Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тур де Шанс Тур де Шанс
Киноафиша Фильмы Тур де Шанс Тур де Шанс, 2013: актеры и роли
La grande boucle Тур де Шанс 2013 / Франция
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тур де Шанс, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лоран Тюэль Laurent Tuel
В ролях
Кловис Корнийяк Кловис Корнийяк Clovis Cornillac Були Ланнерс Були Ланнерс Bouli Lanners Эри Абиттан Эри Абиттан Ary Abittan Бруно Лоше Бруно Лоше Bruno Lochet Элоди Буше Элоди Буше Élodie Bouchez Андре Маркон Андре Маркон André Marcon Дуду Маста Дуду Маста Doudou Masta
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Приложение киноафиши