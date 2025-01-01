Меню
Цитаты из фильма Разомкнутый круг

Elise Vandevelde Я всегда знала. Что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что это не может длиться вечно. Что жизнь не такая, жизнь не щедра. Нельзя любить кого-то. Нельзя привязываться к кому-то. Жизнь этого тебе не простит. Она отнимает у тебя всё и смеётся тебе в лицо. Она предаёт тебя.
Elise Vandevelde Если я хочу верить, что Мейбел — звезда на небе, я так и поверю. Если я хочу верить, что она птица, сидящая на нашем оконном косяке, или бабочка, что уселась у меня на плече, или чёртова лягушка, которая...
Didier Bontinck Мейбел умерла, дорогая. Она умерла. Её нет, она больше не с нами. Но мы здесь. Я здесь. Мы должны идти дальше вместе.
Elise Vandevelde Жизнь НЕ щедра.
[последние слова]
Didier Bontinck Передавай привет Мэйбел от меня.
Didier Bontinck Я — обезьяна. И я боюсь.
Didier Bontinck Блюграсс — это кантри в самой чистой форме.
Didier Bontinck Прощай, птичка.
Maybelle Прощай, птичка.
Didier Bontinck Я тебя люблю.
Maybelle Я тебя тоже люблю.
Didier Bontinck Умница.
Didier Bontinck [проповедуя] Ну что ж, остался ещё один бог! Остался ещё один бог! Остался ещё один бог.
