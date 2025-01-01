Ralph Mowry
Есть новая история про Бо Каллахан для тебя.
Sonny Weaver Jr.
Не уверен, что хочу это слушать. Знаешь, прошлый раз ты меня так подвёл.
Ralph Mowry
Только что поговорил с Джеком Тейтом в Вашингтоне. Он сказал, что как только узнали, что у них пятый выбор, первым делом разослали копию своего плейбука всем кандидатам, в которых они были заинтересованы.
Ralph Mowry
Нет, у них там небольшой особый ход. Они приклеивают к последней странице купюру на 100 долларов.
Ralph Mowry
Итак, когда они проводят собеседования с кандидатами и спрашивают их, читали ли они весь плейбук, естественно, все скажут да. Примерно половина упомянут об этих деньгах. Но другая половина — нет. Так что, когда им рассказывают про купюру в 100 долларов, большинство парней стесняются. Они запинаются. Признаются, что не читали весь материал. Но скажи мне, что сделал твой парень Бо Каллахан.
Sonny Weaver Jr.
Знаешь, мне действительно не нравится играть в эту игру с тобой.
Ralph Mowry
Спроси.
Ralph Mowry
Он сказал, что прочитал плейбук, а потом ничего не сказал.
Ralph Mowry
Он не знал о купюре в 100 долларов, Сони. Он солгал. Он никогда не читал весь плейбук.
Ralph Mowry
Да. Но когда они предъявляют ему это и рассказывают про деньги, он снова солгал. Он сказал что-то вроде: ох да. Теперь помню. Хорошая шутка. Хорошая, ребята. Джек сказал, что он единственный, кто солгал и затем имел смелость встать на защиту лжи. Сказал, что это была вторая по странности реакция на историю с купюрой в 100 долларов. Хочешь узнать, что было на первом месте?
Ralph Mowry
Один мальчик отправил обратно купюру в 100 долларов. Этот мальчик положил её в открытку и написал на открытке: Сохраните это на тот момент, когда я выиграю вам Супербоул.
Ralph Mowry
Хочешь узнать, кем был тот мальчик?
Ralph Mowry
Это был Брайан Дрю.