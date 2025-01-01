Elise VandeveldeЯ всегда знала. Что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что это не может длиться вечно. Что жизнь не такая, жизнь не щедра. Нельзя любить кого-то. Нельзя привязываться к кому-то. Жизнь этого тебе не простит. Она отнимает у тебя всё и смеётся тебе в лицо. Она предаёт тебя.
Elise VandeveldeЕсли я хочу верить, что Мейбел — звезда на небе, я так и поверю. Если я хочу верить, что она птица, сидящая на нашем оконном косяке, или бабочка, что уселась у меня на плече, или чёртова лягушка, которая...
Didier BontinckМейбел умерла, дорогая. Она умерла. Её нет, она больше не с нами. Но мы здесь. Я здесь. Мы должны идти дальше вместе.