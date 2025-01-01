TuckКогда ты ребёнок, думаешь, что невидим. Думаешь, что ничего не изменишь. Но мы уже не дети. Теперь мы знаем — мы можем всё. Друг, который далеко, на световые годы, научил нас: расстояние — это всего лишь состояние ума. Если вы лучшие друзья, то всегда такими и останетесь... Где бы вы ни были во Вселенной.
AlexЯ не очень умею прощаться, так что не буду. И, эм... эм, ты же мой друг, знаешь, и когда я стану старым, даже если ты подумаешь, что я забыл, я всегда буду рядом.
[первые строки]
TuckЛадно, мам, я ухожу. Проведу ночь у Алекса, чтобы поиграть в новую видеоигру.
Theresa Simms[занята разговором]Берёшь всё, что хочешь, дорогой.
TuckЗнаешь что, я соврал. Мы поедем на велосипедах в пустыню, ночью, одни. Без присмотра.
Theresa Simms[всё ещё занята разговором]Ладно, тогда до встречи, милый.
TuckЕщё ограбим банк. Поедем в Мексику. Может, даже начнём новую жизнь.
[уходит]
Кристина ХастингсКто это?
АлексЭто Эмма.
ЭммаЯ, эээ, он мой парень. Точнее, друг, который мальчик.
ТакНеловко.
TuckЗнаешь, говорят, что девчонки, с которыми ругаешься — это те, кто тебе нравится.
AlexНе начинай, брат.
Tuck[гул, затем протяжной высокий звук]Что это было?
MunchФа-диез?
TuckТак, давайте я правильно понял. Вы строите космический корабль...
AlexОн строит космический корабль.
Tuck...и вам нужна наша помощь в строительстве космического корабля?
Alien Object[да]
AlexЭтот парень строит космический корабль.
TuckСтой, стой, стой. Дай проверю, нет ли у меня других планов.
[задумывается]
TuckНет! Мы строим космический корабль!
TuckЯ ни разу не прожил дня без встреч с друзьями. Они — единственные люди на свете, кто меня понимает.
Dr. Lawrence MadsenК-кто ты?
EmmaКто я? Кто я?
[драматически всхлипывает]
EmmaТочно! словно я больше и не знаю, кто я!
