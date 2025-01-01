Jimi HendrixВещи, которые ты любишь, остаются с тобой. Хочешь ты того или нет.
Linda KeithУ тебя очень раздражающий талант быть просто глубокой.
Jimi HendrixТы не можешь изменить мир. Если б мог, то, наверное, только добавил бы... хотел бы, чтобы на улицах было чуть больше цвета. А так, чувак, просто принимать всё, как есть.
Jimi HendrixЯ хочу, чтобы моя музыка проникала в саму душу человека. Знаешь, для меня это цвета. Я хочу, чтобы люди чувствовали музыку так же, как я её вижу. Это просто цвета. Вот и всё. Всё остальное — это немного научной фантастики здесь и там.
Jimi HendrixУ меня нет никаких намерений. Я вижу, как намерения влияют на людей. Они такие: «Я собираюсь сделать это, я планирую сделать то». А как только что-то идет не так — у них всё п****ц.
Linda KeithВсе эти мужики пишут мне песни. А я прихожу домой и слушаю их в одиночестве. Что с вами, рок-н-ролльщиками? Вы можете выступать перед тысячей людей, но не можете быть честными с одним. Вы можете это всё спеть, но не можете сказать эти слова.
Jimi HendrixДело не в том, чтобы быть лучше, понимаешь, или что-то в этом роде. Дело в вдохновении. И меня вдохновляет каждый. Меня вдохновляют все люди. Для меня это искусство. А искусство — это показать что-то, чего ты никогда раньше не видел. Или — даже если это что-то, что ты видишь каждый день — показать это по-новому, понимаешь? Так что я должен — я должен уметь взять любую песню и... я должен уметь взять "Старый добрый друг" и сыграть её так, как ты никогда раньше не слышал. Понимаешь, о чём я? Всё дело в вдохновении и в том, чтобы вдохновлять других.
Linda KeithТогда можешь сказать своим друзьям, что сделал самое близкое к тому, чтобы отсосать у Роллинг Стоунз. Вот чего ты на самом деле хочешь, да?