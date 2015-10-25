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Континуум
Отзывы о фильме «Континуум»
Project Almanac
Континуум
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Toporock
25 октября 2015, 23:01
Согласен с 3lik, хотел переждать пробки, а получил вполне достойный сай-фай.
Прием на самом деле, всем, всем , всем режиссерам, нужно взять на вооружение. Добротный сценарий, замешанный на гипотезе, минимум спецухи, и актеры обязательно новые, НО, самое главное, снимаем в стиле HOME VIDEO, где актеры типа превращаются в обычных людей. Из-за этого приема, не видно драматической лажи от актеров первого эшелона (Эффект бабочки, машина времени, и это про Эрика Бану), короче все хлам, на за другие бабки. То есть я понимаю, что Континуум некий плагиат на Эффект Бабочки, но блин эта тема не исчерпаема, и они преподали урок, как это сделать реально за три копейки. Местами даже очень весело у них получилось. Аплодисменты 8\10, и 2 сниму за смятую концовку, все таки хотелось чего то мрачного, космического, БЕСКОНЕЧНОСТИ...✊ ✊ ✊
25 октября 2015, 23:01
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Toporock
25 октября 2015, 23:01
Фрог - беги туда, тебе понравится..
25 октября 2015, 23:01
0
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3lik
25 октября 2015, 23:01
Toporock =) да согласен концовка - с намеком )))) но вот что удивило - если этот парнишка- был принят со срезанной стипендией!!!! ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ !!!!! с такими мозгами- то боюсь спросить - тех кого взяли на полное попечение - они маленькие Энштейны должны быть ))✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ [❗️
25 октября 2015, 23:01
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Toporock
25 октября 2015, 23:01
Цитата (3lik, 03/02/2015 - 18:50:37):
То что он дособрал эту машину времени, это как то натянуто все таки. В чем прикол они даже не пытались объяснить, создатели фильма хотели погрузиться сразу в запутанные перекрестные цепочки событий и влияний. Основа этого "И грянул гром" , только не последний фильм, а рассказ Брэдбери. Бесконечное разветвление возможных событий и последствий, придумывай и придумывай...✊
25 октября 2015, 23:01
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3lik
25 октября 2015, 23:01
ух =- закрутили дай бог - почаще бы такое- прям как "Интерстеллар" тоже закручено и- сочно выдано - мозг начинает, как кофемолка рубить варианты и выводы)))
а так то да- взял собрал - кидался мелкими обьясненями, что к чему -и как работает! но оставим это дело - для тех кто в теме- для простых обывателей- как уже выразился- без особых спец-эфектов- но раскадровка- замечательная! - странно почему маленький рейтинг!!!- после нашего новгоднего гумна от Росс.гос.фонда- даже очень очень - дает просра...ся )))))
25 октября 2015, 23:01
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3lik
26 октября 2015, 23:46
Ну что ! Вы ребятушки еще тут !?????? А ну ка быстренько, на просмотр✊ . Достойнейшее кинцо скажу я вам. Оператор красава, низкий поклон за передачу. Идея не нова, но подано сочно и насыщенно , уж насколько я придирчив но тут)))))) не отрывался до конца просмотра............ Ждал ну когда же придет расплата )))) время пролетело с удовольствием и массой, удовольствия от просмотра! Фильм переплюнул ожидания, хоть и шел на него с кислой миной думая все самое сочное вложили в тренер как обычно - на нет! Красочно, сочно, с драйвом! И энергия передалась залу, который улюлюкал моментами кометам акторов )))))))✊ . Так что ставлю 9 из 10. Бегите , смотрите, дома будет не такой эээффффект ......
26 октября 2015, 23:46
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Прием на самом деле, всем, всем , всем режиссерам, нужно взять на вооружение. Добротный сценарий, замешанный на гипотезе, минимум спецухи, и актеры обязательно новые, НО, самое главное, снимаем в стиле HOME VIDEO, где актеры типа превращаются в обычных людей. Из-за этого приема, не видно драматической лажи от актеров первого эшелона (Эффект бабочки, машина времени, и это про Эрика Бану), короче все хлам, на за другие бабки. То есть я понимаю, что Континуум некий плагиат на Эффект Бабочки, но блин эта тема не исчерпаема, и они преподали урок, как это сделать реально за три копейки. Местами даже очень весело у них получилось. Аплодисменты 8\10, и 2 сниму за смятую концовку, все таки хотелось чего то мрачного, космического, БЕСКОНЕЧНОСТИ...✊ ✊ ✊
То что он дособрал эту машину времени, это как то натянуто все таки. В чем прикол они даже не пытались объяснить, создатели фильма хотели погрузиться сразу в запутанные перекрестные цепочки событий и влияний. Основа этого "И грянул гром" , только не последний фильм, а рассказ Брэдбери. Бесконечное разветвление возможных событий и последствий, придумывай и придумывай...✊
а так то да- взял собрал - кидался мелкими обьясненями, что к чему -и как работает! но оставим это дело - для тех кто в теме- для простых обывателей- как уже выразился- без особых спец-эфектов- но раскадровка- замечательная! - странно почему маленький рейтинг!!!- после нашего новгоднего гумна от Росс.гос.фонда- даже очень очень - дает просра...ся )))))
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