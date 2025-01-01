Что ты ожидал, придя сюда? Что нам наплевать на смерть? Что Раису спасут? Но если ты её не выдашь, мы все погибнем — все четверо. С той лишь разницей, что ты умрёшь, зная в душе, что поступил правильно. Вот и считай. Один мёртв. Или четверо. Один мёртв. Или четверо.