Tuck Ладно, мам, я ухожу. Проведу ночь у Алекса, чтобы поиграть в новую видеоигру.

Theresa Simms [занята разговором] Берёшь всё, что хочешь, дорогой.

Tuck Знаешь что, я соврал. Мы поедем на велосипедах в пустыню, ночью, одни. Без присмотра.

Theresa Simms [всё ещё занята разговором] Ладно, тогда до встречи, милый.

Tuck Ещё ограбим банк. Поедем в Мексику. Может, даже начнём новую жизнь.