Akira Rai [Последние слова] Самар Ананд обезвредил 107 бомб, не получив ни царапины, и прямо сейчас, пока мы говорим, он обезвреживает свою 108-ю бомбу. Это не история о мужестве, не история о чудесах — это простая история о любви. О бессмертной любви, которую мужчина испытывал к женщине, о стойкой любви, которую женщина испытывала к мужчине, и о безграничной вере, которую Бог питал к их любви. Я начал рассказывать эту историю, думая, что это будет мой большой билет на Discovery Channel — я собирался открыть историю мужества, отваги, опасности, чудес, но в итоге я открыл любовь. Любовь, которая ломает тебя, но всё равно держит вместе, любовь, которая создает расстояния, но всё равно сближает, любовь, которая настоящая и вечная, и я понял, что если у тебя есть сила любить так, тогда Бог обязательно сделает так, чтобы твоя любовь нашла свой путь, всё, что тебе нужно — просто держаться и ждать, ждать своего времени. Прямо сейчас Самар обезвреживает свою 108-ю бомбу, свою последнюю. Она последняя не потому, что он вдруг испугался умереть, а потому, что теперь настало его время жить. Его ожидание наконец закончилось, его время пришло — время любить. Это не история о мужестве, не история о чудесах — это простая история о любви.