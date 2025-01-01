Меню
Цитаты из фильма Внеземное эхо

[последние слова]
Tuck Когда ты ребёнок, думаешь, что невидим. Думаешь, что ничего не изменишь. Но мы уже не дети. Теперь мы знаем — мы можем всё. Друг, который далеко, на световые годы, научил нас: расстояние — это всего лишь состояние ума. Если вы лучшие друзья, то всегда такими и останетесь... Где бы вы ни были во Вселенной.
Alex Я не очень умею прощаться, так что не буду. И, эм... эм, ты же мой друг, знаешь, и когда я стану старым, даже если ты подумаешь, что я забыл, я всегда буду рядом.
[первые строки]
Tuck Ладно, мам, я ухожу. Проведу ночь у Алекса, чтобы поиграть в новую видеоигру.
Theresa Simms [занята разговором] Берёшь всё, что хочешь, дорогой.
Tuck Знаешь что, я соврал. Мы поедем на велосипедах в пустыню, ночью, одни. Без присмотра.
Theresa Simms [всё ещё занята разговором] Ладно, тогда до встречи, милый.
Tuck Ещё ограбим банк. Поедем в Мексику. Может, даже начнём новую жизнь.
[уходит]
Кристина Хастингс Кто это?
Алекс Это Эмма.
Эмма Я, эээ, он мой парень. Точнее, друг, который мальчик.
Так Неловко.
Tuck Знаешь, говорят, что девчонки, с которыми ругаешься — это те, кто тебе нравится.
Alex Не начинай, брат.
Tuck [гул, затем протяжной высокий звук] Что это было?
Munch Фа-диез?
Tuck Так, давайте я правильно понял. Вы строите космический корабль...
Alex Он строит космический корабль.
Tuck ...и вам нужна наша помощь в строительстве космического корабля?
Alien Object [да]
Alex Этот парень строит космический корабль.
Tuck Стой, стой, стой. Дай проверю, нет ли у меня других планов.
[задумывается]
Tuck Нет! Мы строим космический корабль!
Tuck Я ни разу не прожил дня без встреч с друзьями. Они — единственные люди на свете, кто меня понимает.
Dr. Lawrence Madsen К-кто ты?
Emma Кто я? Кто я?
[драматически всхлипывает]
Emma Точно! словно я больше и не знаю, кто я!
Tuck Знаешь, я врёшь. Мы поедем на велосипедах в пустыню ночью, одни.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Astro
Тео Хальм
Teo Halm
Вэлери Уайлдман
Valerie Wildman
Элла Валестедт
Ella Wahlestedt
Риз Хартвиг
Джейсон Грей-Стенфорд
Jason Gray-Stanford
