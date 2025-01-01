Tambey 'Tammy' Tyree[Понюхать одеколон на прилавке в аптеке]Он точно воняет. Как призрак, который цепляется за место, когда тело ушло.
Tambey 'Tammy' Tyree[чтец, обращаясь к гостям вечеринки] Я из Вирджинии, сэр / Шёл всю дорогу рядом с повозкой, вожжённой быками / Ночевал на земле и шёл весь день / Пришёл в этот большой дом продать свежие яйца, что ношу в шляпе.
Peter BrentО, заходите, пожалуйста. Нам как раз нужны яйца.
Tambey 'Tammy' TyreeЕго сшили в Вирджинии / Мама моя вручную, с иголкой и тонкой нитью. / Сделала крепким, чтобы не износилось в дороге, ведь путь был долгий.
Party GuestЛюблю такие рассказы слушать.
Tambey 'Tammy' Tyree[продолжает читать] Мы шли пешком весь путь / Вагон скрипел громко, волы шли медленно / Мы шли через горы и по тропе вниз / Мамочка с папочкой и я, и один ползущий малыш, которого надо было нести / И несколько сестер разных размеров, две или три / Вот так мы шли.
Party GuestПожалуйста, продолжай. Что случилось?
Tambey 'Tammy' Tyree[пока вытирает очень пыльные книги на полке]Фу, если бы я был Господом, думаю, смог бы почти из этой кучи пыли сделать человека. А раз это с книг, он бы, скорее всего, был учёным.
Professor BrentТэмми, мы очень ценим Эрни. Он лучший друг Питера. Но его представления об удовольствиях, ну, мягко говоря, не всегда желательны.
Tambey 'Tammy' Tyree[продолжает рассказ] Видел я странные вещи, очень странные. / / Мой папаша был музыкантом / У него был старый контрабас, струны из конского хвоста. / Его музыка была такой сладкой, что птицы слетались с деревьев / И летели вместе с ним, пели, впереди и сзади / Вот это и принесло нам беду.
Party GuestРассказывай дальше, сестра. Как же птицы могут тебе мшать?
Tambey 'Tammy' Tyree[продолжает рассказ]Ну, в той стране был один разбойник с музыкальным прозвищем / Играл на арфе, как ангел, / И звали его Маленькая Арфа. / Он заметил, что птицы все покидают его / Пересмешник, сорока, маленькая буроголовая дрозд и воробей. / Так что, почти единственными, кто остался, были стервятники. / Когда они улетали, он шел за ними через болото, пока не вышел к краю тропы, / и там все птицы сидели на ветках, пока мы спали. / Было уже глубокой ночью, / и костер тлел. / Мы лежали на одеяле, спали / Мамочка, папочка и я, и один ползущий младенец, которого нужно было носить / И несколько сестер разных размеров, две или три. / Папочка прятал свой мешок с золотом в том же кожаном мешке, что и для скрипки. / Маленькая Арфа прокрался, пока мы спали, и украл кожаный мешок. / Вот так Маленькая Арфа не только украл папину скрипку с конским волосом, но и забрал наше сокровище, оставив нас плакать с ничем, кроме этой домашней рубашки, которую мама сшила для меня. / / Думаю, на этом рассказ окончен.
Peter BrentТы еще не рассказал, как ты оказался жить в этом доме.
Tambey 'Tammy' TyreeЭто было почти чудо, честно. Мы были без гроша. Выживали, подрабатывая и продавая свежие яйца. И вот однажды я шла по подъездной дорожке, надетая в это самое платье, потому что другого у меня не было. Я несла свежие яйца в шляпе. Я шла, напевая. И хозяин дома вышел наружу, взял меня за руку и сказал: / «Я беру яйца, я беру шляпу, / Я беру платье и всё, что в нем». / И тут же поцеловал меня. Он сделал из меня настоящую леди. И вырезал этот гребень для моих волос. Вот как я оказалась в этом большом доме и как жила здесь — счастливо до конца своих дней.
Tambey 'Tammy' TyreeПредставь себе, мисс Рени, что та же самая луна, что светит мне прямо сейчас, светит и на помидоры Пита!
Aunt Renie[достаёт из сундука нарядное платье]Эти вещи принадлежали бабушке Крэчер. Она была прадедушкой Питера. Вот гребень, который она носила. Тебе нужно собирать волосы, как на её портрете. Её не пускали вниз — недостаточно гламурно. Она ходила босиком рядом с повозкой отца, всю дорогу из Вирджинии. Их ограбили по пути какие-то бандиты. Осталась только корова и несколько кур.