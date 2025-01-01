Я всегда знала. Что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что это не может длиться вечно. Что жизнь не такая, жизнь не щедра. Нельзя любить кого-то. Нельзя привязываться к кому-то. Жизнь этого тебе не простит. Она отнимает у тебя всё и смеётся тебе в лицо. Она предаёт тебя.