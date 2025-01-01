Title CardВ 1933 году, в разгар голода, устроенного Иосифом Сталиным против украинского народа, от голода ежедневно умирали около 25 000 человек. Систематическое истребление голодом, известное как Голодомор, оставило миллионы детей сиротами.
TortoiseЧто ты ожидал, придя сюда? Что нам наплевать на смерть? Что Раису спасут? Но если ты её не выдашь, мы все погибнем — все четверо. С той лишь разницей, что ты умрёшь, зная в душе, что поступил правильно. Вот и считай. Один мёртв. Или четверо. Один мёртв. Или четверо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vladimir MalevichВ конце концов, герой, монстр... мы оба убийцы, ты и я. Скажи, нет ли у тебя на совести детей, Лео? Ты знал, что делаешь, и выбрал этот путь. А я,