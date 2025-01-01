Меню
Цитаты из фильма Номер 44

Leo Demidov Если ты такой невиновный, почему же бежишь? А?
Anatoly Tarasovich Brodsky Очень хороший вопрос. Я бежал потому, что ты за мной следил. За тобой следят — тебя арестовывают. Арестовали — значит, ты уже виноват. Так что скажи мне, почему я бежал?
Raisa Demidov Лео, ты знаешь, что здесь бывает с теми, кто требует правду? Знаешь? Их терроризируют.
Leo Demidov Раиса, мы уже мертвы.
Title Card В раю нет убийств.
Title Card В 1933 году, в разгар голода, устроенного Иосифом Сталиным против украинского народа, от голода ежедневно умирали около 25 000 человек. Систематическое истребление голодом, известное как Голодомор, оставило миллионы детей сиротами.
Vasili Ты так обо мне плохо думаешь?
Alexei Andreyev Я о тебе вообще ничего не думаю.
Leo Demidov Раиса. Ты думаешь, что... что я... что я действительно ужасный человек? Ты думаешь, может, я... монстр?
Raisa Demidov [тихо, но твёрдо] Нет.
[первые реплики]
Tortoise Твой отец?
Young Leo Demidov [да]
Tortoise Мёртв?
Young Leo Demidov [да]
Tortoise Как тебя зовут?
Young Leo Demidov Я больше не хочу его.
Tortoise Я дам тебе новое имя. Лео. Как лев.
Tortoise Что ты ожидал, придя сюда? Что нам наплевать на смерть? Что Раису спасут? Но если ты её не выдашь, мы все погибнем — все четверо. С той лишь разницей, что ты умрёшь, зная в душе, что поступил правильно. Вот и считай. Один мёртв. Или четверо. Один мёртв. Или четверо.
Vladimir Malevich В конце концов, герой, монстр... мы оба убийцы, ты и я. Скажи, нет ли у тебя на совести детей, Лео? Ты знал, что делаешь, и выбрал этот путь. А я,
[всхлипывая]
Vladimir Malevich Я не могу с этим справиться. Не могу.
Major Kuzmin Хотел его стол? Значит, бери и груз, что с ним идёт.
