Shell[закадровый голос]Бензин, трава или ж..., бесплатно никто не ездит. По крайней мере, так говорит моя мама.
[Кристина должна встретиться с боссом после того, как она и двое других потеряли партию наркотиков на лодке]
БоссЗнаешь, что изучение человеческого поведения началось с изучения животных? Дарвин открыл, что у животных есть определённые паттерны поведения, основанные на выживании и естественном отборе. И как только контролируешь переменные, это поведение можно ограничивать, манипулировать им. В теории, если животное ухаживать, кормить и лелеять, оно будет вести себя предсказуемо. Но иногда в игру вступает случайный ген и меняет курс всей группы. Его нужно вычленить, прежде чем всё стадо начнёт повторять этот паттерн.
КристинаБосс, я не бросала эту партию, клянусь богом.
[следующая сцена: босс помогает Кристине сесть в машину]
БоссПравила существуют не просто так, Кристина. Но я уверен, ты это и так понимаешь.
[босс достаёт пачку денег]
БоссДоллар за фунт. Твоя доля, плюс у БК и Дуэйна. Им свои можно не отдавать. Быть умнее животного выгодно.
[босс уходит]
End Title CardКристина была приговорена к пятнадцати годам, но отсидела всего один в тюрьме округа Уэст-Палм-Бич. Пять адвокатов, нанятых анонимным спонсором, защищали дело. Она никогда не называла имён.
End Title CardКристина и М.Джей жили вместе в одном доме и работали в ночную смену на местном заводе. Кстати, у них был полный контроль над местом.
End Title CardСэнди и капитан исчезли и больше о них ничего не слышно.
End Title CardРэй остался и работал на Босса.
End Title CardА Шелл продолжила работу над этим фильмом.
[последние слова]
Кристина Милланд[настоящая Кристина Милланд за кадром] Быть мамой — единственное... единственное, о чём думает мать, — это заботиться о своих детях, несмотря ни на что. И я считаю, что весь этот наркотический беспредел, из-за которого все женщины сидят в тюрьме, — это большая часть попыток просто позаботиться о своей семье, понимаете? Если нет никакой государственной помощи и не найдёшь работу, тогда приходится идти на другие меры. Вот так оно и есть. Делать то, что нужно, чтобы обеспечить своих детей и семью. Вот что сделала я.
[Кристина сидит с дочерью МД в больнице]
Кристина[Кристина в слезах смотрит на дочь, лежащую рядом]Тсс. Малышка, я рядом. Не пытайся говорить. Я рядом. Я рядом. Тсс. На всякий случай.
[Кристина подкладывает МД блокнот в руку]
Кристина[Кристина шепчет дочери о том, что позволила ей пойти на вечеринку]Я никогда в этом не была сильна. Почти во всём я провалилась. Но... я стараюсь, МД. Я правда стараюсь. Не должна была тебя отпускать. Просто... я торопилась. И твоё лицо... ты так хотела пойти. Я такая... б#я глупая. Такая глупая.
[плачет]
Кристина[МД начинает шевелить рукой, чтобы что-то написать, пишет: Ты моя мама]Спасибо, малыш. Мне так жаль. Мне так жаль.
[обе плачут, Кристина держит МД]
[Сэнди объясняет Кристине правила перевозки наркотиков]
SandyИтак, сначала главное. Правила. Первое: не пробовать груз. Второе: никогда, ни при каких обстоятельствах не выбрасывать груз. Третье: никаких отношений внутри организации. Босс не любит, когда правая рука знает, что делает левая. Поняла?
Boat OwnerКонечно, но меня не будет, чтобы управлять ей. У меня тут родственники в городе.
SandyТы должна думать, как моряк. Покупай только ту еду, что долго хранится, потому что никогда не знаешь, сколько времени проведёшь в море. Консервы, сушёное, солёное, копчёное — но только хорошее. Слушай, Крис, мы перевозим наркотики, а не ракеты. Просто делай дело хорошо и выгляди при этом отлично.
[Кристина и её дочери укладываются спать на заднем сиденье машины по пути во Флориду]
ChristinaЗапри двери. Не хочется, чтобы какой-то дальнобойщик залез сюда в поисках тёплой кровати с дамами.
КристинаРасскажу ей, когда приедем. Сначала надо добраться туда и заработать. Я не собираюсь сидеть и слушать, как она говорит, что я п#зд##ый неудачник, потому что нам пришлось вернуться к ней домой. Либо мы вместе, либо никак.
[берёт бумагу и ручку, чтобы записать номер телефона]
RayПокажу тебе Эверглейдс. Ты, э-э... можешь там кого-то из родственников узнать.
Christina[смеётся, берёт бумагу]Ну, теперь я точно звонить не буду.
[Шел читает статью из газеты для урока рассказа в школе]
ShellМисс Милланд была арестована у дома в 3:30 утра, всего через час после рейда. Изъяли свыше 15 000 фунтов марихуаны, уличная стоимость которой превышает 3 миллиона долларов. Это крупнейшая наркозадержка в истории округа.
TeacherСпасибо, Шел, что поделилась и рассказала нам. А человек в статье — кто-то из твоих знакомых?