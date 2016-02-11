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Джими Хендрикс Джими Хендрикс
Киноафиша Фильмы Джими Хендрикс Отзывы о фильме «Джими Хендрикс»
All Is by My Side Джими Хендрикс 2013 / Великобритания / Ирландия / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Джими Хендрикс»

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Lil 11 февраля 2016, 21:29
Крутой фильм! Мне всё понравилось! Даже несмотря на то, что это всего лишь короткий эпизод из его жизни, оценку его личности вполне можно составить. Человек, который играл Хендрикса (не знаю его, честно говоря) сделал это весьма профессионально. А если придираться, то можно всегда найти кучу косяков. Короче, критики идут лесом✊ 10/10

З.Ы.: так это чувак из Ауткаст? Хаха! Молодчик!✊
11 февраля 2016, 21:29 Ответить
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