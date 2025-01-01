Меню
[первые реплики]
Shell [закадровый голос] Бензин, трава или ж..., бесплатно никто не ездит. По крайней мере, так говорит моя мама.
[Кристина должна встретиться с боссом после того, как она и двое других потеряли партию наркотиков на лодке]
Босс Знаешь, что изучение человеческого поведения началось с изучения животных? Дарвин открыл, что у животных есть определённые паттерны поведения, основанные на выживании и естественном отборе. И как только контролируешь переменные, это поведение можно ограничивать, манипулировать им. В теории, если животное ухаживать, кормить и лелеять, оно будет вести себя предсказуемо. Но иногда в игру вступает случайный ген и меняет курс всей группы. Его нужно вычленить, прежде чем всё стадо начнёт повторять этот паттерн.
Кристина Босс, я не бросала эту партию, клянусь богом.
Босс Рассказывай, что именно произошло.
[следующая сцена: босс помогает Кристине сесть в машину]
Босс Правила существуют не просто так, Кристина. Но я уверен, ты это и так понимаешь.
[босс достаёт пачку денег]
Босс Доллар за фунт. Твоя доля, плюс у БК и Дуэйна. Им свои можно не отдавать. Быть умнее животного выгодно.
[босс уходит]
End Title Card Кристина была приговорена к пятнадцати годам, но отсидела всего один в тюрьме округа Уэст-Палм-Бич. Пять адвокатов, нанятых анонимным спонсором, защищали дело. Она никогда не называла имён.
End Title Card Кристина и М.Джей жили вместе в одном доме и работали в ночную смену на местном заводе. Кстати, у них был полный контроль над местом.
End Title Card Сэнди и капитан исчезли и больше о них ничего не слышно.
End Title Card Рэй остался и работал на Босса.
End Title Card А Шелл продолжила работу над этим фильмом.
[последние слова]
Кристина Милланд [настоящая Кристина Милланд за кадром] Быть мамой — единственное... единственное, о чём думает мать, — это заботиться о своих детях, несмотря ни на что. И я считаю, что весь этот наркотический беспредел, из-за которого все женщины сидят в тюрьме, — это большая часть попыток просто позаботиться о своей семье, понимаете? Если нет никакой государственной помощи и не найдёшь работу, тогда приходится идти на другие меры. Вот так оно и есть. Делать то, что нужно, чтобы обеспечить своих детей и семью. Вот что сделала я.
[Кристина сидит с дочерью МД в больнице]
Кристина [Кристина в слезах смотрит на дочь, лежащую рядом] Тсс. Малышка, я рядом. Не пытайся говорить. Я рядом. Я рядом. Тсс. На всякий случай.
[Кристина подкладывает МД блокнот в руку]
Кристина [Кристина шепчет дочери о том, что позволила ей пойти на вечеринку] Я никогда в этом не была сильна. Почти во всём я провалилась. Но... я стараюсь, МД. Я правда стараюсь. Не должна была тебя отпускать. Просто... я торопилась. И твоё лицо... ты так хотела пойти. Я такая... б#я глупая. Такая глупая.
[плачет]
Кристина [МД начинает шевелить рукой, чтобы что-то написать, пишет: Ты моя мама] Спасибо, малыш. Мне так жаль. Мне так жаль.
[обе плачут, Кристина держит МД]
[Сэнди объясняет Кристине правила перевозки наркотиков]
Sandy Итак, сначала главное. Правила. Первое: не пробовать груз. Второе: никогда, ни при каких обстоятельствах не выбрасывать груз. Третье: никаких отношений внутри организации. Босс не любит, когда правая рука знает, что делает левая. Поняла?
Christina Что?
Sandy Я тут не шучу, Крис. Слушай внимательно.
Christina Я с тобой, Сэнди. Что угодно.
Sandy Первое, что нам нужно — найти лодку.
Christina А как насчёт этой?
Sandy Слишком большая. Нам нужна рыбацкая лодка длиной 9–12 метров. Больше — слишком заметно, меньше — места мало.
[девушки подходят к лодке нужного размера]
Sandy Ладно, Крис. Показывай, что умеешь. Этот парень нормальный. Никого на борту?
Boat Owner Чем могу помочь?
Christina Привет.
[Сэнди бьёт Кристину по руке]
Christina Эээ, мы хотели бы арендовать вашу лодку.
Boat Owner Конечно, но меня не будет, чтобы управлять ей. У меня тут родственники в городе.
Sandy Ты должна думать, как моряк. Покупай только ту еду, что долго хранится, потому что никогда не знаешь, сколько времени проведёшь в море. Консервы, сушёное, солёное, копчёное — но только хорошее. Слушай, Крис, мы перевозим наркотики, а не ракеты. Просто делай дело хорошо и выгляди при этом отлично.
[Кристина и её дочери укладываются спать на заднем сиденье машины по пути во Флориду]
Christina Запри двери. Не хочется, чтобы какой-то дальнобойщик залез сюда в поисках тёплой кровати с дамами.
MJ Да, конечно, не хочется.
Shell Спокойной ночи, Джон-Бой.
Christina Это ненадолго.
MJ А если там отстой?
Christina Тогда вернёмся к бабушке.
Shell Мы только втроём?
Christina Только мы втроём.
MJ Обещаешь?
Christina Да, обещаю.
Shell Спокойной ночи, Джон-Бой.
MJ Спокойной ночи, Элизабет.
Christina Спокойной ночи, Мэри Эллен.
[Кристина, Рэй и капитан Джим смотрят на луну]
Ray Сегодня луна красивая.
Captain Jim Завтра будет дождь.
Christina Откуда знаешь?
Captain Jim Кольцо вокруг луны — скоро дождь. Видишь свет, отражающийся от перисто-слоистых облаков перед луной? Они связаны с тёплыми фронтами и влагой.
Captain Jim Каждый день чему-то новому учишься.
Captain Jim Можно и попробовать.
[Кристина забирает детей из школы, чтобы отвезти их во Флориду]
Кристина Давай, садись. Мне нужен второй пилот.
[Кристина показывает карты своей старшей дочери М.Дж.]
Кристина Чёрт возьми, я не повезу этих лузеров через границу. Либо вместе, либо никак.
Шелл Я не лузер.
М.Дж. Почему мы едем во Флориду?
Кристина [Кристина снимает очки и показывает М.Дж. синяки от её парня] Я звонила Сэнди. Она сказала, что может помочь с работой. Вот и всё.
М.Дж. Бабушка знает?
Кристина Расскажу ей, когда приедем. Сначала надо добраться туда и заработать. Я не собираюсь сидеть и слушать, как она говорит, что я п#зд##ый неудачник, потому что нам пришлось вернуться к ней домой. Либо мы вместе, либо никак.
[М.Дж. берёт карты]
Кристина Путь на юг, шестьдесят семьдесят седьмой.
[МД и Шелл идут обратно в мотель после магазина]
MJ Откуда у тебя это?
Shell Что?
MJ Жвачка во рту.
Shell Эм... Там, в магазине.
MJ Где там?
Shell В магазине.
MJ Мы не покупали жвачку, Шелл.
Shell Ну, я не смогла удержаться, сунула её в карман и забыла про неё.
MJ Выплюнь.
[МД протягивает руку]
MJ Выплюнь.
[Шелл выплёвывает жвачку в руку МД]
MJ Ладно, идём обратно, и ты скажешь продавщице, что украла это. Она, наверное, заставит тебя что-то вернуть.
Shell Зачем?
MJ Мы не отбросы, Шелл. Мы не воруем.
Shell Я не хотела.
MJ Ладно, но это так. Пошли.
Shell Отстой.
MJ Прости, дружок.
[Кристина встречается с Рэем, водителем пикапа]
Ray Вау, Сэнди. Либо ты стала лучше выглядеть, либо я сейчас встречу ту новую девушку-босса, о которой все говорят.
Christina Тебе лучше не давать Сэнди это услышать.
Ray Это будет нашим маленьким секретом.
Christina Откуда тебе знать, что я умею хранить секреты?
Ray Просто чувство. Есть мелочь?
[Кристина наклоняется в сторону пассажирского сиденья машины и передаёт ему сумку]
Ray Слушай, если тебе когда-нибудь понадобится гид, мой почасовой тариф вполне приемлем.
Christina [смеётся и протягивает ей руку] Крис.
Ray Рэй. Значит, должность гида уже занята.
Christina Да нет. Просто люблю называть людей по имени. Это у меня с юности такая привычка.
Ray В таком случае...
[берёт бумагу и ручку, чтобы записать номер телефона]
Ray Покажу тебе Эверглейдс. Ты, э-э... можешь там кого-то из родственников узнать.
Christina [смеётся, берёт бумагу] Ну, теперь я точно звонить не буду.
[Шел читает статью из газеты для урока рассказа в школе]
Shell Мисс Милланд была арестована у дома в 3:30 утра, всего через час после рейда. Изъяли свыше 15 000 фунтов марихуаны, уличная стоимость которой превышает 3 миллиона долларов. Это крупнейшая наркозадержка в истории округа.
Teacher Спасибо, Шел, что поделилась и рассказала нам. А человек в статье — кто-то из твоих знакомых?
Shell Это моя мама.
[учитель и ученики ошарашены, когда звонит звонок]
[MJ и Шелл лежат вместе на спине лошади, глядя на звёзды]
Shell Почему одни звёзды кажутся больше других?
MJ Не знаю.
Shell Почему одни ярче?
MJ Наверное, они такими родились.
Shell Почему?
MJ Бог так хотел, наверное.
Shell Не думаю. Мне кажется, все они рождаются яркими, а потом со временем всякая пыль и прочее их закрывает. Ты просто не видишь их. Но они всё равно яркие внутри. Если приглядеться — это видно.
MJ Вот почему ты станешь врачом, а я буду ездить верхом.
