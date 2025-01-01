Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Закон ночи Цитаты из фильма Закон ночи

Цитаты из фильма Закон ночи

[из трейлера]
Joe Coughlin Может, это и правда. Мы все оказываемся в жизнях, которых не ожидали. Но я понял одно: сильные мужчины не обязаны быть жестокими. У меня была одна гарантированная жизнь — я собирался её прожить. У меня был план. Ты правда думаешь, что мы сюда попали, позволяя каким-то уё###м давить нас?
Virgil Beauregard Если ты так думаешь, значит, ты сильно ошибаешься. Мы — клерки, банкиры, полицейские, мы не судьи. И если ты не хочешь с нами связываться, я обрушу на тебя и всё, что тебе дорого, кровавый ад.
Joe Coughlin Значит, ты угрожаешь мне людьми, которые сильнее тебя?
Virgil Beauregard [пожимает плечами] Именно.
Joe Coughlin ...Так с кем я тогда вообще разговариваю?
Dion Bartolo [достаёт пистолет, стреляет в Бёрджара]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Graciella Suarez Даже если ты выиграешь эту битву, в том, что ты делаешь, слишком много жестокости.
Joe Coughlin Ты не думаешь, что я достаточно силён?
Graciella Suarez Я не уверен, что ты достаточно жестока.
Joe Coughlin Влиятельные люди не обязаны быть жестокими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thomas Coughlin Люди не меняют друг друга, Джозеф. И они никогда не становятся кем-то другим, кроме того, кем были всегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Лоретта Фиггис Мы все отправимся в ад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Coughlin Я не хочу быть гангстером. Целовать кольца я перестал давно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Loretta Figgis Я не знаю, есть ли Бог, но я надеюсь, что есть, и что Он добрый. Разве это не было бы здорово?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Loretta Figgis Мой отец говорил, что в тебе когда-то был хороший человек.
Joe Coughlin Мы все оказываемся в жизнях, которых не ожидали.
Loretta Figgis Раскайся. Раскайся. Раскайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Graciella Suarez [о шахматной метафоре] Тебе стоит помнить, что пешка и король в конце игры оказываются в одной и той же коробке.
Graciella Suarez Конец? Дело не в конце. Дело в том, пока играешь. Можешь повесить меня вниз головой, поджечь — в конце. Я хочу побеждать, пока играю.
Joe Coughlin Чувствую, ты выигрываешь почти все игры, в которые играешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Coughlin За последние десять лет выпили больше, чем когда-либо. Потому что людям не нравится, когда им говорят, что нельзя.
Loretta Figgis То же самое можно сказать и про любовь. Люди хотят её, но не хотят, чтобы им говорили, что нельзя.
Joe Coughlin И не должны.
Loretta Figgis Извините?
Joe Coughlin Если люди хотят любить, я не вижу причин им мешать.
Loretta Figgis А если хотят лечь с животными?
Joe Coughlin Они хотят?
Loretta Figgis Извините?
Joe Coughlin Люди действительно хотят лечь с животными?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Joe Coughlin [закадровый голос] По субботам я беру сына в кино.
[Гитлер]
Joe Coughlin Какой-то немецкий мелкий задирает заграницей. Но я не верю, что они опять начнут войну. В этом нет смысла... Моему сыну очень понравилось шоу. Там был честный шериф в грязном городке. Он всё время говорил только о том, что когда вырастет, получит свой знак отличия.
Joe Coughlin [в театре, обращаясь к своему маленькому сыну] Это мой брат. Так звали моего брата. Это твой дядя.
Joe Coughlin [закадровый голос продолжает] Днём мы ловим краснопёрых. Однажды мой сын спросил меня: «Где рай в небе?» Я рассказал ему то, что Лорретта сказала мне: "Рай — он здесь. Мы сейчас в нём."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maso Pescatore [Диггеру] Тяжело иметь сына такого тупого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Gould Мы делаем то, что хотим. И идём туда, куда хотим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Джо Кофлин [закадровый голос] В 1917 году я записался воевать с немцами во Франции. Вокруг меня гибли хорошие люди, и я не видел в этом смысла. Правила, по которым мы жили, были ложью. И они не касались тех, кто их создавал. Я поклялся, если вернусь домой, больше никогда не буду подчиняться приказам. Я ушёл солдатом, а вернулся вне закона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Coughlin Я без ума от неё.
Thomas Coughlin Без ума — это не любовь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Coughlin Ты сможешь терпеть ирландца в своей банде?
Maso Pescatore Это Америка. Я видел и похуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Coughlin [рассказчик] Я понял, что недостаточно просто нарушать правила. Нужно быть достаточно сильным, чтобы создавать свои собственные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Figgis Если собираешься его убивать, будь мужиком и нажми на курок сам. Нет никакой гордости в том, чтобы другие делали то, что ты сам слишком слаб, чтобы сделать.
Joe Coughlin Ладно. По моему опыту, нажать на курок — это не так уж сложно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Loretta Figgis Мы не выбираем себе грехи, мистер Коффлин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Digger Pescatore Диггер Пескаторе, Масо Пескаторе: [о Грасиелле] Она что, шлюх@ или нигг@?
Joe Coughlin [не поднимая глаз] Она и то, и другое!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Chief Figgis [повторяет, открывая огонь по дому Джо] Раскаивайся... Раскаивайся... Раскаивайся... РАСКАИВАЙСЯ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maso Pescatore Если я скажу тебе вычистить дерьмо из моего унитаза, как ты думаешь, что ты будешь делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Figgis Я знаю, что мы живём в падшем мире, но только потому, что я дышу грязным воздухом и кручусь среди таких же грязных людей, не думай, что меня можно купить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
«В "Невском" всего два удачных персонажа»: зрители выбрали лучших героев хита, и Павла Семенова среди них нет
Последний кадр все объяснил: что стало с Наоко из «Ветер крепчает»?
ДиКаприо назвал единственный свой фильм, который часто пересматривает — и это не «Выживший»
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
Впервые в истории: новым Бондом может стать максимально похожий на Крэйга актер — плохие новости для всех, кто ждал Холланда
Теперь понятно, почему закрыли «И просто так»: миллион за эпизод — даже HBO ахнули
Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)
Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше