Дело не в том, чтобы быть лучше, понимаешь, или что-то в этом роде. Дело в вдохновении. И меня вдохновляет каждый. Меня вдохновляют все люди. Для меня это искусство. А искусство — это показать что-то, чего ты никогда раньше не видел. Или — даже если это что-то, что ты видишь каждый день — показать это по-новому, понимаешь? Так что я должен — я должен уметь взять любую песню и... я должен уметь взять "Старый добрый друг" и сыграть её так, как ты никогда раньше не слышал. Понимаешь, о чём я? Всё дело в вдохновении и в том, чтобы вдохновлять других.