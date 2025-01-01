Joe CoughlinМожет, это и правда. Мы все оказываемся в жизнях, которых не ожидали. Но я понял одно: сильные мужчины не обязаны быть жестокими. У меня была одна гарантированная жизнь — я собирался её прожить. У меня был план. Ты правда думаешь, что мы сюда попали, позволяя каким-то уё###м давить нас?
Virgil BeauregardЕсли ты так думаешь, значит, ты сильно ошибаешься. Мы — клерки, банкиры, полицейские, мы не судьи. И если ты не хочешь с нами связываться, я обрушу на тебя и всё, что тебе дорого, кровавый ад.
Joe CoughlinЗначит, ты угрожаешь мне людьми, которые сильнее тебя?
Joe Coughlin[закадровый голос]По субботам я беру сына в кино.
Joe CoughlinКакой-то немецкий мелкий задирает заграницей. Но я не верю, что они опять начнут войну. В этом нет смысла... Моему сыну очень понравилось шоу. Там был честный шериф в грязном городке. Он всё время говорил только о том, что когда вырастет, получит свой знак отличия.
Joe Coughlin[в театре, обращаясь к своему маленькому сыну]Это мой брат. Так звали моего брата. Это твой дядя.
Joe Coughlin[закадровый голос продолжает]Днём мы ловим краснопёрых. Однажды мой сын спросил меня: «Где рай в небе?» Я рассказал ему то, что Лорретта сказала мне: "Рай — он здесь. Мы сейчас в нём."
Emma GouldМы делаем то, что хотим. И идём туда, куда хотим.
Джо Кофлин[закадровый голос]В 1917 году я записался воевать с немцами во Франции. Вокруг меня гибли хорошие люди, и я не видел в этом смысла. Правила, по которым мы жили, были ложью. И они не касались тех, кто их создавал. Я поклялся, если вернусь домой, больше никогда не буду подчиняться приказам. Я ушёл солдатом, а вернулся вне закона.