[из трейлера]

Joe Coughlin Может, это и правда. Мы все оказываемся в жизнях, которых не ожидали. Но я понял одно: сильные мужчины не обязаны быть жестокими. У меня была одна гарантированная жизнь — я собирался её прожить. У меня был план. Ты правда думаешь, что мы сюда попали, позволяя каким-то уё###м давить нас?

Virgil Beauregard Если ты так думаешь, значит, ты сильно ошибаешься. Мы — клерки, банкиры, полицейские, мы не судьи. И если ты не хочешь с нами связываться, я обрушу на тебя и всё, что тебе дорого, кровавый ад.

Joe Coughlin Значит, ты угрожаешь мне людьми, которые сильнее тебя?

Virgil Beauregard [пожимает плечами] Именно.

Joe Coughlin ...Так с кем я тогда вообще разговариваю?