Похмельные игры
Цитаты из фильма Похмельные игры
Цитаты из фильма Похмельные игры
Bradley
Ладно, это неудобно, но я просто спрошу. Горничная или шлюха?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Teddy
Вот это я понимаю — глубокое горло!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Housewife Veronica
Ой, ребята, мы подумали, что почувствовали немного хвастовства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Домохозяйка Вероника
[для Страшной]
Крутой костюм из крови, дорогая, но это хуже чем кожзам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Росс Нэйтан
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
