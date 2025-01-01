Меню
Киноафиша Фильмы Тэмми и холостяк Цитаты из фильма Тэмми и холостяк

Tambey 'Tammy' Tyree [Понюхать одеколон на прилавке в аптеке] Он точно воняет. Как призрак, который цепляется за место, когда тело ушло.
Tambey 'Tammy' Tyree [чтец, обращаясь к гостям вечеринки] Я из Вирджинии, сэр / Шёл всю дорогу рядом с повозкой, вожжённой быками / Ночевал на земле и шёл весь день / Пришёл в этот большой дом продать свежие яйца, что ношу в шляпе.
Peter Brent О, заходите, пожалуйста. Нам как раз нужны яйца.
Tambey 'Tammy' Tyree Я буду очень рад, сэр, без сомнения.
Party Guest Прекрасное у тебя платье.
Tambey 'Tammy' Tyree Его сшили в Вирджинии / Мама моя вручную, с иголкой и тонкой нитью. / Сделала крепким, чтобы не износилось в дороге, ведь путь был долгий.
Party Guest Люблю такие рассказы слушать.
Tambey 'Tammy' Tyree [продолжает читать] Мы шли пешком весь путь / Вагон скрипел громко, волы шли медленно / Мы шли через горы и по тропе вниз / Мамочка с папочкой и я, и один ползущий малыш, которого надо было нести / И несколько сестер разных размеров, две или три / Вот так мы шли.
Party Guest Пожалуйста, продолжай. Что случилось?
Tambey 'Tammy' Tyree [пока вытирает очень пыльные книги на полке] Фу, если бы я был Господом, думаю, смог бы почти из этой кучи пыли сделать человека. А раз это с книг, он бы, скорее всего, был учёным.
Professor Brent Тэмми, мы очень ценим Эрни. Он лучший друг Питера. Но его представления об удовольствиях, ну, мягко говоря, не всегда желательны.
Tambey 'Tammy' Tyree Ты хочешь сказать, что это может быть что-то интимного плана?
Tambey 'Tammy' Tyree [продолжает рассказ] Видел я странные вещи, очень странные. / / Мой папаша был музыкантом / У него был старый контрабас, струны из конского хвоста. / Его музыка была такой сладкой, что птицы слетались с деревьев / И летели вместе с ним, пели, впереди и сзади / Вот это и принесло нам беду.
Party Guest Рассказывай дальше, сестра. Как же птицы могут тебе мшать?
Tambey 'Tammy' Tyree [продолжает рассказ] Ну, в той стране был один разбойник с музыкальным прозвищем / Играл на арфе, как ангел, / И звали его Маленькая Арфа. / Он заметил, что птицы все покидают его / Пересмешник, сорока, маленькая буроголовая дрозд и воробей. / Так что, почти единственными, кто остался, были стервятники. / Когда они улетали, он шел за ними через болото, пока не вышел к краю тропы, / и там все птицы сидели на ветках, пока мы спали. / Было уже глубокой ночью, / и костер тлел. / Мы лежали на одеяле, спали / Мамочка, папочка и я, и один ползущий младенец, которого нужно было носить / И несколько сестер разных размеров, две или три. / Папочка прятал свой мешок с золотом в том же кожаном мешке, что и для скрипки. / Маленькая Арфа прокрался, пока мы спали, и украл кожаный мешок. / Вот так Маленькая Арфа не только украл папину скрипку с конским волосом, но и забрал наше сокровище, оставив нас плакать с ничем, кроме этой домашней рубашки, которую мама сшила для меня. / / Думаю, на этом рассказ окончен.
Peter Brent Ты еще не рассказал, как ты оказался жить в этом доме.
Tambey 'Tammy' Tyree Это было почти чудо, честно. Мы были без гроша. Выживали, подрабатывая и продавая свежие яйца. И вот однажды я шла по подъездной дорожке, надетая в это самое платье, потому что другого у меня не было. Я несла свежие яйца в шляпе. Я шла, напевая. И хозяин дома вышел наружу, взял меня за руку и сказал: / «Я беру яйца, я беру шляпу, / Я беру платье и всё, что в нем». / И тут же поцеловал меня. Он сделал из меня настоящую леди. И вырезал этот гребень для моих волос. Вот как я оказалась в этом большом доме и как жила здесь — счастливо до конца своих дней.
Tambey 'Tammy' Tyree [Пробую хот-дог впервые]
Peter Brent Как тебе хот-дог?
Tambey 'Tammy' Tyree [озадаченно] «Хот-дог»? Это то, что они есть?
Peter Brent Ой, что-то не так?
Tambey 'Tammy' Tyree Нет. Я, эээ, думаю, есть много вещей, с которыми я... с которыми я не совсем знакома.
Tambey 'Tammy' Tyree [после паузы, шокирована] С меня хватит, спасибо.
Tambey 'Tammy' Tyree [Кладу сэндвич и накрываю его салфеткой]
Tambey 'Tammy' Tyree Представь себе, мисс Рени, что та же самая луна, что светит мне прямо сейчас, светит и на помидоры Пита!
Aunt Renie [достаёт из сундука нарядное платье] Эти вещи принадлежали бабушке Крэчер. Она была прадедушкой Питера. Вот гребень, который она носила. Тебе нужно собирать волосы, как на её портрете. Её не пускали вниз — недостаточно гламурно. Она ходила босиком рядом с повозкой отца, всю дорогу из Вирджинии. Их ограбили по пути какие-то бандиты. Осталась только корова и несколько кур.
Tambey 'Tammy' Tyree Жаль...
Aunt Renie А потом однажды она пришла в этот дом продавать яйца. Мой дед увидел её и влюбился с первого взгляда. Они поженились на следующий день.
Tambey 'Tammy' Tyree И жили они долго и счастливо. Как в сказке.
Tambey 'Tammy' Tyree Вы так бедно разговариваете, при том что у вас столько всего.
Peter Brent Еда, крыша над головой, любовь, дети и куры! Тэмми, весь мир с ума сошёл, или это ты? А я... слушаю... почти верю?
Tambey 'Tammy' Tyree [после вытирания пыли с очень пыльной полки и замечания миссис Брент, что её мужу пора переехать] У мужчины волос в носу больше, чем у женщины, и он ими не дышит, как мы.
Mrs. Brent Тэмми, мы не обсуждаем волосы в мужском носу.
Tambey 'Tammy' Tyree Ой, простите, миссис Брент.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дебби Рейнолдс
Дебби Рейнолдс
Debbie Reynolds
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Leslie Nielsen
Сидни Блэкмер
Sidney Blackmer
Милдред Нэтвик
Mildred Natwick
Фэй Рэй
Fay Wray
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
