Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Изъяны Изъяны
Киноафиша Фильмы Изъяны Изъяны, 2014: актеры и роли
Faults Изъяны 2014 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Изъяны, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Райли Стернс Райли Стернс Riley Stearns
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед Мэри Элизабет Уинстед Mary Elizabeth Winstead Джон Грайз Джон Грайз Jon Gries Лэнс Реддик Лэнс Реддик Lance Reddick Лиленд Орсер Лиленд Орсер Leland Orser Бет Грант Бет Грант Beth Grant Келли Маттесон Kellie Matteson Аманда Сондерс Amanda Saunders
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Приложение киноафиши