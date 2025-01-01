Aunt Renie [достаёт из сундука нарядное платье] Эти вещи принадлежали бабушке Крэчер. Она была прадедушкой Питера. Вот гребень, который она носила. Тебе нужно собирать волосы, как на её портрете. Её не пускали вниз — недостаточно гламурно. Она ходила босиком рядом с повозкой отца, всю дорогу из Вирджинии. Их ограбили по пути какие-то бандиты. Осталась только корова и несколько кур.

Aunt Renie А потом однажды она пришла в этот дом продавать яйца. Мой дед увидел её и влюбился с первого взгляда. Они поженились на следующий день.