги, Сонни.
Thompson Все паникуют, Сонни. Сент-Луис выбрал Андерсона, Майами взяли Палмера.
Sonny Weaver Jr. Кто выбирает четвёртым?
Coach Penn Аризона.
Sonny Weaver Jr. Они собираются взять Каллахана?
Coach Penn Должны, но все как-то сбиты с толку. Рэмс и Долфинс взяли ожидаемых игроков, хотя Бо всё ещё был в игре. Все в панике, потому что Каллахан всё ещё доступен.
Thompson Чёрт, а что если он дойдёт до седьмого? Сихокс выбирают седьмыми. А если они возьмут Каллахана?
Coach Penn Тогда Том Майклс — генеральный менеджер десятилетия. Мне на унитаз, вырвать хочется.
Vontae Mack Есть новости?
Vontae's Agent Только что созвонились с Хьюстоном. Они на 15-м. С учётом дела с Кливлендом, это может быть твой лучший шанс.
Vontae Mack 15-й?
Vontae's Agent Но я не на 100% уверен в этом.
Vontae Mack Что это значит, чувак?
Vontae's Agent Значит, ночь может затянуться. Держи нос выше. В таких делах никогда не знаешь.
Anthony Molina Рэй, напомни мне. Под каким номером тебя выбрали? Первым? Вторым?
Ray Lewis 26-м. До сих пор больно.
Anthony Molina Ага. Ну, и это неплохо.
Walt Gordon Мы всех перебрали?
Tom Michaels Всех, у кого есть смысл просить. Пока никто не хочет переплачивать. Чёрт. Я правда думал, что Сонни Уивер клюнёт. Он же недавно потерял отца, и...
[звонит телефон; он усмехается и показывает Уолту, кто звонит]
Walt Gordon Тряхни его.
Anthony Molina Видишь это? Это называется «Погружение в подземелье». Дети час стояли в очереди, чтобы попробовать. Это ровно 15 метров от конца горки прямо в бассейн. Огромный всплеск. Кто бы ни стоял рядом — промокнет до нитки. И за это платят деньги. Мне нужно, чтобы ты создал такой всплеск, Сонни. Нам надо продавать билеты.
Sonny Weaver Jr. Я как раз пытаюсь помочь тебе в этом, Энтони, по-своему.
Anthony Molina Ты можешь помочь мне, создав всплеск. Если не можешь — придется это сделать мне, а... я не хочу этого делать, Сонни.
Sonny Weaver Jr. Чтобы было понятно, ты угрожаешь меня уволить, да?
Tom Michaels Я хочу ваш первый выбор в этом году, вашего первого тура в следующем и третьего тура — через год.
Sonny Weaver Jr. Ай. Нет, спасибо.
Tom Michaels Понимаю, как это звучит...
Sonny Weaver Jr. Звучит так, будто ты пытаешься меня кинуть.
Tom Michaels Я бы никогда на такое не пошёл. Ваш седьмой тур — это, что, бегущий с уголовным прошлым?
Sonny Weaver Jr. Ты не знаешь, кого я возьму в седьмом, Том. Я не собираюсь распродавать всё ради одного парня.
Tom Michaels Ну... а зря. У тебя там сплошное дерьмо.
Sonny Weaver Jr. Мне не нравится, что происходит между нами. Видеть, как ты целый день идёшь в другую сторону, смотреть, как ты уезжаешь этим утром, — это убивает меня. Слушай, я знаю, что я тебя разочаровал. И, может быть, эээ... может быть, это даже слишком слабое слово. Если я... если я не справился, если у меня не было нужных слов, которые ты хотела услышать, тогда я...
Ali Слушай, Сонни, эй, тебе не нужно это делать.
Sonny Weaver Jr. Дай мне договорить. Мужчины должны брать на себя ответственность. И посреди всего, что происходит, я не справился, хорошо? Я не стал сентиментальным. Я не прыгнул и не стал спрашивать, какого цвета красить спальню, знаешь, голубой или розовый. И мне бы хотелось быть одним из тех парней, которые умеют ровно клеить обои; таких папаш, которые выглядят героями, а остальных — как идиотов.
Ali Это не из-за них ты выглядишь идиотом.
Coach Penn Ты так же взволнован, как и все вокруг, что у нас первый выбор?
Ali Я особо не взволнован. Я просто управляю лимитом.
Coach Penn Ага. Как такая девчонка, как ты, вообще попала в эту игру?
Ali Юридический факультет.
Coach Penn Юрист. Значит, тебя ничто не заводит.
Ali Если я сделаю свою работу, и к началу сезона мы не потратим на игроков больше 125 миллионов, тогда я взволнована.
Tom Michaels Я реально нервничаю из-за того, что мы собираемся отдать первый номер. Коллахан может стать огромным игроком.
Walt Gordon Это верно. Но может и стоить того, если кто-то готов отдать нам кучу золота за него. Что получили Рэмс, когда несколько лет назад отдали второй номер Вашингтону?
Tom Michaels Три первых пика и один второй.
Walt Gordon Чёрт, меня бы устроило.
Tom Michaels Нам никто такого не предлагает, Уолт. Послушай... ты хочешь, чтобы весь Сиэтл требовал наши головы, потому что мы не выбрали Бо Коллахана?
Walt Gordon Наши фанаты знают толк в выгодных сделках, Том. Поэтому мы даже не подумаем об этом, если не найдём кого-то...
Tom Michaels Достаточно глупого, чтобы отдать нам больше, чем должен.
Walt Gordon Именно. Так кто самый отчаянный парень, которого ты знаешь?
Sonny Weaver Jr. После Каллахэна в этом драфте нет ни одного квотербэка, который мог бы изменить нашу команду, понял? А мы слишком далеко, чтобы его взять.
Anthony Molina Ладно, ладно. Что ещё? Наш новенький главный тренер хочет себе новенького бегущего. Рэй Дженнингс. Он — королевская кровь Кливленда.
Sonny Weaver Jr. Я знаю, чего хочет Пенн. Да ну тебя, Энтони, ты же говорил, что не лезешь в это.
Anthony Molina Тренер Пенн — обладатель кольца Супербоула. Он же раньше тренировал Ковбоев, знаешь?
Sonny Weaver Jr. Он принял команду, выигравшую Супербоул, и умудрился её загубить. В итоге его уволили. Вот нам и повезло.
Anthony Molina У Ковбоев действительно классные шлемы.
Sonny Weaver Jr. Мне нравится Вонтэ Мак. Он особенный. Он другой. Он может преобразить нашу защиту. Даже как новичок.
Anthony Molina Защита не производит фурор. Сонни, люди платят, чтобы промокнуть.
Sonny Weaver Jr. Ты хочешь, чтобы я отдал тебе первые выборы «Кливленд Браунс» на ближайшие три года?
Tom Michaels Верно.
Sonny Weaver Jr. Это же безумие, Том. Это... это не было твоим предложением.
Tom Michaels Я изменил своё предложение. Чёрт возьми, мы живём в другом мире, чем несколько часов назад. Я сделал тебе честное предложение, а ты сказал мне наслаждаться своими блинчиками.
Sonny Weaver Jr. Ты правда думаешь, что я отдам тебе свои три следующих выбора под номером один?
Tom Michaels Ты паникуешь, Сонни, и я собираюсь этим воспользоваться.
Tom Michaels Берём первым. Берём Бо Коллэна.
Sonny Weaver Jr. У меня есть квотербек.
Tom Michaels Брайан Дрю? Ты о Брайане Дрю? Чёрт, ты смешной. Этот парень едва доиграл половину сезона, прежде чем травмировался в прошлом году. У меня золотой билет, Сонни. Если я тебе его отдам, ты спасёшь футбол в Кливленде.
Sonny Weaver Jr. Врачи моего отца сказали, что стресс от тренерства может его убить, так что... конечно, он отказался уходить на пенсию. Так что теперь у меня есть выбор. Либо время, что он проведёт дома с мамой, либо ещё один год на... ещё один год на скамейке, где он может просто рухнуть прямо во время трансляции. Что делать? Я уступил маме и уволил его.
Ali Почему ты мне раньше не говорил?
Sonny Weaver Jr. Знаешь, уже столько разных версий случившегося, что я не особо люблю об этом говорить.
Ali Ты ему не говорил? Ты просто... дал ему поверить, что его единственный сын может его уволить?
Sonny Weaver Jr. Так у нас в семье принято.
Ali Сонни.
Sonny Weaver Jr. А я всего лишь хотел ему кольцо выиграть.
O'Reilly Раньше мы ничего не нашли, и сейчас не найдём. Ни одна команда не смогла. Если Каллахан не может играть в футбол, тогда никто не сможет.
Sonny Weaver Jr. Я-я понимаю. Понимаю. Но послушайте, никто не идеален. У каждого есть свои недостатки. Даже у великих. Верно? Говорили, что Монтана слишком маленький, что он поранится, будет бит, но это... это, похоже, никого не волновало, правда? Многие говорили, что Элвэй слишком силён, что он кидает слишком сильно, у него нет мягкости, но и это никого не остановило, правда? И почти все соглашались, что у Пейтона нет силы руки, что он не может бросать далеко. Но, как ни странно, это тоже не имело значения. Вы понимаете, к чему я веду, ребята? Нам нужно выяснить, в чём «что-то» Бо Каллахана. А потом решить, важно ли это. Хорошо? Решить, сможем ли мы с этим жить.
O'Reilly Ё-моё!
Sonny Weaver Jr. Что происходит?
Thompson Он падает.
Sonny Weaver Jr. Что?
O'Reilly Второй и третий номера — не Бо Коллахан. Его никто не возьмёт.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Jennifer Garner
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Kevin Costner
Гриффин Ньюман
Гриффин Ньюман
Griffin Newman
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Denis Leary
Том Уэллинг
Том Уэллинг
Tom Welling
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Ellen Burstyn
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Брэд Уильям Хенке
Кристофер Казнс
Тимоти С. Саймонс
Тимоти С. Саймонс
Timothy Simons
Уэйд Уильямс
Уэйд Уильямс
Wade Williams
Сэм Эллиотт
Сэм Эллиотт
Sam Elliott
Пэт Хили
Пэт Хили
Pat Healy
У. Эрл Браун
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Frank Langella
Дэвид Рэмси
Дэвид Рэмси
David Ramsey
Патрик Ст. Эсприт
Patrick St. Esprit
Чи МакБрайд
Чи МакБрайд
Chi McBride
